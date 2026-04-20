Задействаха медицински хеликоптер за жена в кома

Задействаха медицински хеликоптер за жена в кома

20 Април, 2026 14:00 1 084 5

Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма

Задействаха медицински хеликоптер за жена в кома - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Медицинският хеликоптер е задействан за транспортиране на 40-годишна жена в кома от МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол до УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма.

След направен скенер, изследвания и консултации е взето решение да бъде транспортирана в специализирана клиника към Университетската болница в Пловдив.

Въздушната линейка ще кацне на хеликоптерната площадка в двора на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол.

От стартирането на системата HEMS през юни досега са реализирани над 200 мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, отчетоха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) в началото на април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    14:14 20.04.2026

  • 2 В момента BHM1

    0 0 Отговор
    е над Пловдив.

    Коментиран от #3

    14:54 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пенчо

    0 0 Отговор
    Автора може би умишлено е забравил да спомене, че 200 полета са изпълнени до сега от Юни НО 2024 с други думи за почти 2 години.

    18:43 20.04.2026