НЗОК покрива прегледи и изследвания при безсъние и тревожност

Продължителното безсъние, честите събуждания и тревожността могат да бъдат основание за консултация с лекар, особено когато започнат да влошават ежедневието. Националната здравноосигурителна каса посочва, че първата стъпка е посещение при личния лекар, който оценява състоянието и при необходимост назначава терапия, изследвания или консултация със специалист.

„Когато проблемите със съня продължават и стават хронични, е необходимо да се потърси лекарска помощ“, посочва НЗОК.

В зависимост от симптомите пациентът може да бъде насочен към невролог, ендокринолог или психиатър. Личният лекар може да издаде направление за медико-диагностични изследвания, както и за консултация със специалист.

Кои хормонални изследвания се покриват

При оплаквания, които може да са свързани с хормонални нарушения, ендокринологът може да назначи изследвания на TSH, fT3, fT4, LH, FSH, антитела срещу тиреоидната пероксидаза, известни като Anti-TPO или МАТ, както и анти-тиреоглобулинови антитела, наричани ТАТ.

НЗОК заплаща посочените изследвания с изключение на fT3 и ТАТ. Хормоните TSH и fT4 могат да бъдат назначени и от общопрактикуващия лекар.

Изследвания и консултация с психиатър

При необходимост здравната каса покрива високоспециализирани изследвания като електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. За тях се издават съответните направления по реда на НЗОК.

Хората с постоянна тревожност, продължителна потиснатост, панически състояния или сериозни затруднения в ежедневието могат да бъдат консултирани от психиатър по здравна каса. Направлението се издава от личния лекар след преценка на необходимостта от специализирана помощ.

Лекарства и физиотерапия

НЗОК заплаща напълно или частично определени лекарства за домашно лечение при психични заболявания. В списъка са включени медикаменти за шизофрения, маниен епизод, биполярно афективно разстройство и рецидивиращо депресивно разстройство. Според конкретния лекарствен продукт реимбурсацията е 100%, 50% или 25%, а част от медикаментите се отпускат след протокол и експертиза.

Касата покрива и първичен и заключителен преглед, както и до 20 физиотерапевтични процедури от определени групи. Видът и броят на процедурите се назначават от специалист по физикална и рехабилитационна медицина. При психични заболявания НЗОК заплаща и комплексно диспансерно наблюдение в извънболничната помощ при условията, определени в нормативната уредба.