Диетолози изброиха напитките за силен и здрав имунитет

Диетолози от САЩ препоръчаха най-подходящите напитки, за да боледувате по-рядко и да заздравите имунната си система. Техният съвет е публикуван от изданието Eat This, Not That! („Яж това, а не това”), пише Дарик.



Сред здравословните напитки специалистите посочиха чиста вода, айран, кисели млека, билков и зелен чай. Те препоръчаха добавяне на лимон и джинджифил към обикновения чай, както и ябълков сок и гъсти напитки от ягоди (ягодов шейк).

На първо място, диетолозите се съветват да се пият достатъчно течности всеки ден.

„Водата помага за прочистване на тялото и насища кръвта с кислород. Освен това водата участва в производството на лимфа, която пренася белите кръвни клетки и клетките на имунната система в тялото и това помага за правилната борба с бактериите и вирусите“, казва диетоложката Иса Куявски.





Нейната колежка Кари Лам препоръчва да се обърне внимание на билковите чайове, предимно чай от глухарче или шипка. Първият помага за премахване на токсините от тялото, докато вторият съдържа витамин С, кверцетин, катехини и елагова киселина. Тези вещества помагат за прочистването на тялото и борбата срещу възпалението. Въпреки това Лам препоръчва да се консултирате с вашия лекар, преди да пиете силен билков чай.



Диетоложката Рейчъл Дикмън препоръчва да започнете всеки ден с чай от джинджифил и лимон. Според нея тази напитка помага както на вродения, така и на придобития имунитет да реагира по-бързо на инфекция.





Дикмън препоръчва също редовното пиене на кефир и кисело мляко. Тя обясни, че имунната функция е силно зависима от стомашно-чревния тракт и един от най-добрите начини за поддържане на микробиома му е чрез използването на ферментирали млечни продукти. „Последните изследвания показват, че ферментиралите храни, съдържащи пробиотици като кефир, йогурт, кисело мляко, подобряват разнообразието на микробите, които обитават червата ни. Това от своя страна има положителен ефект върху имунната система “, каза Дикмън.





Диетоложката Хедър Ханкс препоръчва да се пие зелен чай с мед и лимон. Съдържащите се в зеления чай съединения допринасят за увеличаване на броя на Т-лимфоцитите и следователно за укрепване на имунната система. От своя страна медът и лимонът ще помогнат за засилване на този ефект.



Диетологът Джеф Хонг твърди, че ябълковият сок е друга полезна напитка за поддържане на здравето, тъй като съдържа витамин С и има антимикробно действие. В допълнение, кивито и ягодите също са с високо съдържание на витамин С. Фитнес треньорът Джейми Дики препоръчва приготвянето на гъсти напитки (тип шейкове) от горски плодове с добавено мляко, което е богато на витамин D. Това намалява риска от респираторни инфекции.