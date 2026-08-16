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Как жегите влияят на съня и здравето

Как жегите влияят на съня и здравето

16 Август, 2026 10:37 750 4

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Тропичните нощи имат връзка и с процесите на стареене

Как жегите влияят на съня и здравето - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Тропичните нощи се превръщат във все по-сериозен проблем за здравето, особено в големите градове. Причината е, че бетонът, панелите и съвременното строителство поемат голямо количество топлина през деня и я излъчват обратно през нощта. Това обясни специалистът по климатични промени и влиянието им върху здравето д-р Зорница Спасова в ефира на „Събуди се“.

По думите ѝ тропичните нощи са особено характерни за централните части на градовете. Сред топлите точки у нас са още Черноморието, градовете по поречието на Дунав, Санданско-Петричката котловина и Пловдивското поле.

Д-р Спасова посочи, че от 2012 г. се наблюдава увеличение на екстремно топлите нощи. В световен мащаб температури над 40 градуса през нощта вече са регистрирани в райони като Оман и Долината на смъртта.

Особено сериозно е влиянието на високите нощни температури върху съня. Човешкият организъм има нужда от няколко часа относително охлаждане, за да се възстанови след поредица от горещи дни. „Сънят се накъсва, по-късно се заспива, по-често се събуждаме и сутрин сме неотпочинали“, обясни д-р Спасова. По думите ѝ това може да доведе до по-голяма раздразнителност, повишена агресивност и по-голям риск от инциденти. Тя отбеляза, че през лятото се увеличават и случаите на хора, които заспиват зад волана.

Тропичните нощи имат връзка и с процесите на стареене. Според данни, цитирани от специалиста, четири дни с гореща вълна могат да имат ефект, еквивалентен на девет дни ускорено стареене, а при хора, които работят на открито, ефектът може да достигне 33 дни.

Охлаждането на дома не се свежда единствено до използването на климатик. Д-р Спасова препоръчва и други мерки, които могат да помогнат за по-лесното заспиване. Сред тях е използването на охлаждащи възглавници. Тя посочи и практичен трик – възглавницата може предварително да бъде поставена в хладилник или за кратко във фризер, за да помогне на тялото да се охлади и да заспи по-бързо.

В горещите дни специалистът съветва да не се проветрява през деня. Прозорците трябва да се отварят през нощта, а най-подходящият момент за проветряване е в часовете преди изгрев слънце, когато въздухът е най-прохладен.

Видът на сградата също има значение. По думите ѝ постройките с повече бетон се нагряват най-силно, след тях са панелните блокове, а тухлените сгради задържат по-малко топлина. Това може пряко да влияе върху качеството на съня.

Сред градовете с най-много тропични нощи у нас са Сандански, Варна и Бургас.

Д-р Спасова посочи, че жените над 50 години в сравнение с мъжете по-често усещат негативните ефекти от тропичните нощи. Друга уязвима група са възрастните хора.

Глобалното затопляне има и множество други последици за здравето. Сред тях са увеличаването на сърдечносъдовите заболявания, рискът от диабет, психични разстройства и по-висока смъртност.

Според специалиста държавата може да предприеме мерки за ограничаване на въздействието на жегите. Сред най-важните са увеличаването на зелените площи в градовете, които имат охлаждащ ефект. Тя призова и системата BG-ALERT да бъде използвана при опасни горещини. По думите ѝ обаче съобщенията не трябва да бъдат твърде тревожни, а по-скоро кратки и ненатрапчиви, за да информират хората и да им помогнат да се предпазят.


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