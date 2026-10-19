Япония обмисля нови данъци заради рекордни военни разходи

Японското правителство обмисля ново увеличение на корпоративния данък, за да осигури средства за мащабните програми за укрепване на отбранителните способности на страната. Плановете включват масово производство на различни видове безпилотни летателни апарати и създаване на по-големи запаси от боеприпаси, които да позволят продължително водене на бойни действия, съобщава Kyodo.

Според информацията военните разходи на Япония през финансовите години от 2027 до 2031 г. могат да достигнат безпрецедентните около 80 трилиона йени, или над 506 млрд. USD по текущия курс.

Конкретните параметри на бъдещите военни програми трябва да бъдат заложени в актуализираните основни документи за националната сигурност, които правителството възнамерява да приеме до края на годината.

Действащите документи бяха одобрени през 2022 г. и предвиждат значително разширяване на японските отбранителни способности. Сред ключовите направления е придобиването на ракети с по-голям обсег, включително вече разположените ракети „Тип-25“ с обсег около 1000 км, които могат да достигат цели в части от континенталното крайбрежие на Източна Азия.

Токио отделя значителни средства и за закупуването от САЩ на изтребители от пето поколение F-35 и крилати ракети Tomahawk, както и за продължаване на строителството на надводни ракетни кораби и подводници. За настоящата програма за периода от финансовата 2023 до 2027 г. са предвидени около 43 трилиона йени, или над 272 млрд. USD.

Част от увеличените разходи за отбрана вече се финансират чрез по-високи акцизи върху тютюневите изделия и корпоративното облагане. Сега японското правителство разглежда възможността за допълнително увеличаване на данъка върху печалбите на частния бизнес.

Подобна стъпка обаче може да срещне съпротива от страна на японските компании. Представители на бизнеса предупреждават, че по-високата данъчна тежест може да ограничи възможностите за увеличение на заплатите и едновременно с това да намали международната конкурентоспособност на японските предприятия.

Планираните разходи показват мащаба на промяната в отбранителната политика на Япония. Страната ускорено увеличава военните си способности, като поставя все по-силен акцент върху ракетите с голям обсег, безпилотните системи, запасите от боеприпаси и модернизацията на флота и авиацията.