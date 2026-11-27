През 1964 г. в София са произведени първите таблетки с цитизин в света. Шест десетилетия по-късно веществото, разработено от български учени, е сред препоръчваните възможности за отказване от тютюнопушене, а историята му отново привлече внимание с разказа на проф. д-р Сотир Марчев.

„Само да гълташ таблетки не стига. За да има резултат за трайно отказване на цигарите, човек трябва да бъде психически готов за решението си“, казва кардиологът.

Как започва българската разработка

Цитизинът е алкалоид от жълтата акация, позната и като златен дъжд. През 1953 г. проф. Димитър Пасков и д-р Христо Добрев започват разработването му като средство за намаляване на никотиновия глад след спиране на цигарите.

През 1961 г. фармацевтът Страшимир Ингилизов създава технология за извличане на веществото от семената на растението. Година по-късно проф. Исаев довежда процеса до производство, а през 1964 г. в софийския Химико-фармацевтичен завод са произведени първите таблетки. Те се разпространяват в България и в други държави от бившия социалистически блок под различни търговски имена.

Историята е потвърдена и в медицински публикации, според които цитизинът е пуснат на българския пазар през 1964 г., а първите клинични проучвания за отказване от тютюнопушене започват скоро след това.

От регионално лекарство до препоръка на СЗО

Дълго време цитизинът остава познат основно в Източна Европа. През 2014 г. проучване, публикувано в „Ню Ингланд Джърнъл ъв Медисин“, сравнява цитизина с никотинзаместителна терапия. Оттогава интересът към веществото се разширява извън региона.

Световната здравна организация включва цитизина сред фармакологичните възможности за възрастни пушачи, които искат да спрат. През 2025 г. експертният комитет на организацията препоръчва включването му и в основния списък на основните лекарства.

Великобритания също промени препоръките си. На 4 февруари 2025 г. NICE включи цитизиниклина сред лекарствените възможности за отказване от тютюнопушене и препоръча той да се използва заедно с поведенческа подкрепа. Институтът отбелязва, че доказателствата са с качество от умерено до много ниско, но резултатите сочат по-висока вероятност за отказване в сравнение с плацебо или никотинзаместителна терапия.

Американското одобрение се отлага

В интервюто проф. Марчев посочва, че се очаква цитизинът да достигне американския пазар през 2027 г. Междувременно процедурата претърпя забавяне. През юни 2026 г. FDA издаде пълно писмо за отговор по заявлението за цитизиниклин и не одобри препарата в подадения му вид.

Според FDA проблемите са свързани с производствени несъответствия в обект на външен производител и с незавършен преглед на етикета. Не са посочени недостатъци по отношение на клиничната ефективност или безопасността. Компанията планира да внесе ново заявление през четвъртото тримесечие на 2026 г., като потенциалното одобрение остава възможно през първата половина на 2027 г.

Така българската разработка вече е част от международния разговор за отказване от цигарите, но пътят ѝ към глобалния пазар продължава да зависи не само от медицинските данни, а и от регулаторните изисквания към производството.

Източници: 24chasa.bg, investing.com