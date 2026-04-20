Задействаха медицински хеликоптер за жена в кома

Медицинският хеликоптер е задействан за транспортиране на 40-годишна жена в кома от МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол до УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Пациентката е приета с мозъчен кръвоизлив, със съмнения за мозъчна аневризма.

След направен скенер, изследвания и консултации е взето решение да бъде транспортирана в специализирана клиника към Университетската болница в Пловдив.

Въздушната линейка ще кацне на хеликоптерната площадка в двора на Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол.

От стартирането на системата HEMS през юни досега са реализирани над 200 мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, отчетоха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) в началото на април.