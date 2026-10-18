Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас, показват данните от седмичния анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,82% до 2,343 пункта при 2,324 пункта седмица по-рано.

Доматите и чушките водят поскъпването

„Продължава ценовият ръст на едро на основни хранителни продукти у нас“, отчита седмичният анализ на ДКСБТ.

Най-значително е увеличението при доматите. Те са поскъпнали с 16,83% и се търгуват по 1,86 евро за килограм. Зелените чушки са с 14,99% по-скъпи до 1,12 евро за килограм, а червените поскъпват с 3,54% до 1,23 евро.

По-високи са и цените на тиквичките, които се увеличават с 4,46% до 0,89 евро за килограм. Зрелият лук кромид поскъпва с 2,79% до 0,59 евро за килограм.

Краставиците и картофите поевтиняват

Движението при останалите зеленчуци е разнопосочно. Зелената салата поевтинява с 6,76% до 0,69 евро за килограм, морковите са с 5,49% по-евтини до 0,62 евро, а краставиците намаляват с 5,18% до 1,50 евро за килограм.

Спад има още при картофите – с 4,84% до 0,59 евро за килограм, и при зелето – с 2,83% до 0,55 евро. Така поскъпването обхваща основно доматите, чушките, тиквичките и лука, докато част от традиционните есенни зеленчуци се предлагат на по-ниски цени.

Само ябълките са по-скъпи сред плодовете

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено ябълките – с 6,4% до 1,13 евро за килограм. Гроздето поевтинява с 6,16% до 1,28 евро за килограм.

Сред основните хранителни стоки кравето сирене поскъпва с 0,23% до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 0,15% до 9,50 евро. Оризът е с 5% по-скъп и достига 1,68 евро за килограм. Най-съществено понижение е отчетено при брашното тип 500 – с 10,03% до 0,61 евро за килограм.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg