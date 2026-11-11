Можем ли да отслабваме, докато спим? Учените имат изненадващ отговор

Оказва се, че добрият сън може да бъде неочакван съюзник в борбата с излишните килограми. И макар да не съществува вълшебен начин да стопим мазнините за една нощ, науката разкрива интересна връзка между съня, апетита и отслабването.

Можем ли да отслабваме, без да правим нищо, просто докато спим? Колкото и невероятно да звучи, тялото ни продължава да гори калории дори когато сме потънали в дълбок сън. А според учените качествената нощна почивка може да се окаже важна част от поддържането на здравословно тегло.

Колко калории изгаряме, докато спим?

Докато си почиваме, организмът ни всъщност работи непрекъснато. Сърцето бие, мозъкът остава активен, а клетките се възстановяват. Всички тези процеси изискват енергия.

За осем часа сън човек може да изгори няколкостотин калории в зависимост от теглото, възрастта и метаболизма си.

Това обаче не означава, че автоматично губим мазнини. За реално отслабване е важно колко енергия приемаме и изразходваме през цялото денонощие.

Повече сън, по-малко калории? Какво установиха учените

Любопитно изследване на Чикагския университет, публикувано през 2022 г. в медицинското списание JAMA Internal Medicine, показва нещо изненадващо.

Учените проследяват 80 възрастни с наднормено тегло, които обикновено спят по-малко от шест часа и половина.

Част от участниците получават съвети как да удължат съня си, без да променят храненето или физическата си активност.

Резултатът? Хората, които започват да спят средно с около 1,2 часа повече, приемат приблизително 270 калории по-малко дневно в сравнение с останалите.

Причината не е, че изгарят повече мазнини през нощта, а че по-добрият сън им помага да контролират апетита си.

Защо недоспиването ни кара да посягаме към сладкото?

Случвало ли ви се е след безсънна нощ да изпитвате неудържимо желание за шоколад, тестени изделия или нещо калорично? Това има научно обяснение.

Недостатъчният сън може да наруши механизмите, които регулират глада и ситостта. Важна роля играят хормоните грелин и лептин, както и мозъчните центрове, свързани с желанието за храна.

Затова, когато не сме се наспали, често ядем повече, отколкото организмът ни действително се нуждае.

Има и още нещо интересно. Изследване, публикувано в Annals of Internal Medicine, установява, че при ограничен сън хората на диета могат да губят по-малко мазнини и повече немастна телесна маса, въпреки че приемат същото количество калории.

Има ли трик за по-бързо отслабване през нощта?

В интернет съществуват десетки съвети за напитки, храни и вечерни ритуали, които уж топят мазнини, докато спим.

Истината е, че няма убедителни научни доказателства, че вода с лимон, чай с канела или спането в студена стая могат сами по себе си да доведат до значително отслабване.

Специалистите препоръчват нещо далеч по-просто: редовен и качествен сън.

За повечето възрастни това означава около 7–9 часа на нощ, постоянен час за лягане, по-малко кофеин вечер и спокойна обстановка в спалнята.

Значи сънят наистина помага да отслабнем?

Да, но не по магически начин. Достатъчният сън може да намали преяждането, да подпомогне метаболитното здраве и да улесни поддържането на здравословно тегло.

Той няма да замени балансираното хранене и движението, но може да направи усилията ни за отслабване по-успешни. Така че следващия път, когато решите да се погрижите за фигурата си, не мислете само за диети и тренировки.

Понякога най-доброто, което можете да направите за тялото си, е просто да си легнете навреме.