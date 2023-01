Снимаха камион на Tesla теглен от пътна помощ

В началото на месец декември Tesla достави първите камиони на Pepsi, а от компанията изобщо не се забавиха и директно ги вкараха в боя. Вече няколко пъти електрическите влекачи биват снимани от феновете им, но сега в Twitter се появи снимка на камиона теглен от пътна помощ.

Кадрите са споделени от профил с името @EarningCallElon и не поясняват много ситуацията около снимките, но бързо се появиха коментари за това какви могат да са вероятните причини. От Tesla все още не са излезли с официална информация, като е силно вероятно това изобщо да не се случи.

$TSLA semi getting towed on Gerber Road. Say it ain’t so. pic.twitter.com/QcIKm099cP