Оранжерийните зеленчуци може да поскъпнат с 30% заради газа

Оранжерийните производители очакват доматите и краставиците да поскъпнат с около 30 процента заради увеличените разходи за природен газ. Част от стопанствата вече са заложили зимната продукция и са изградили отоплителните си системи само за работа с газ, което прави бързото преминаване към друг енергоизточник почти невъзможно.

Край пазардишкото село Ветрен дол Огнян Златев отглежда 30 декара домати и 15 декара краставици. Оранжериите му се отопляват изцяло на газ, а производителят е наел 40 служители за сезона.

„В момента е късно да премина на друг вид отопление. Не мога да изкореня реколтата и да затворя оранжериите“, посочва Златев пред NOVA. По думите му при спиране на производството ще бъде поставен въпросът как ще се прехранват семействата на наетите работници.

Отоплението формира около 50 процента от крайната себестойност на доматите в неговото стопанство. След като калкулира по-високата цена на газа, Златев изчислява, че продукцията му ще поскъпне с поне 30 процента.

Свободната цена е по-висока от регулираната

Според Асоциацията на оранжерийните производители увеличението на газа е двойно спрямо миналата година. През миналата зима производителите са купували горивото от „Булгаргаз“ за 82 лева на мегаватчас.

Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, прави разлика между регулираната цена и тази, която плащат оранжериите.

„Цената, която обяви КЕВР от 1 ноември от 58 евро, е субсидираната цена за топлофикациите. Оранжериите ползват свободно договорена цена, която е 85 евро на мегаватчас, без ДДС“, казва Генуров.

Той предупреждава, че високите разходи поставят под натиск зимното производство и настоява държавата да намери начин да компенсира част от увеличението.

Производителите искат помощ и за газа

По думите на Генуров оранжерийните стопани, които използват природен газ и пелети, не са включени в т.нар. „иранска помощ“, тъй като по този механизъм се компенсира част от акциза върху газьола или дизела.

Затова от бранша настояват да бъде премахнат и акцизът върху природния газ за оранжериите. „Както отпада в други браншове, така да отпадне и при нас“, предлага Огнян Златев.

Производителите не очакват ограничаването на местното производство да доведе до недостиг на пазара. Според тях увеличеният внос ще запълни евентуалната липса и ще влияе върху цените на зеленчуците в България.

Източници: nova.bg