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Русия частично отменя забраната за износ на дизел
  Тема: Енергийна трансформация

Русия частично отменя забраната за износ на дизел

10 Октомври, 2026 21:50, обновена 10 Октомври, 2026 21:53 569 16

  • русия-
  • дизелово гориво-
  • износ на горива-
  • владимир путин-
  • доналд търмп

Москва започва доставки за световния пазар след договореностите между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Първоначално през октомври са планирани 300 000 тона, а през ноември обемът трябва да достигне 500 000 тона

Русия частично отменя забраната за износ на дизел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия започва частично да отменя ограниченията върху износа на дизелово гориво, съобщи вицепремиерът Александър Новак. По думите му мярката се въвежда по-рано от предварително планираното и е свързана с договореностите между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп.

„Русия незабавно започва да сваля ограниченията върху износа на дизел по-рано от планираните срокове“, заяви Новак пред ТАСС.

Според представената от него схема руските компании могат да доставят 300 000 тона дизелово гориво на международните пазари през октомври. През ноември обемът трябва да нарасне до 500 000 тона, а през декември да достигне 1 милион тона. В по-дългосрочен план месечните доставки могат да бъдат увеличени до 3 милиона тона.

Компаниите започват договаряне на доставките

Руските петролни компании ще започнат незабавно преговори и сключване на договори с чуждестранни купувачи, като доставките ще бъдат съгласувани с правителството. Москва твърди, че освобождаването на количества за износ няма да засегне вътрешния пазар.

„Руският пазар също ще бъде напълно снабден с дизелово гориво“, увери Новак.

Данните, разпространени от ТАСС, се различават от твърдението, че още на първия етап към световния пазар ще бъдат насочени 500 000 тона. Според изявлението на Новак този обем е планиран за ноември, докато за октомври са посочени 300 000 тона.

Решението следва разговор между Путин и Тръмп

Путин и Тръмп са провели телефонен разговор на 9 октомври, по време на който са обсъдили доставките на нефт и нефтопродукти. След разговора Тръмп заяви, че Русия ще започне да доставя над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на следващ етап.

Преди промяната Русия беше удължила ограниченията върху износа на дизелово и корабно гориво до края на октомври. Общата забрана за износ на горива беше планирана да остане в сила до 31 януари 2027 г.

Следващата стъпка е руските производители да договорят конкретните количества, срокове и направления на доставките. Новак заяви, че Москва е готова да снабдява както американския пазар, така и останалите си партньори.

Източници: tass.ru, investing.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ОБЕКТИВЕН

    4 2 Отговор
    Украйна и тя купува дизел от Русия като танкерите се товарят в Батуми , идват в Бургас , и от там с вагони влизат в Укрия !!

    21:57 10.10.2026

  • 3 Аз съм веган

    2 4 Отговор
    Бензиностанцията остана без рафинерии

    22:00 10.10.2026

  • 4 ИНТЕРЕСНО?

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
    2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
    3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
    4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
    5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
    6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
    7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......

    Коментиран от #8, #10, #15

    22:01 10.10.2026

  • 5 Милен

    2 0 Отговор
    Е па дреме ми, ние сме правоверни урсулианци и не щем горива от изкопаеми ресурси. Ще си джиткаме с китайските електрокари.

    22:02 10.10.2026

  • 6 Вова

    1 2 Отговор
    С Дони ще правим МАСКВИЧИ в САЩ.

    22:04 10.10.2026

  • 7 Телефонна линия

    3 0 Отговор
    Украинците да санкционират дизела за САЩ и готово. И без това свикнаха да налагат санкции.

    22:10 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами сега?

    2 3 Отговор
    И как ще изнасят като Русия в момента за собствени нужди консумира много над половин милион тона само на ден. Зеленски за тяхна утеха обеща засилени атаки срещу всичко що е свързано с петрол, нефтопродукти и енергатика. А Тръмп вече е пднал в канала и няма излизане.

    Коментиран от #12

    22:13 10.10.2026

  • 10 Мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Волните и свободолюбиви украинци, да не са като тия румънци дето им отмениха изборите в Румъния?!

    Или викаш, щом кукловодите на Урсула заповядат нещо, тогава може?!

    А нещо повече за Крим?!
    От скука ли бе подарен Крим на укрияй или имаше условия?!

    А нещо за обещанието да не се разширява нато към Русия?!

    Нещо за публичните изявления на Виктория Нюланд да кажеш?!

    Или тия неща не те вълнуват?!

    22:13 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами сега?":

    Е па туй си е техен проблем, тебе туй ко те бърка?

    22:15 10.10.2026

  • 13 да питам

    0 0 Отговор
    А има ли ?

    22:30 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Заслужаваш само една поговорка за глупостите, които си написал. Баба ми викаше" Като не можеш да целуваш ръка, ще целуваш г..з.? Това се отнася за Украйна.

    23:03 10.10.2026

  • 16 Стоян

    0 0 Отговор
    Имам един приятел който е официален представител на едни английски машини и преди време караха 2 тира машини до латвия. И след няколко седмици му звънят от някакъв руски град граничещ с Латвия и се интересуват от голяма поръчка някакви цифрови стругове или нещо такова. И моя приятел понеже много "обича" русия им казал - ама нали всичко може да си произвеждате, и такива псувни им вкарал....

    23:11 10.10.2026