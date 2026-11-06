Какво се случва с тялото, когато спрете алкохола

Промените в организма започват още след последната напитка. Алкохолът се абсорбира в кръвта сравнително бързо, а черният дроб временно насочва основните си усилия към разграждането му. Когато приемът спре, тялото постепенно се връща към обичайния си метаболитен баланс.

Това е темата на хронологията, представена от Daily Mail – от първите 10 минути до един месец и по-дълъг период без алкохол.

Първите часове са различни за всеки

При хора, които пият умерено или инцидентно, ранните промени може да останат почти незабележими. Нивото на алкохол в кръвта постепенно спада, а организмът спира да отделя ресурси за обработването му. При някои хора това се усеща като по-стабилна енергия и по-малко сутрешна отпадналост.

При редовна и тежка употреба картината е различна. Според NHS симптомите на алкохолна абстиненция могат да започнат между шест и 12 часа след последната напитка. Сред тях са тревожност, изпотяване, гадене, безсъние, ускорен пулс и треперене. Обикновено оплакванията продължават от три до седем дни, но при по-тежка зависимост могат да се задържат по-дълго.

„Може да бъде много опасно да се спре внезапно, ако човек е зависим от алкохола“, предупреждава NHS.

Какво може да се промени до края на първата седмица

Сънят често е сред първите показатели, които се променят. Алкохолът може да улесни заспиването, но нарушава структурата на съня и води до по-чести събуждания. След спирането нощната почивка при някои хора постепенно става по-непрекъсната, макар че в началото безсънието може временно да се засили.

В следващите дни могат да се променят още настроението, апетитът и усещането за енергия. Тези ефекти не настъпват по еднакъв график и зависят от възрастта, телесното тегло, храненето, съпътстващите заболявания и количеството алкохол, което е приемано преди спирането.

Един месец без алкохол

По-дългият период без алкохол може да бъде свързан с по-добър контрол на кръвното налягане, промени в теглото и намаляване на натоварването върху черния дроб. Органът има способност да възстановява част от функциите си, когато увреждащият фактор бъде отстранен, но степента на възстановяване зависи от вече настъпилите поражения.

Това не означава, че всеки човек ще усети всички промени или че те настъпват точно на десетата минута, първия ден или тридесетия ден. Хронологията е ориентировъчна, а не медицинска прогноза. Ефектите зависят от индивидуалното здравословно състояние и от това дали става дума за обичайна употреба или за зависимост.

При силно треперене, халюцинации, обърканост или гърчове NHS препоръчва спешна медицинска помощ. Внезапното прекратяване на алкохола без медицинска оценка може да създаде риск за хората, които са развили физическа зависимост.