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Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас

18 Октомври, 2026 07:53 584 4

  • цени на едро-
  • зеленчуци-
  • дксбт-
  • домати-
  • хранителни стоки

Най-силен е ръстът при доматите и зелените чушки, докато краставиците, картофите и зелето поевтиняват

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас, показват данните от седмичния анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се повишава с 0,82% до 2,343 пункта при 2,324 пункта седмица по-рано.

„Продължава ценовият ръст на едро на основни хранителни продукти у нас“, отчита седмичният анализ на ДКСБТ.

Доматите и чушките водят поскъпването

Най-значително е увеличението при доматите. Те са поскъпнали с 16,83% и се търгуват по 1,86 евро за килограм. Зелените чушки са с 14,99% по-скъпи до 1,12 евро за килограм, а червените поскъпват с 3,54% до 1,23 евро.

По-високи са и цените на тиквичките, които се увеличават с 4,46% до 0,89 евро за килограм. Зрелият лук кромид поскъпва с 2,79% до 0,59 евро за килограм.

Краставиците и картофите поевтиняват

Движението при останалите зеленчуци е разнопосочно. Зелената салата поевтинява с 6,76% до 0,69 евро за килограм, морковите са с 5,49% по-евтини до 0,62 евро, а краставиците намаляват с 5,18% до 1,50 евро за килограм.

Спад има още при картофите – с 4,84% до 0,59 евро за килограм, и при зелето – с 2,83% до 0,55 евро. Така поскъпването обхваща основно доматите, чушките, тиквичките и лука, докато част от традиционните есенни зеленчуци се предлагат на по-ниски цени.

Само ябълките са по-скъпи сред плодовете

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено ябълките – с 6,4% до 1,13 евро за килограм. Гроздето поевтинява с 6,16% до 1,28 евро за килограм.

Сред основните хранителни стоки кравето сирене поскъпва с 0,23% до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 0,15% до 9,50 евро. Оризът е с 5% по-скъп и достига 1,68 евро за килограм. Най-съществено понижение е отчетено при брашното тип 500 – с 10,03% до 0,61 евро за килограм.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


София / България
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  • 1 Тия...

    4 1 Отговор
    ...институти и повечето държавни такива нищо не правещи трябва да се закрият. И какво ми помага това да ми съобщават за тия скокове и спадове, де да беше поне вярно, а то само бла бла бла. Миналата събота на пазара ч.чушки бяха от 1,5 до 2 €, вчера бяха 2 до 2,5€ или 50 цента повече, а не с 11 цента...за останалите също е подобно

    08:13 18.10.2026

  • 2 Да но

    5 0 Отговор
    В община Борово такса смет от тази година е удвоена. При все, че я вдигаха предните две години с по 30%.
    Мая Манолова спи ли?

    08:17 18.10.2026

  • 3 Така е

    3 0 Отговор
    но нека попитаме Владо Кошницата !

    08:19 18.10.2026

  • 4 Ее, мустак, да та замола

    4 0 Отговор
    вишистите със високите заплати и стандарт да ни кажете на нас бедните и простите, какво пише в тия учебници и от коя порода е зеуенчука дето не гние а мухлясва.

    08:33 18.10.2026