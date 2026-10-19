Великобритания иска привилегирован достъп до AI пазара на ЕС

Великобритания ще се опита да договори привилегирован достъп за своите компании до европейския пазар на технологии за изкуствен интелект като част от курса за сближаване с Европейския съюз. Лондон се стреми по този начин да избегне прекомерна технологична зависимост от САЩ, съобщава The Daily Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Въпросът за сътрудничеството в областта на изкуствения интелект се очаква да бъде сред темите на срещата на върха Великобритания–ЕС на 20 ноември. Според изданието британското правителство се опитва да убеди Брюксел да предостави на компаниите от Обединеното кралство т.нар. „доверен достъп“ до технологичния пазар на ЕС.

Залогът за британския бизнес е значителен. В Европейския съюз се подготвят правила, които биха дали предимство на европейски компании при обществените поръчки за технологии, свързани с изкуствения интелект. Това може да обхване както изграждането и използването на центрове за данни, така и закупуването на софтуер и абонаменти за AI чатботове.

В Лондон се опасяват, че ако британските компании останат извън подобен преференциален режим, те могат да загубят достъп до договори на стойност милиарди евро. Затова правителството настоява Обединеното кралство да бъде третирано като доверен партньор, въпреки че страната вече не е член на ЕС.

Планът има и по-широка стратегическа цел – да намали зависимостта на Великобритания от американските технологични компании и инфраструктура. САЩ в момента имат водещи позиции в разработването на най-мощните модели с изкуствен интелект, облачните услуги и необходимата за тях изчислителна инфраструктура.

Намеренията на правителството обаче предизвикаха критики от британската опозиция. Теневият министър по въпросите на бизнеса от Консервативната партия Джулия Лопес предупреди, че по-тясното обвързване с европейските правила може да постави допълнителни ограничения пред британския технологичен сектор.

„Има причина най-големите технологични компании на XXI век да не са създадени в ЕС. Бюрокрацията на Брюксел задуши иновациите и растежа, в резултат на което ЕС няма нито собствен суверенен капацитет в областта на изкуствения интелект, нито водещи изследователски лаборатории от световна класа“, заяви Лопес.

Според нея новата инициатива може да се превърне в пореден опит Великобритания да бъде обвързана с европейските регулации, без британските данъкоплатци да получат достатъчно в замяна.

Предстоящите преговори очертават по-широкия проблем пред Великобритания след Brexit – как да запази самостоятелна регулаторна и икономическа политика, като същевременно получи възможно най-широк достъп до единния европейски пазар. При изкуствения интелект въпросът придобива допълнителна тежест, тъй като технологичната независимост се превръща във все по-важна част от икономическата и националната сигурност.