Задействаха медицински хеликоптер за жена в кома

Медицинският хеликоптер е задействан за транспортиране на 40-годишна жена в кома от МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол до УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.
Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма.
След направен скенер, изследвания и консултации е взето решение да бъде транспортирана в специализирана клиника към Университетската болница в Пловдив.
Въздушната линейка ще кацне на хеликоптерната площадка в двора на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол.
От стартирането на системата HEMS през юни досега са реализирани над 200 мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, отчетоха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) в началото на април.
