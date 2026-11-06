Германската индустрия изненадва с ръст на производството

Промишленото производство в Германия се е увеличило с 0,7% през септември 2026 г. спрямо предходния месец, надхвърляйки очакванията на икономистите за стагнация. Данните, публикувани на 6 ноември от Федералната статистическа служба Destatis, дават положителен сигнал за състоянието на най-голямата европейска икономика, въпреки продължаващия натиск от високите енергийни разходи и международната конкуренция.

Ръстът следва увеличение от 1% през август, като първоначално отчетените 2% за този месец са ревизирани надолу. На годишна база германското промишлено производство се е повишило с 0,4%.

Основният двигател на растежа е автомобилната индустрия, където производството е скочило със 17,1% спрямо август. Според Destatis значителното увеличение се дължи отчасти на възстановяването на дейността след производствени промени и летни отпуски в заводите през предходните два месеца.

Фармацевтичната промишленост също отчита положителна динамика с увеличение от 8% след два последователни месеца на по-слабо производство. За разлика от нея строителният сектор регистрира спад от 2,6%, а производството на машини и оборудване се свива с 6,5% след увеличение от 5,8% през август.

Данните показват, че преработващата промишленост, без енергетиката и строителството, е нараснала с 1,7% на месечна база. Производството на инвестиционни стоки се увеличава с 3%, на потребителски стоки – с 0,8%, а на междинни продукти – с 0,1%. Същевременно производството на енергия намалява с 1,2%.

Положителни сигнали се наблюдават и при енергоемките промишлени отрасли, които отчитат увеличение на производството с 0,8% през септември. Въпреки това обемът на продукцията в тези сектори остава с 1,9% под равнището от същия месец на предходната година.

По-широката картина продължава да показва слабости. През третото тримесечие на 2026 г. общото промишлено производство в Германия е намаляло с 0,4% спрямо предходното тримесечие, което поставя под въпрос устойчивостта на наблюдавания месечен ръст.

Главният икономист на Commerzbank Йорг Кремер коментира пред Reuters, че германската индустрия продължава да се движи около ниски производствени равнища, въпреки последните положителни данни.

По-оптимистична оценка дава икономистът на германската банка за развитие KfW Дирк Шумахер. Според него септемврийските резултати са признак за стабилизиране на индустриалната активност, като увеличението на новите поръчки и подобряващите се бизнес нагласи създават предпоставки за по-силен растеж през следващите месеци.

Карстен Бжески, икономист в ING, обаче предупреждава, че рязкото възстановяване в автомобилното производство може да е свързано предимно с приключването на летните отпуски, а не с трайно подобрение на индустриалната конюнктура.

Германската икономика е нараснала с 0,2% през третото тримесечие, отбелязвайки четвърто поредно тримесечие на растеж. Държавните инвестиции в инфраструктура и отбрана допринасят за поддържането на икономическата активност, но промишлените предприятия продължават да се сблъскват с високи производствени разходи, по-скъпо финансиране и засилена конкуренция от Китай.

За европейския бизнес развитието на германската индустрия има съществено значение предвид ролята на страната в международните производствени вериги. По-стабилното производство в автомобилостроенето и други ключови отрасли би могло да подкрепи поръчките към доставчици на компоненти, оборудване и индустриални услуги в останалите държави от Европейския съюз.

Септемврийските данни дават основания за умерен оптимизъм, но устойчивото възстановяване на германската промишленост ще зависи от развитието на външното търсене, енергийните цени и способността на предприятията да запазят конкурентоспособността си на международните пазари.