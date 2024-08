Един интересен детайл от бюрото на Путин повдига много въпроси

Един интересен детайл от бюрото на руския президент Владимир Путин повдига много въпроси.

В социалната мрежа X Антон Геращенко, съветник на украинското МВР, публикува кадри на Путин, излъчени по руската телевизия, на които се вижда дезинфектант за ръце на бюрото му на среща с Герасимов.

„Путин се страхува да не се разболее и изглежда, че продължава да стои в бункера си“, написа Геращенко. Изглежда, че високопоставени руски служители все още са под карантина преди среща с Путин. Украинският представител смята, че е възможно двойник на Путин да е бил изпратен в Азербайджан и Чечения при скорошните му пътувания там.

По време на коронавирусната пандемия от COVID-19 Путин въведе драконовски мерки за сигурност за себе си, включително касаещи и най-приближените му хора. В Кремъл бяха поръчани огромни и дълги маси, за да бъде изключено някой да приближи Путин. Всеки, комуто предстоеше среща с Путин, трябва да бъде карантиниран преди това. Според украинското разузнаване Путин е болен от рак и отслабената му имунна система е една от причините да се страхува толкова от коронавируса.

