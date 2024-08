Путин нареди да изплатят 115 долара на жителите в Курска област, които собствената му армия не може да защити

Руският президент Владимир Путин в момента изживява един от най-срамните моменти по време на дългогодишното си управление.

Украинската армия навлезе в Курска област, което представлява първата инвазия на чужда армия в Руската федерация след Втората световна война. Подобно унижение Путин изпита може би само при бунта на Пригожин, който беше тръгнал с частната си армия към Москва и се наложи Путин бързо да се евакуира от Кремъл.

Днес руският президент нареди да бъдат изплатени 10 000 рубли (или близо 115 долара) на жителите на Курска област, напуснали домовете си след украинската инвазия. Става въпрос за еднократна помощ.

