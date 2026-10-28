Помага ли дафинов лист под възглавницата за по-добър сън?

Един сух дафинов лист под възглавницата се превърна в популярен домашен ритуал. На него се приписват по-лесно заспиване, по-спокоен сън, приятни сънища и дори защита от кошмари. Научните данни обаче не потвърждават, че поставянето на листа в леглото може да лекува безсъние или да решава други здравословни проблеми.

Твърдението се разпространява от лайфстайл публикации и социални мрежи, където ароматът на растението често се представя като естествено успокоително. Дафиновият лист, познат като Laurus nobilis, съдържа летливи вещества, сред които 1,8-цинеол и евгенол. Те придават характерния му аромат, но наличието на ароматни съединения само по себе си не доказва лечебен ефект.

Какво показват изследванията

Проучване, публикувано през 2003 г., установява умерен седативен ефект от етерично масло от дафинов лист при лабораторни животни. Експериментът е проведен с мишки и плъхове, а не с хора. Затова резултатите не могат автоматично да се пренасят към използването на сух лист под възглавницата.

Научен обзор от 2025 г. също отбелязва, че за дафиновия лист няма клинични данни, които да доказват действие за предизвикване на сън. В него са посочени предклинични резултати, но липсват надеждни изпитвания при хора. Това е съществена разлика между лабораторна хипотеза и доказан метод за безсъние.

За ароматерапията като цяло Националният център за комплементарно и интегративно здраве на САЩ посочва: „Не знаем дали е полезна при безсъние, тъй като са проведени малко строги изследвания.“ Преглед от 2021 г. отчита възможно подобрение на качеството на съня, но подчертава, че са необходими по-големи и по-качествени проучвания. В тях най-често са използвани лавандула, роза и портокал, а не дафинов лист.

Кога ароматът може да създаде проблем

Сухият лист обикновено отделя по-малко ароматни вещества от етеричното масло, но това не означава, че всеки човек ще го понася еднакво. FDA включва маслото от дафинов лист сред ароматичните съставки, които могат да предизвикат алергичен контактен дерматит. При чувствителни хора ароматите могат да доведат до кашлица, хрипове, задух, запушен или течащ нос и главоболие.

Особено внимание е необходимо при използване на концентрирано етерично масло. То не бива да се поглъща, да се поставя директно върху кожата без подходящо разреждане или да се оставя в обсега на деца и домашни любимци. При домашен ритуал със сух лист най-сигурният извод е, че той може да бъде ароматен навик, но не и доказано средство за лечение.

Ако проблемите със съня продължават, причината може да е свързана със стрес, лекарства, болка, тревожност или друго състояние. Дафиновият лист не трябва да заменя медицинска оценка, когато безсънието е продължително или е съпроводено с други симптоми.

Източници: en.sedaily.com, zajenata.bg