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Медицински хеликоптер откара бременна жена от Пазарджик

Медицински хеликоптер откара бременна жена от Пазарджик

14 Октомври, 2026 22:11 565 1

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  • александровска болница

35-годишната пациентка е транспортирана от стадион „Георги Бенковски“ до УМБАЛ „Александровска“ в София

Медицински хеликоптер откара бременна жена от Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

35-годишна бременна жена в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София. Пациентката е откарана от стадион „Георги Бенковски“ до УМБАЛ „Александровска“, след като лекарите са преценили, че се нуждае от лечение в болница с по-високо ниво на компетентност.

Жената първоначално е приета в Спешното отделение на МБАЛ-Пазарджик, а след това е преведена в Отделението по анестезиология и интензивно лечение. Там са извършени спешни диагностично-терапевтични манипулации и консултации. Преди транспортирането са проведени допълнителни консултации с медицински специалисти от УМБАЛ „Александровска“.

От МБАЛ-Пазарджик посочват, че пациентката е в третата си бременност, а предишните две са преминали без усложнения. За случая са уведомени изпълнителният директор на областната болница и директорът на Районната здравна инспекция. Те са провели спешни разговори с министъра на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър д-р Николай Вълов.

Въздушният транспорт е извършен по нареждане на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. От болницата определят акцията като първата спешна въздушна мисия на територията на Пазарджик.

Медицинският хеликоптер е излетял от стадион „Георги Бенковски“, тъй като специализираната вертолетна площадка в МБАЛ-Пазарджик все още не е въведена в експлоатация. Не се съобщават допълнителни данни за състоянието на пациентката след пристигането ѝ в София.


Пазарджик / България
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  • 1 Пецата

    0 1 Отговор
    Пазарджик даже не го знам къде е разбираш ли и вобще не ме е еня 🤣

    22:37 14.10.2026