На държавна служба! Доналд Тръмп ще назначи Илон Мъск за шеф на бъдещата му комисия за правителствена ефективност

Кандидатът за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп заяви днес, че ако спечели изборите на 5 ноември, ще създаде комисия за правителствена ефективност, която ще бъде оглавена от милиардера Илон Мъск, предаде Ройтерс, цитирана от БTA.

Предишният американски президент обсъжда идеята за създаване на комисия за правителствена ефективност с помощници от седмици, казаха източници на агенцията, но в реч пред Нюйоркския икономически клуб той обяви плановете си публично за първи път.

Освен това Тръмп заяви за първи път, че Мъск се е съгласил да оглави бъдещия орган.

"Ще създам комисия за ефективност на правителството, която ще има за задача да извърши пълна финансова ревизия и проверка на работата на цялото федерално правителство и да даде препоръки за драстични реформи", каза той.

Мъск заяви в подкаст от 19 август, че е провел разговори с бившия президент по въпроса и че би се интересувал да работи в подобен орган.

"Очаквам с нетърпение да служа на Америка, ако ми се отдаде възможност“, написа днес милиардерът в "Екс".

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7