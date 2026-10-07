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Без домашна лютеница тази зима, заради високите цени

Без домашна лютеница тази зима, заради високите цени

7 Октомври, 2026 08:33 563 15

  • домашна лютеница-
  • цени на зеленчуците-
  • домати-
  • чушки-
  • зимнина

Доматите поскъпнаха с близо 30% за година, докато пиперът поевтиня

Без домашна лютеница тази зима, заради високите цени - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Домашната лютеница тази есен може да излезе по-скъпо, но твърдението, че българите ще останат без нея заради цените, не се потвърждава от наличните пазарни данни. Основният натиск идва от доматите, докато при чушките се отчита поевтиняване на едро.

По данни на Министерството на земеделието и храните средната цена на едро на доматите е достигнала 1,35 евро за килограм през периода 14–18 септември. Това е увеличение от 28,6% спрямо същия период на 2025 г. За същия период зеленият пипер се е продавал средно за 0,91 EUR за килограм, а червеният – за 1,06 EUR. На годишна база цените им са съответно с 8,1% и 6,2% по-ниски.

При продажбите на дребно картината е различна. Августовските данни показват, че зеленият пипер е поскъпнал с 20,5% спрямо година по-рано. Доматите обаче са били с 1,7% по-евтини. Това означава, че крайната сметка за лютеницата зависи не само от продукта, но и от мястото, вида на зеленчука и количеството, което се купува.

По-малко домати, но не и недостиг на пипер

Производствените данни обясняват част от разликите. Към 3 септември реколтираните площи с домати на открито са били с 35,1% под нивото от предходната година, а тези с пипер – с 3,3% по-малко. Прибраните количества домати от открити площи са се свили с 23,6%, докато производството на пипер е нараснало с 1,2% на годишна база.

Проверка на пазари край Пловдив показва, че чушки за консервиране са се предлагали за около 1 EUR за килограм. Производителка, цитирана от телевизията, посочва, че през миналата година същата стока е била продавана за 2–2,20 лева, докато през 2026 г. цената е около 1,20 EUR и дори е по-ниска. На същите пазари търговци отбелязват, че купувачите често се пазарят при по-големи количества.

„Миналата година чушката на същата цена сме я продавали в лева, 2–2,20 лева, сега 1,20 евро, дори тази година е малко по-надолу“, казва производителката Красимира Вълкова пред БНТ.

В края на август доматите за консервиране бяха на цена от 0,50 EUR за килограм, а червените чушки – 1,50 EUR на пазар в Северозападна България. В домакинствата, които разполагат със собствена градина, разходът за суровини е значително по-нисък, но остава цената на труда, олиото, подправките, бурканите и електроенергията или дървата за обработката.

Така през 2026 г. домашната лютеница не се оказва невъзможна за приготвяне, но икономията спрямо купешкия продукт вече зависи много повече от това откъде са закупени зеленчуците и дали част от тях са произведени в собствен двор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🤔🤔🤔🤔

    6 0 Отговор
    Според заглавието НЯМА да си правим лютеница❕
    Според статията - ПАК ЩЕ СИ ПРАВИМ лютеница🤔

    Коментиран от #12

    08:40 07.10.2026

  • 3 Не се къхарете

    5 0 Отговор
    Президент и Премиер може да няма ама лютеница туршия и ракия ще има 👋

    08:42 07.10.2026

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Крайно време е правителството да наложи санкции на лютеницата.

    08:42 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 0 Отговор
    Така е в Клуба на богатите, Бацо каза: "Като няма лютеница яжте кетчуп!"

    08:48 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    4 0 Отговор
    даже направиха по двойни и тройни дози, защото тази година всичко стана в изобилие, времето се задържа топло, поваля и отново има чували с пипер, вече се появи и есенното зеле за зимнина, който обича туршии всичко има

    08:54 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какво да кажем от

    2 0 Отговор
    Село,имаш градинка и си правиш лютеница и туршийка. Ама неможем да подарим на гражданите че може да ни сложат ддс.

    08:58 07.10.2026

  • 11 Троян

    4 0 Отговор
    По тоя случай ще си намажа една филия лютеница. Вече е във бурканите доматите и чушките бяха от собствената ми плантация:) Търгашите да си гледат работата. Дано не мине проверка и да ми наложат акциз. За киселото зеле още е рано. За ракията няма нищо да споменавам да не ме изкарат производител на нелегален алкохол.

    09:00 07.10.2026

  • 12 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🤔🤔🤔🤔":

    Симеонова е пробвала да покрие целия периметър...

    09:02 07.10.2026

  • 13 Перо

    1 0 Отговор
    Картелната икономика в БГ ще фалира!

    09:07 07.10.2026

  • 14 Мъпет шоу

    0 0 Отговор
    Ало Ало панелопитеците ли правят лютеница и Софето. На РунДя му носи пчеличката Мая

    09:09 07.10.2026

  • 15 Драгоман

    1 0 Отговор
    Минаваш границата и в Сърбия всичко е с ниски цени, правиш си лютеница и каквото искаш.

    09:19 07.10.2026