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Какво се случва с тялото, когато спрете алкохола
  Тема: Съветите на специалиста

Какво се случва с тялото, когато спрете алкохола

6 Ноември, 2026 19:29 1 147 10

  • алкохол-
  • алкохолна зависимост-
  • абстиненция-
  • черен дроб-
  • сън

Промените започват още в първите часове, но скоростта им зависи от количеството и продължителността на употребата

Какво се случва с тялото, когато спрете алкохола - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Промените в организма започват още след последната напитка. Алкохолът се абсорбира в кръвта сравнително бързо, а черният дроб временно насочва основните си усилия към разграждането му. Когато приемът спре, тялото постепенно се връща към обичайния си метаболитен баланс.

Това е темата на хронологията, представена от Daily Mailот първите 10 минути до един месец и по-дълъг период без алкохол.

Първите часове са различни за всеки

При хора, които пият умерено или инцидентно, ранните промени може да останат почти незабележими. Нивото на алкохол в кръвта постепенно спада, а организмът спира да отделя ресурси за обработването му. При някои хора това се усеща като по-стабилна енергия и по-малко сутрешна отпадналост.

При редовна и тежка употреба картината е различна. Според NHS симптомите на алкохолна абстиненция могат да започнат между шест и 12 часа след последната напитка. Сред тях са тревожност, изпотяване, гадене, безсъние, ускорен пулс и треперене. Обикновено оплакванията продължават от три до седем дни, но при по-тежка зависимост могат да се задържат по-дълго.

„Може да бъде много опасно да се спре внезапно, ако човек е зависим от алкохола“, предупреждава NHS.

Какво може да се промени до края на първата седмица

Сънят често е сред първите показатели, които се променят. Алкохолът може да улесни заспиването, но нарушава структурата на съня и води до по-чести събуждания. След спирането нощната почивка при някои хора постепенно става по-непрекъсната, макар че в началото безсънието може временно да се засили.

В следващите дни могат да се променят още настроението, апетитът и усещането за енергия. Тези ефекти не настъпват по еднакъв график и зависят от възрастта, телесното тегло, храненето, съпътстващите заболявания и количеството алкохол, което е приемано преди спирането.

Един месец без алкохол

По-дългият период без алкохол може да бъде свързан с по-добър контрол на кръвното налягане, промени в теглото и намаляване на натоварването върху черния дроб. Органът има способност да възстановява част от функциите си, когато увреждащият фактор бъде отстранен, но степента на възстановяване зависи от вече настъпилите поражения.

Това не означава, че всеки човек ще усети всички промени или че те настъпват точно на десетата минута, първия ден или тридесетия ден. Хронологията е ориентировъчна, а не медицинска прогноза. Ефектите зависят от индивидуалното здравословно състояние и от това дали става дума за обичайна употреба или за зависимост.

При силно треперене, халюцинации, обърканост или гърчове NHS препоръчва спешна медицинска помощ. Внезапното прекратяване на алкохола без медицинска оценка може да създаде риск за хората, които са развили физическа зависимост.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Извод

    14 0 Отговор
    Яжте, пийте и си носете новите дрехи !

    Коментиран от #5

    19:32 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Митьо джибрата

    8 0 Отговор
    При мен най-вероятно червеите все пияни ще се гърчат кога ме заровят...и спра алкохола...

    19:38 06.11.2026

  • 5 Бачо е баччо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Извод":

    Защо пропускаш и третото ,за ,което дрехите са...излишни...

    Коментиран от #7

    19:41 06.11.2026

  • 6 Анонимен

    15 1 Отговор
    Алкохолът както и пушенето са свързани с генетиката на отделния човек. На село имаше столетници които пушеха цигари без филтър Янтра и Дунав и пиеха поне по половин литър ракия на ден. Баба почина на 98 и пиеше по чаша вино а чичо и почина на 104 години и той пиеше . Хммм

    19:43 06.11.2026

  • 7 А третото

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Бачо е баччо":

    е много важно за вътрешната симулация и психическата астрация.

    19:45 06.11.2026

  • 8 Иванов

    0 2 Отговор
    По-добре не пийте нищо.

    19:52 06.11.2026

  • 9 виночерпец

    1 0 Отговор
    Не е вярно .Не пия от 10 години и не виждам описаните позитиви. Май трябва пак да пропия .

    20:06 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.