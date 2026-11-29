Световният пазар на смартфони е претърпял радикална промяна през последните 15 години. Докато през 2010 г. финландската Nokia контролираше една трета от глобалните доставки, днес компанията дори не присъства сред петте най-големи производители. Мястото ѝ е заето от Apple, Samsung и бързо развиващите се китайски марки Xiaomi, vivo и OPPO.

Според данни на International Data Corporation (IDC), представени от Visual Capitalist, световните доставки на смартфони са нараснали от 302,6 млн. устройства през 2010 г. до приблизително 1,26 млрд. през 2025 г. Това означава, че пазарът е станал над четири пъти по-голям, но водещите компании са почти изцяло различни.

От господството на Nokia до възхода на Apple

През 2010 г. Nokia е най-големият производител на смартфони в света със 100,2 млн. доставени устройства и пазарен дял от 33,1%. На второ място е канадската Research In Motion, известна с марката BlackBerry, с 48,7 млн. устройства и 16,1% от пазара.

Apple тогава заема третата позиция с 47,5 млн. смартфона и дял от 15,7%, следвана от Samsung с 23 млн. устройства и HTC с 21,5 млн.

Петнадесет години по-късно класацията изглежда напълно различно. През 2025 г. Apple оглавява световния пазар с 247,8 млн. доставени смартфона и дял от 19,7%. Samsung е непосредствено след нея с 241,2 млн. устройства и 19,1%.

Третата позиция принадлежи на китайската Xiaomi, която е доставила 165,3 млн. смартфона и държи 13,1% от пазара.

Китайските компании превзеха три места в топ 5

Източник: Visual Capitalist по данни на IDC

Особено показателен е възходът на китайските производители. През 2010 г. нито една китайска компания не присъства сред петте най-големи доставчици на смартфони. През 2025 г. те вече заемат три позиции с общ пазарен дял от 29,4%.

Xiaomi е един от най-ярките примери за тази трансформация. Компанията е основана през 2010 г., когато Nokia доминира световния пазар, а първият ѝ смартфон се появява през следващата година. Само за 15 години тя успява да се превърне в третия най-голям производител в света.

Същевременно Nokia, BlackBerry и HTC, които някога определяха развитието на индустрията, постепенно изгубиха водещите си позиции. Преходът към смартфони със сензорни екрани, развитието на Android и iOS и нарастващото значение на мобилните приложения промениха конкурентната среда.

Пазарът става все по-конкурентен

Въпреки доминацията на няколко големи производителя, пазарът на смартфони днес е по-разпределен, отколкото преди 15 години. През 2010 г. петте водещи компании са контролирали 79,6% от глобалните доставки, докато през 2025 г. общият им дял е намалял до 68,2%.

Това означава, че близо една трета от всички смартфони вече се доставят от производители извън първата петица.

Междувременно актуалните данни за 2026 г. показват нови предизвикателства пред индустрията. Според Counterpoint Research през третото тримесечие световните доставки са намалели с 19% на годишна база, достигайки най-ниското си равнище за този период от 2012 г. насам. Основните причини са недостигът на памети и поскъпването на компонентите.

През същото тримесечие Samsung отново е начело с 22% пазарен дял, следвана от Apple с 21% и Xiaomi с 12%.

Данните показват, че успехът на производителите вече зависи не само от характеристиките на устройствата, но и от способността им да управляват производствените разходи, да предлагат конкурентни цени и да привличат потребителите с нови технологии, включително изкуствен интелект.