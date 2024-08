Ракетен огън! Украинската армия методично унищожава мостовете в Курска област с HIMARS (ВИДЕО)

Украинските сили използват произведени в САЩ ракетни системи HIMARS, за да унищожат понтонни мостове и инженерно оборудване в Курска област в Русия, съобщи украинската армия, цитирана от "Ройтерс".

Руски официални лица казаха, че Украйна е повредила или унищожила най-малко три моста над река Сейм, откакто Киев започна голямо нападение в Западна Русия на 6 август, напредвайки до 28-35 километра.

"Къде "изчезват" руските понтонни мостове в района на Курск? Операторите... точно ги унищожават", казаха украинските сили за специални операции в месинджъра на Telegram.

В изявлението се казва, че са използвани ракетни системи HIMARS, произведени в САЩ. Това беше първото официално изявление от Киев, че западните оръжия са част от безпрецедентната офанзива на руска територия.

Вашингтон не направи директен коментар относно използването на произведени от САЩ оръжия в Курска област, като същевременно заяви, че политиката му не се е променила и че Украйна се защитава от атаките на Русия.

⚡️🇺🇦M142 HIMARS strikes with GMLRS missiles and ATACMS cluster missiles on 🇷🇺Russian pontoon crossings in the Kursk region pic.twitter.com/8iCv1bsVYS