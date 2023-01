Американците избраха най-добрата кола на годината

В Съединените щати бяха обобщени резултатите от националната награда "Автомобил, кросоувър и пикап на годината в Северна Америка" (North American Car, Utility and Truck of the Year - NACTOY). Тази година експертно жури, включващо няколко десетки автомобилни журналисти, избра победители във всяка от трите категории измежду 47 кандидати в три кръга.

Acura Integra беше обявена за най-добър лек автомобил, електрическият Kia EV6 стана най-добрият кросоувър, а захранваният с батерии Ford F-150 Lightning е най-добрият пикап.

Acura Integra liftback дебютира през пролетта на 2022 г. и успешно стартира на пазара в Северна Америка, до голяма степен благодарение на началната цена от $31 000. Журито на NACTOY даде на модела 174 точки, което постави Integra пред другите двама финалисти, Genesis Electrified G80 и Nissan Z.

Acura Integra

Кросоувърът на годината, Kia EV6 , се бори с Genesis GV60 и Cadillac Lyriq за победата и завърши с 258 гласа. „EV6 е добре направено електрическо превозно средство, което е забавно за шофиране, лесно за зареждане и изглежда добре“, обобщава избора Джеф Гилбърт от CBS Radio Network. Мат ДеЛоренцо от AutoEvolution от своя страна предпочита този модел заради впечатляващата гама, стил и удобство на ниво премиум марки.

Ford F-150 Lightning