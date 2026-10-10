Русия частично отменя забраната за износ на дизел

Русия започва частично да отменя ограниченията върху износа на дизелово гориво, съобщи вицепремиерът Александър Новак. По думите му мярката се въвежда по-рано от предварително планираното и е свързана с договореностите между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп.
„Русия незабавно започва да сваля ограниченията върху износа на дизел по-рано от планираните срокове“, заяви Новак пред ТАСС.
Според представената от него схема руските компании могат да доставят 300 000 тона дизелово гориво на международните пазари през октомври. През ноември обемът трябва да нарасне до 500 000 тона, а през декември да достигне 1 милион тона. В по-дългосрочен план месечните доставки могат да бъдат увеличени до 3 милиона тона.
Компаниите започват договаряне на доставките
Руските петролни компании ще започнат незабавно преговори и сключване на договори с чуждестранни купувачи, като доставките ще бъдат съгласувани с правителството. Москва твърди, че освобождаването на количества за износ няма да засегне вътрешния пазар.
„Руският пазар също ще бъде напълно снабден с дизелово гориво“, увери Новак.
Данните, разпространени от ТАСС, се различават от твърдението, че още на първия етап към световния пазар ще бъдат насочени 500 000 тона. Според изявлението на Новак този обем е планиран за ноември, докато за октомври са посочени 300 000 тона.
Решението следва разговор между Путин и Тръмп
Путин и Тръмп са провели телефонен разговор на 9 октомври, по време на който са обсъдили доставките на нефт и нефтопродукти. След разговора Тръмп заяви, че Русия ще започне да доставя над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на следващ етап.
Преди промяната Русия беше удължила ограниченията върху износа на дизелово и корабно гориво до края на октомври. Общата забрана за износ на горива беше планирана да остане в сила до 31 януари 2027 г.
Следващата стъпка е руските производители да договорят конкретните количества, срокове и направления на доставките. Новак заяви, че Москва е готова да снабдява както американския пазар, така и останалите си партньори.
Източници: tass.ru, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ОБЕКТИВЕН
21:57 10.10.2026
3 Аз съм веган
22:00 10.10.2026
4 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #1 от "Мнение":1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......
Коментиран от #8, #10, #15
22:01 10.10.2026
5 Милен
22:02 10.10.2026
6 Вова
22:04 10.10.2026
7 Телефонна линия
22:10 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами сега?
Коментиран от #12
22:13 10.10.2026
10 Мнение
До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО?":Волните и свободолюбиви украинци, да не са като тия румънци дето им отмениха изборите в Румъния?!
Или викаш, щом кукловодите на Урсула заповядат нещо, тогава може?!
А нещо повече за Крим?!
От скука ли бе подарен Крим на укрияй или имаше условия?!
А нещо за обещанието да не се разширява нато към Русия?!
Нещо за публичните изявления на Виктория Нюланд да кажеш?!
Или тия неща не те вълнуват?!
22:13 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Милен
До коментар #9 от "Ами сега?":Е па туй си е техен проблем, тебе туй ко те бърка?
22:15 10.10.2026
13 да питам
22:30 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО?":Заслужаваш само една поговорка за глупостите, които си написал. Баба ми викаше" Като не можеш да целуваш ръка, ще целуваш г..з.? Това се отнася за Украйна.
23:03 10.10.2026
16 Стоян
23:11 10.10.2026