Путин разреши на UniCredit да продаде представителството си в Русия

Руският президент Владимир Путин разреши на италианската банкова група UniCredit да реорганизира руското си подразделение и впоследствие да продаде част от бизнеса. Решението премахва една от ключовите регулаторни пречки пред преструктурирането на дейността на банката в Русия.

Одобрението е необходимо заради ограниченията, въведени от Москва върху сделки с активи, собственост на инвеститори от държави, определяни от Русия като „неприятелски“. След началото на войната в Украйна продажбата на дялове в определени руски банки от чуждестранни собственици изисква специално разрешение.

UniCredit остава една от големите западни банкови групи с дейност на руския пазар наред с австрийската Raiffeisen и унгарската OTP. Европейските регулатори оказват натиск върху западните банки да ограничават експозицията си към Русия.

Бизнесът ще бъде разделен на две

UniCredit обяви още през май 2026 г., че е подписала необвързващо споразумение за продажба на част от руския си бизнес на утвърден частен инвеститор от Обединените арабски емирства. Името на потенциалния купувач не беше разкрито.

Предвидената структура е по-сложна от стандартна продажба на банка.

Част от дейностите на руското подразделение трябва да бъдат отделени в ново юридическо лице. След приключване на преструктурирането UniCredit ще запази 100% от новата банка, докато инвеститорът от ОАЕ трябва да придобие останалата част от бизнеса.

Запазеното от UniCredit подразделение ще бъде съсредоточено основно върху международните плащания в евро и долари за западни и руски корпоративни клиенти, които не са обект на санкции.

Това е важна подробност от B2B гледна точка. Вместо пълно прекратяване на операциите, стратегията позволява на групата да запази ограничена инфраструктура за трансгранични корпоративни разплащания.

Излизането ще струва милиарди

Преструктурирането има значителна финансова цена за италианската група.

Според оценката на самата UniCredit транзакцията се очаква да доведе до кумулативен отрицателен ефект върху печалбата и загубата от около 3–3,3 млрд. евро. От тази сума приблизително 1,6–1,8 млрд. евро са свързани със съществуващи валутни резерви и представляват непаричен счетоводен ефект.

В същото време банката очаква операцията в крайна сметка да донесе капиталова полза от около 35 базисни пункта, тъй като значително ще намали остатъчния риск, свързан с руския бизнес.

Това показва дилемата пред големите западни финансови институции, останали на руския пазар: напускането може да доведе до сериозни еднократни финансови загуби, но продължаването на дейността носи регулаторни, санкционни и геополитически рискове.

Сделката се очаква през 2027 г.

UniCredit планираше приключването на операцията през първата половина на 2027 г., но процесът остава зависим от подписването на окончателна обвързваща документация, фактическото разделяне на бизнеса и необходимите регулаторни одобрения.

Руската централна банка също има роля при излизането на чуждестранни банки от страната, докато подобни операции са внимателно наблюдавани и от западните власти заради действащия санкционен режим.

Показателен е случаят на друга италианска банка – Intesa Sanpaolo, която получи подобно президентско разрешение още през септември 2023 г., но според Reuters все още не е прекратила окончателно връзките си с Русия.