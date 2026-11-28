Дейността по нуклеарна медицина е преустановена в СБАЛО – Стара Загора заради напускането на специалистите, а звеното в КОЦ – Шумен не работи поради липса на обучен специалист. В Стара Загора вече е започнала процедура за промяна на разрешението за лечебна дейност, която включва закриване на отделението и дейността по радиойодтерапия. В Шумен отделението все още не е закрито.

Данните бяха представени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова в Народното събрание в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов за достъпа на пациенти с рак на щитовидната жлеза до лечение и проследяване. Ивкова посочи, че причините за преустановената дейност в двата града са кадрови.

Пациентите се насочват към други центрове

„Причините за преустановените дейности са конкретни и различни – необходимост от осигуряване на радиационна защита във Варна и недостиг на специалисти в Стара Загора и Шумен“, заяви Катя Ивкова.

Пациентите от Стара Загора, които се нуждаят от радиойодтерапия, получават лечение в Медицински комплекс „Берое“. Лечебното заведение има договор с НЗОК и извършва брахитерапия на щитовидната жлеза. В Шумен пациентите, за които е необходима терапия с радиоактивен йод-131, се насочват към центрове в София.

Отделно от кадровия проблем в двата града, във Варна терапията с радиоактивен йод-131 е преустановена до осигуряването на необходимата радиационна защита в помещенията на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на УМБАЛ „Света Марина“. Агенцията за ядрено регулиране подготвя лъчезащитен проект, след което трябва да започнат ремонтни дейности.

МЗ отчита редовни доставки на йод-131

Министерството на здравеопазването заявява, че през 2026 г. радиоактивният йод-131 се доставя по действащ договор с търговец на едро. Количествата са определени въз основа на годишните потребности, заявени от лечебните заведения, а отчетите по договора потвърждават регулярни доставки според подадените заявки.

Коста Стоянов заяви, че пациенти от Варна са го сезирали за затруднен достъп до лечение и за периодична липса на йод-131. Така в парламентарния отговор са очертани две различни групи проблеми – твърдения за затруднения при снабдяването, от една страна, и потвърденото от МЗ спиране на дейности заради липса на специалисти или радиационна защита, от друга.

Какво става с „Тирожен“

Ивкова посочи, че продажбите на „Тирожен“ в България са преустановени по инициатива на притежателя на разрешението за употреба, считано от 20 ноември 2025 г., като посочената причина е маркетингова. При доказана медицинска необходимост и липса на терапевтична алтернатива болниците могат да поискат продукта по реда на Наредба №10 от 17 ноември 2011 г.

По данни на министъра от датата на спиране на продажбите до МЗ не са постъпвали предложения от болнични лечебни заведения за осигуряване на „Тирожен“ по този ред.

Източници: focus-news.net