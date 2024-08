Край на кризата в руската Волгоградска област! Заложниците са освободени, похитителите от ИДИЛ са ликвидирани (ВИДЕО)

Всички заложници, взети в затвор в руската Волгоградска област, бяха освободени, предаде Ройтерс, като цитира "Телеграм" канала "База", близък до службите за сигурност.

От Росгвардия съобщиха, цитирани от ТАСС, че техни снайперисти са ликвидирали четиримата затворници, похитили надзиратели в наказателната колония с повишено равнище на сигурност ИК-19. Всички заложници са освободени, потвърдиха от руските Вътрешни войски.

Въоръжените с хладно оръжие затворници, които взеха заложници в ИК-19, се идентифицираха като бойци на групировката "Ислямска държава", отбелязва Ройтерс.

На видеозапис, разпространен от руската медия "Маш", се виждат най-малко двама нападатели, единият от които крещи, че те са "муджахидини" от "Ислямска държава" и че са установили контрол върху затвора в Суровикино, Волоградска област. На кадрите също така се виждат лежащи неподвижно затворнически служители, единият от които е с прерязано гърло. Четвърти униформен седи до врата, а един от нападателите е опрял нож в гърлото му.

Convicts who took hostages in the colony in Volgograd region demand weapons and cars and that their leaders, convicted on terrorist and extremist articles, be released from the detention center.



Putin reported he's been informed about the situation. https://t.co/TQv79vpkNg pic.twitter.com/jqVVY7eDQw