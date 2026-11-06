Германската индустрия изненадва с ръст на производството

Промишленото производство в Германия се е увеличило с 0,7% през септември 2026 г. спрямо предходния месец, надхвърляйки очакванията на икономистите за стагнация. Данните, публикувани на 6 ноември от Федералната статистическа служба Destatis, дават положителен сигнал за състоянието на най-голямата европейска икономика, въпреки продължаващия натиск от високите енергийни разходи и международната конкуренция.
Ръстът следва увеличение от 1% през август, като първоначално отчетените 2% за този месец са ревизирани надолу. На годишна база германското промишлено производство се е повишило с 0,4%.
Основният двигател на растежа е автомобилната индустрия, където производството е скочило със 17,1% спрямо август. Според Destatis значителното увеличение се дължи отчасти на възстановяването на дейността след производствени промени и летни отпуски в заводите през предходните два месеца.
Фармацевтичната промишленост също отчита положителна динамика с увеличение от 8% след два последователни месеца на по-слабо производство. За разлика от нея строителният сектор регистрира спад от 2,6%, а производството на машини и оборудване се свива с 6,5% след увеличение от 5,8% през август.
Данните показват, че преработващата промишленост, без енергетиката и строителството, е нараснала с 1,7% на месечна база. Производството на инвестиционни стоки се увеличава с 3%, на потребителски стоки – с 0,8%, а на междинни продукти – с 0,1%. Същевременно производството на енергия намалява с 1,2%.
Положителни сигнали се наблюдават и при енергоемките промишлени отрасли, които отчитат увеличение на производството с 0,8% през септември. Въпреки това обемът на продукцията в тези сектори остава с 1,9% под равнището от същия месец на предходната година.
По-широката картина продължава да показва слабости. През третото тримесечие на 2026 г. общото промишлено производство в Германия е намаляло с 0,4% спрямо предходното тримесечие, което поставя под въпрос устойчивостта на наблюдавания месечен ръст.
Главният икономист на Commerzbank Йорг Кремер коментира пред Reuters, че германската индустрия продължава да се движи около ниски производствени равнища, въпреки последните положителни данни.
По-оптимистична оценка дава икономистът на германската банка за развитие KfW Дирк Шумахер. Според него септемврийските резултати са признак за стабилизиране на индустриалната активност, като увеличението на новите поръчки и подобряващите се бизнес нагласи създават предпоставки за по-силен растеж през следващите месеци.
Карстен Бжески, икономист в ING, обаче предупреждава, че рязкото възстановяване в автомобилното производство може да е свързано предимно с приключването на летните отпуски, а не с трайно подобрение на индустриалната конюнктура.
Германската икономика е нараснала с 0,2% през третото тримесечие, отбелязвайки четвърто поредно тримесечие на растеж. Държавните инвестиции в инфраструктура и отбрана допринасят за поддържането на икономическата активност, но промишлените предприятия продължават да се сблъскват с високи производствени разходи, по-скъпо финансиране и засилена конкуренция от Китай.
За европейския бизнес развитието на германската индустрия има съществено значение предвид ролята на страната в международните производствени вериги. По-стабилното производство в автомобилостроенето и други ключови отрасли би могло да подкрепи поръчките към доставчици на компоненти, оборудване и индустриални услуги в останалите държави от Европейския съюз.
Септемврийските данни дават основания за умерен оптимизъм, но устойчивото възстановяване на германската промишленост ще зависи от развитието на външното търсене, енергийните цени и способността на предприятията да запазят конкурентоспособността си на международните пазари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чул и видял
Санкциите работят.
14:57 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Абе
А ние се правим, че им вярваме, че са зле немците.
15:00 06.11.2026
4 злати
15:03 06.11.2026
5 ДО ДВА МЕСЕЦА В ГЕРМАНИЯ
Коментиран от #21
15:11 06.11.2026
6 Млад еврас
15:11 06.11.2026
7 ....
15:12 06.11.2026
8 Манипулация отвсякъде
Коментиран от #16
15:14 06.11.2026
9 Изберете немското
15:14 06.11.2026
10 Факт
15:14 06.11.2026
11 Ин Кяр
15:27 06.11.2026
12 никой не печели от фейкове
15:27 06.11.2026
13 Лорда
15:31 06.11.2026
14 Пълна бутафория е ръста
15:31 06.11.2026
15 ръст на производството
15:34 06.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 българина
Коментиран от #22
15:42 06.11.2026
19 Евгени от Алфапласт
До коментар #16 от "Опитват се да ни правят":Който дава парите, той казва какво да има сайта.😎 Фактическите не са изключение, напротив.
15:45 06.11.2026
20 Да ама
15:46 06.11.2026
21 ...
До коментар #5 от "ДО ДВА МЕСЕЦА В ГЕРМАНИЯ":До 2 месеца в рашия ще загинат над 2000 мужика... Кое е по-зле?
15:46 06.11.2026
22 Що бе
До коментар #18 от "българина":Руската кочина кво произвежда?
15:47 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ние сме силно свързани
До коментар #23 от "абе х":с икономиката на федералната Република и всичко е рикошира върху икономиката на България. Там по данни ръстът недостига този който е заложен предполагаем и в България също. Просто е защото е истина
15:54 06.11.2026