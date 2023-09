Екоактивисти "потопиха" автомобили пред автосалона в Мюнхен

Вчера бе първият ден от тазгодишното автомобилно изложение в Мюнхен, където освен представители на медиите и изложителите, трета група хора се открои значително. Става въпрос за екоактивисти, които не пропуснаха да привлекат вниманието към себе си с проява точно пред главния салон на IAA Mobility 2023.

Проявата се случи рано сутринта в понеделник. Шоуто включваше части от три различни автомобила - Mercedes-Benz E-Class W210, първото поколение на VW Touareg и покрива на неразпознат модел. Те „плуваха“ в плиткото езеро и изглеждаха като истински автомобили, потопени във водата.

До автомобилите стояха двама активисти, които държаха транспаранти с логото на "Грийнпийс". На единия от тях пише "Shrink now or Sink later", което е игра на думи, свързана с необходимостта от още по-ниски емисии, за да се предотвратят наводненията и други катастрофални събития, причинени от глобалното затопляне.

Акцията беше критикувана от потребители на социалните мрежи, които смятаха, че автомобилите замърсяват езерото, въпреки че Грийнпийс уточни, че това са само макети, като двигателят и богатите на масло механични компоненти са били отстранени. В публикация в X от Грийнпийс написаха: "С придържането си към двигателите с вътрешно горене и големите SUV-та автомобилната индустрия потапя себе си и планетата. Вместо автосалони, трябва да се обърне повече внимание на добрия обществен транспорт и точните влакове!"