Русия частично отменя забраната за износ на дизел

Русия започва частично да отменя ограниченията върху износа на дизелово гориво, съобщи вицепремиерът Александър Новак. По думите му мярката се въвежда по-рано от предварително планираното и е свързана с договореностите между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп.

„Русия незабавно започва да сваля ограниченията върху износа на дизел по-рано от планираните срокове“, заяви Новак пред ТАСС.

Според представената от него схема руските компании могат да доставят 300 000 тона дизелово гориво на международните пазари през октомври. През ноември обемът трябва да нарасне до 500 000 тона, а през декември да достигне 1 милион тона. В по-дългосрочен план месечните доставки могат да бъдат увеличени до 3 милиона тона.

Компаниите започват договаряне на доставките

Руските петролни компании ще започнат незабавно преговори и сключване на договори с чуждестранни купувачи, като доставките ще бъдат съгласувани с правителството. Москва твърди, че освобождаването на количества за износ няма да засегне вътрешния пазар.

„Руският пазар също ще бъде напълно снабден с дизелово гориво“, увери Новак.

Данните, разпространени от ТАСС, се различават от твърдението, че още на първия етап към световния пазар ще бъдат насочени 500 000 тона. Според изявлението на Новак този обем е планиран за ноември, докато за октомври са посочени 300 000 тона.

Решението следва разговор между Путин и Тръмп

Путин и Тръмп са провели телефонен разговор на 9 октомври, по време на който са обсъдили доставките на нефт и нефтопродукти. След разговора Тръмп заяви, че Русия ще започне да доставя над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на следващ етап.

Преди промяната Русия беше удължила ограниченията върху износа на дизелово и корабно гориво до края на октомври. Общата забрана за износ на горива беше планирана да остане в сила до 31 януари 2027 г.

Следващата стъпка е руските производители да договорят конкретните количества, срокове и направления на доставките. Новак заяви, че Москва е готова да снабдява както американския пазар, така и останалите си партньори.

Източници: tass.ru, investing.com