Напомняме за рисковете от шофиране с летни гуми по това време на годината

С настъпването на месец ноември и рязкото захлаждане на времето в цялата страна, автомобилните специалисти отправят спешен призив към водачите да не отлагат подмяната на летните гуми с зимни. На фона на сутрешните мъгли, есенните валежи и появата на първите заледявания по високите места и планинските проходи, експертите настояват задължителната смяна да бъде извършена незабавно, за да се избегнат рисковете от тежки пътнотранспортни произшествия на хлъзгавите пътища.

Специалистите съветват посещението в гумаджийските сервизи да се планира не в ранните сутрешни часове, когато температури по асфалта са критично ниски, а в по-слънчевите часове през деня, когато термометрите отчитат леко повишение. Препоръчително е шофьорите да избират най-близкия сервизен център в своето населено място, за да минимизират рисковете при шофиране с неподходящ за сезона грайфер. Ако техническото състояние на автомобила или липсата на зимна подготовка не позволяват безопасно придвижване, алтернатива остава използването на градския транспорт.

Метеорологичната обстановка в страната налага повишено внимание на пътя. Синоптиците отчитат преминаване към типично есенни температури, като сутрешните минимални стойности в много региони и в столицата падат до диапазона между 0 и 5 градуса, а в котловините и планинските райони са налице условия за сутрешни мъгли и опасни заледявания. Дневните температури в страната постепенно се задържат в интервала между 9 и 14 градуса, но с настъпването на нощта студеният въздух и западният вятър бързо понижават термичните показатели, правейки пътната настилка изключително хлъзгава за неподготвените автомобили.

Ще припомним, че свойствата на каучуковата смес, от която се изработват летните гуми, са оптимизирани за работа при високи температури на асфалта, като критичната граница за тяхната ефективност настъпва при падане на термометрите под прага от 7 градуса по Целзий. Когато външната температура трайно се задържи под тази стойност, независимо дали настилката е суха, мокра или покрита със скреж, летният каучук губи своята еластичност, втвърдява се и рязко влошава сцеплението си с пътя. Това води до драстично увеличаване на спирачния път, нестабилност при маневриране и повишен риск от поднасяне в завоите, поради което експертите категорично препоръчват преминаване към зимни гуми още с първите трайни есенни застудявания.