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Оранжерийните зеленчуци може да поскъпнат с 30% заради газа

Оранжерийните зеленчуци може да поскъпнат с 30% заради газа

7 Ноември, 2026 09:10 528 5

  • природен газ-
  • оранжерии-
  • домати-
  • краставици-
  • земеделие

Производители настояват за компенсации и отпадане на акциза върху природния газ. Отоплението формира около половината от себестойността на доматите в някои оранжерии

Оранжерийните зеленчуци може да поскъпнат с 30% заради газа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оранжерийните производители очакват доматите и краставиците да поскъпнат с около 30 процента заради увеличените разходи за природен газ. Част от стопанствата вече са заложили зимната продукция и са изградили отоплителните си системи само за работа с газ, което прави бързото преминаване към друг енергоизточник почти невъзможно.

Край пазардишкото село Ветрен дол Огнян Златев отглежда 30 декара домати и 15 декара краставици. Оранжериите му се отопляват изцяло на газ, а производителят е наел 40 служители за сезона.

„В момента е късно да премина на друг вид отопление. Не мога да изкореня реколтата и да затворя оранжериите“, посочва Златев пред NOVA. По думите му при спиране на производството ще бъде поставен въпросът как ще се прехранват семействата на наетите работници.

Отоплението формира около 50 процента от крайната себестойност на доматите в неговото стопанство. След като калкулира по-високата цена на газа, Златев изчислява, че продукцията му ще поскъпне с поне 30 процента.

Свободната цена е по-висока от регулираната

Според Асоциацията на оранжерийните производители увеличението на газа е двойно спрямо миналата година. През миналата зима производителите са купували горивото от „Булгаргаз“ за 82 лева на мегаватчас.

Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, прави разлика между регулираната цена и тази, която плащат оранжериите.

„Цената, която обяви КЕВР от 1 ноември от 58 евро, е субсидираната цена за топлофикациите. Оранжериите ползват свободно договорена цена, която е 85 евро на мегаватчас, без ДДС“, казва Генуров.

Той предупреждава, че високите разходи поставят под натиск зимното производство и настоява държавата да намери начин да компенсира част от увеличението.

Производителите искат помощ и за газа

По думите на Генуров оранжерийните стопани, които използват природен газ и пелети, не са включени в т.нар. „иранска помощ“, тъй като по този механизъм се компенсира част от акциза върху газьола или дизела.

Затова от бранша настояват да бъде премахнат и акцизът върху природния газ за оранжериите. „Както отпада в други браншове, така да отпадне и при нас“, предлага Огнян Златев.

Производителите не очакват ограничаването на местното производство да доведе до недостиг на пазара. Според тях увеличеният внос ще запълни евентуалната липса и ще влияе върху цените на зеленчуците в България.

Източници: nova.bg


Пазарджик / България
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  • 1 от село

    6 2 Отговор
    Напълнил съм мазето с буркани и два бидона зеле . Няма да давам по пет евро за химия !!

    09:14 07.11.2026

  • 2 Мухаа ха!

    5 0 Отговор
    Въпросите към бочко,когато спря готов газопровод, който беше стъпил на българска територия - Южен поток,дори символично беше стартиран.За да запази кожата, изпълни заповед на третокласен политик от щатите.Въпросите и към ЕК ,урсулка и кайчето.Който ни разпоредиха ..Никаква газ от Газпром.Е, откъде тогава газ,освен от турски поток, или втечнен от гърците,който струва майка си и баща си.Или докато нещата не опират до задните бузи,пълно мълчание.Ами това ни очаква всички,и вас и народа.Да имаме огромни запаси в Чирен, отделно по 500 милиона долара само от транзитни такси годишно.От 2015 г,сме загубили над 6 милиарда долара,дори много повече,защото газа поскъпна двойно,оттам цената за транзит.

    09:28 07.11.2026

  • 3 Величко

    2 0 Отговор
    Е , у Видин това вече се случи ! И няма да е за последно ... ! Трябва да ядеме скъпи турски боклуци !

    09:43 07.11.2026

  • 4 Добре

    2 0 Отговор
    Какво-то с тях, това и без тях, не са вкусни и са безполезни, да ядеш нитрати с 30 процента по-скъпо. То и на сегашната цена не са търсени особено.

    09:59 07.11.2026

  • 5 И какво се оплаквате?

    1 0 Отговор
    Прогресивно е!

    10:29 07.11.2026