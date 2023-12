Toyota разпродаде новия Land Cruiser за 30 минути

Toyota Land Cruiser 2024 бързо се превърна в сензация в Европа, особено в Германия, където първоначално предоставените 1000 бройки бяха разпродадени само за 30 минути. Засилвайки очакването, заинтересованите германски клиенти получиха възможност да зърнат новото поколение Land Cruiser по време среща в Буш през септември. Официалните резервации за този изключително търсен автомобил бяха отворени в 8 ч. сутринта на 21 декември, за да бъдат затворени половин час по-късно, тъй като цялата първоначална партида беше бързо заявена. Сега ентусиастите, които са пропуснали първоначалната възможност, се оказват насочени към списъка на чакащите, което показва забележителното търсене на тази последна итерация на емблематичния Land Cruiser.

На германския пазар Toyota Land Cruiser 2024 предлага на ентусиастите избор между три различни версии: Executive, Tec и First Edition. Въпреки че Toyota не разкрива конкретното разпределение на всяка от модификациите в рамките на първоначалните 1000 бройки, тя потвърди, че в по-широк европейски мащаб Land Cruiser First Edition ще бъде ограничен до общо 3000 бройки. Тази ексклузивност добавя допълнителен пласт очарование към варианта First Edition. Германските клиенти, които нямат търпение да седнат зад волана на този изключително желан SUV, ще трябва да проявят търпение, тъй като доставките ще започнат едва през третото тримесечие на 2024 г.

Бързият успех на Land Cruiser в Германия подчертава трайната популярност на модела и силния прием на последната му итерация. Стратегическият подход на Toyota за въвеждане на множество модификации и ограничаване на наличността на варианта First Edition в по-широк мащаб допринася за очарованието на Land Cruiser, превръщайки го в задължителен за автомобилните ентусиасти, които с нетърпение очакват появата му по европейските пътища.