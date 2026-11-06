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Германската индустрия изненадва с ръст на производството

Германската индустрия изненадва с ръст на производството

6 Ноември, 2026 14:55 577 24

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  • производство-
  • икономика

Промишленото производство в най-голямата европейска икономика нарасна с 0,7% през септември

Германската индустрия изненадва с ръст на производството - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Промишленото производство в Германия се е увеличило с 0,7% през септември 2026 г. спрямо предходния месец, надхвърляйки очакванията на икономистите за стагнация. Данните, публикувани на 6 ноември от Федералната статистическа служба Destatis, дават положителен сигнал за състоянието на най-голямата европейска икономика, въпреки продължаващия натиск от високите енергийни разходи и международната конкуренция.

Ръстът следва увеличение от 1% през август, като първоначално отчетените 2% за този месец са ревизирани надолу. На годишна база германското промишлено производство се е повишило с 0,4%.

Основният двигател на растежа е автомобилната индустрия, където производството е скочило със 17,1% спрямо август. Според Destatis значителното увеличение се дължи отчасти на възстановяването на дейността след производствени промени и летни отпуски в заводите през предходните два месеца.

Фармацевтичната промишленост също отчита положителна динамика с увеличение от 8% след два последователни месеца на по-слабо производство. За разлика от нея строителният сектор регистрира спад от 2,6%, а производството на машини и оборудване се свива с 6,5% след увеличение от 5,8% през август.

Данните показват, че преработващата промишленост, без енергетиката и строителството, е нараснала с 1,7% на месечна база. Производството на инвестиционни стоки се увеличава с 3%, на потребителски стоки – с 0,8%, а на междинни продукти – с 0,1%. Същевременно производството на енергия намалява с 1,2%.

Положителни сигнали се наблюдават и при енергоемките промишлени отрасли, които отчитат увеличение на производството с 0,8% през септември. Въпреки това обемът на продукцията в тези сектори остава с 1,9% под равнището от същия месец на предходната година.

По-широката картина продължава да показва слабости. През третото тримесечие на 2026 г. общото промишлено производство в Германия е намаляло с 0,4% спрямо предходното тримесечие, което поставя под въпрос устойчивостта на наблюдавания месечен ръст.

Главният икономист на Commerzbank Йорг Кремер коментира пред Reuters, че германската индустрия продължава да се движи около ниски производствени равнища, въпреки последните положителни данни.

По-оптимистична оценка дава икономистът на германската банка за развитие KfW Дирк Шумахер. Според него септемврийските резултати са признак за стабилизиране на индустриалната активност, като увеличението на новите поръчки и подобряващите се бизнес нагласи създават предпоставки за по-силен растеж през следващите месеци.

Карстен Бжески, икономист в ING, обаче предупреждава, че рязкото възстановяване в автомобилното производство може да е свързано предимно с приключването на летните отпуски, а не с трайно подобрение на индустриалната конюнктура.

Германската икономика е нараснала с 0,2% през третото тримесечие, отбелязвайки четвърто поредно тримесечие на растеж. Държавните инвестиции в инфраструктура и отбрана допринасят за поддържането на икономическата активност, но промишлените предприятия продължават да се сблъскват с високи производствени разходи, по-скъпо финансиране и засилена конкуренция от Китай.

За европейския бизнес развитието на германската индустрия има съществено значение предвид ролята на страната в международните производствени вериги. По-стабилното производство в автомобилостроенето и други ключови отрасли би могло да подкрепи поръчките към доставчици на компоненти, оборудване и индустриални услуги в останалите държави от Европейския съюз.

Септемврийските данни дават основания за умерен оптимизъм, но устойчивото възстановяване на германската промишленост ще зависи от развитието на външното търсене, енергийните цени и способността на предприятията да запазят конкурентоспособността си на международните пазари.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чул и видял

    11 1 Отговор
    Германската индустрия изненадва с ръст на производството.... на въздух под налягане.

    Санкциите работят.

    14:57 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    6 0 Отговор
    Само се правят.
    А ние се правим, че им вярваме, че са зле немците.

    15:00 06.11.2026

  • 4 злати

    10 1 Отговор
    военната индустрия ДА ,но останалото е крах и много фалити

    15:03 06.11.2026

  • 5 ДО ДВА МЕСЕЦА В ГЕРМАНИЯ

    11 1 Отговор
    Ще се затворят още 250 000 рабонти места. Пропагандата обече работи.

    Коментиран от #21

    15:11 06.11.2026

  • 6 Млад еврас

    7 1 Отговор
    Има сериозен ръст на фалити на фабрики и заводи единствено.

    15:11 06.11.2026

  • 7 ....

    4 0 Отговор
    Даааа шмерца им го нашмерца хахахаха.

    15:12 06.11.2026

  • 8 Манипулация отвсякъде

    2 0 Отговор
    Статията не казва, че очакваният ръст за месеца е 1.1 и че ръстът от 0.7 е доста под очакванията .Прогнозата за индустриалното производство у/у е 1.7 , постижението отново е в червената зона 0.4. Еврото се срина спрямо долара в началото на европейската сесия при тези страхотни данни.

    Коментиран от #16

    15:14 06.11.2026

  • 9 Изберете немското

    1 0 Отговор
    Поръчах си BMW iX и ето....

    15:14 06.11.2026

  • 10 Факт

    2 0 Отговор
    На книга!

    15:14 06.11.2026

  • 11 Ин Кяр

    0 0 Отговор
    Гьобелс се обръща в гроба.

    15:27 06.11.2026

  • 12 никой не печели от фейкове

    2 0 Отговор
    Прикриването на истинските проблеми ще доведе до още по-големи проблеми в бъдеще. Лошото е, че ние сме колония на Германия и затъваме с тях.

    15:27 06.11.2026

  • 13 Лорда

    1 0 Отговор
    "Мерц е радост!"🤣

    15:31 06.11.2026

  • 14 Пълна бутафория е ръста

    1 0 Отговор
    Надутите държавни разходи и големи договори са причината за математическият резултат. Германското министерство на икономиката отбелязва, че поръчките в индустрията се подкрепят от засилени публични инвестиции, най-вече в сферата на отбраната и инфраструктурата а не на пазарни обективности.

    15:31 06.11.2026

  • 15 ръст на производството

    1 0 Отговор
    скок на цени и намалени приходи ! Ту-туууу

    15:34 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 българина

    1 1 Отговор
    споко, вчера Шефлер обяви 4 завода и 3500 души по-малко съвсем скоро! ръста идва от дронове и ВПК, които не се ядат. Още от същия ръст е нужно , за да им дойде акъла на каските, докато не се сетят за бг поговорка КАТО ИЗПАДНАЛ ГЕРМАНЕЦ

    Коментиран от #22

    15:42 06.11.2026

  • 19 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Опитват се да ни правят":

    Който дава парите, той казва какво да има сайта.😎 Фактическите не са изключение, напротив.

    15:45 06.11.2026

  • 20 Да ама

    0 0 Отговор
    Немците не знаят мнението на нашите копейки за тяхната икономика.

    15:46 06.11.2026

  • 21 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДО ДВА МЕСЕЦА В ГЕРМАНИЯ":

    До 2 месеца в рашия ще загинат над 2000 мужика... Кое е по-зле?

    15:46 06.11.2026

  • 22 Що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "българина":

    Руската кочина кво произвежда?

    15:47 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ние сме силно свързани

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "абе х":

    с икономиката на федералната Република и всичко е рикошира върху икономиката на България. Там по данни ръстът недостига този който е заложен предполагаем и в България също. Просто е защото е истина

    15:54 06.11.2026