Доматите поскъпнаха с близо 17% на едро

Цените на основни хранителни продукти на едро продължават да се повишават, показва седмичният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се увеличава с 0,82% – от 2,324 до 2,343 пункта. Базовото равнище на показателя, определено през 2005 г., е 1,000 пункта.

Най-сериозен ръст при зеленчуците е отчетен при доматите. Те поскъпват с 16,83% и се търгуват средно за 1,86 евро за килограм. Зелените чушки са с 14,99% по-скъпи – до 1,12 евро за килограм, а червените чушки поскъпват с 3,54% до 1,23 евро.

Разнопосочно движение при зеленчуците

По-високи са още цените на тиквичките – с 4,46% до 0,89 евро за килограм, и на зрелия кромид лук – с 2,79% до 0,59 евро.

Най-голямо поевтиняване е регистрирано при зелената салата, чиято цена намалява с 6,76% до 0,69 евро за килограм. Морковите поевтиняват с 5,49% до 0,62 евро, краставиците – с 5,18% до 1,50 евро, а картофите – с 4,84% до 0,59 евро за килограм. Цената на зелето се понижава с 2,83% до 0,55 евро.

При плодовете поскъпват единствено ябълките – с 6,4% до 1,13 евро за килограм. Гроздето поевтинява с 6,16% до 1,28 евро, лимоните – с 3,8% до 1,52 евро, а бананите – с 2,03% до 1,45 евро за килограм.

По-скъпи млечни продукти и ориз

Кравето сирене поскъпва с 0,23% до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 0,15% до 9,50 евро. Киселото мляко с масленост 3% и над 3% се търгува по 0,73 евро за кофичка от 400 грама след увеличение от 1,39%. Прясното мляко поскъпва с 0,67% до 1,21 евро за литър.

При кравето масло е отчетено поевтиняване от 4,53%. Пакетче от 125 грама се продава средно за 1,35 евро. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9% до 3,60 евро за килограм, докато яйцата размер М запазват цената си от 0,19 евро за брой на едро.

Оризът поскъпва с 5% до 1,68 евро за килограм, а захарта – с 2,17% до 0,94 евро. По-ниски са цените на зрелия фасул – с 0,76% до 2,10 евро, и на лещата – с 0,2% до 2,02 евро за килограм.

Олиото поскъпва с 1,64% до 1,74 евро за литър. Най-съществен спад сред посочените основни храни е отчетен при брашното тип 500 – с 10,03%, до 0,61 евро за килограм.

Източници: dariknews.bg, 3e-news.net