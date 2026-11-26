Докато повечето възрастни имат нужда от поне седем часа сън, малка група хора се събуждат естествено след четири или пет часа и започват деня без будилник, кафе или усещане за недоспиване. Те са известни като естествени краткоспящи. При тях краткият сън не е временен навик, а особеност, която обикновено съществува от детството и често се среща в няколко поколения на едно семейство.

„Просто не мога да спя повече от четири или пет часа. И се чувствам отлично от това“, казва 70-годишният Брад Джонсън пред National Geographic. Той участва в изследвания на семейства с такава особеност и описва как дори след продължително пътуване не спи толкова, колкото обикновено се препоръчва за възрастните.

Гените са част от обяснението

Фамилният естествен кратък сън е свързан с редки мутации в няколко гена, сред които DEC2, ADRB1, NPSR1, GRM1 и SIK3. Те участват в механизмите, които регулират натрупването на сънливост, редуването на сън и бодърстване и начина, по който мозъкът реагира на недостига на сън.

Генът ADRB1 например има роля в регулирането на съня и бодърстването. По данни, цитирани от National Geographic, са установени около 50 семейства с мутации, свързвани с тази рядка особеност. Това не означава, че всеки човек, който спи по пет или шест часа, е генетично различен. В много случаи краткият сън е резултат от работа на смени, стрес, грижи за близки, безсъние или съзнателно удължаване на времето за бодърстване.

Ново изследване открива скрита сънливост

Резултатите от проучване, публикувано онлайн на 20 ноември 2026 г. в Journal of Sleep Research, усложняват представата за естествените краткоспящи. Екип от Университета на Юта е изследвал мозъчната електрическа активност на хора, които спят до шест часа, но не съобщават за дневни проблеми, и я е сравнил с тази на хора с препоръчителна продължителност на съня.

При краткоспящите са отчетени по-висока глобална алфа активност и други промени в електроенцефалограмата, които се свързват с по-голяма сънливост. Разликата е била най-видима в задните области на мозъка и при условия с малко външни стимули. Авторите посочват, че усещането за бодрост може да прикрива по-фини признаци на нестабилно будно състояние.

Изследването не доказва, че всички естествени краткоспящи са хронично недоспали. То показва ограничение на досегашния подход: самооценката „чувствам се добре“ не винаги съвпада напълно с обективните показатели за мозъчна бодрост. Проучването е малко и разглежда специфична група, затова резултатите не могат да бъдат пренесени върху всички хора, които спят кратко.

Четири часа не са универсална цел

Американската академия по медицина на съня и Американското дружество за изследване на съня препоръчват възрастните на възраст от 18 до 60 години да спят поне седем часа редовно. Според консенсусния документ сънят под седем часа се свързва с по-висок риск от затлъстяване, диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, инсулт, депресия, нарушена концентрация и повече грешки и инциденти.

Затова естественият кратък сън не е умение, което може да се придобие чрез постепенно намаляване на часовете в леглото. Учените все още не знаят дали тези хора възстановяват организма си по-бързо, имат нужда от по-малко възстановяване или използват различен механизъм на съня. Именно този въпрос превръща редките краткоспящи в ключ към по-доброто разбиране на съня, но не и в модел за подражание.

Източници: nationalgeographic.com