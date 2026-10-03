Илияна Йотова: Винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но без да се отстъпва от европейската политика

Ние винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път да не приема ценностите и добродетелите на ЕС. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Благоевград, където участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая (днешен Благоевград). Тя отговори на въпрос относно изпратена от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски нота за двустранна среща на външните министри по съвет на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайаен.

Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството на Република Северна Македония (РСМ). Все още не знам подробности от разговора на четири очи между премиера на РСМ Християн Мицкоски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Много се надявам този път тя да е била изключително твърда, каза още Йотова. Тя добави, че до две седмици ще излезе докладът за разглеждане на Европейката комисия за напредването на РСМ за присъединяване към ЕС.

Йотова добави, че за да бъде сериозен този разговор Мицкоски трябва много добре да прочете европейската политика по отношение на разширяването с РСМ и да забрави, че това е двустранен въпрос, както се опитва да го представи. Също аз първо бих искала да се реши въпросът с Ива Михайлова, тъй като ние го отнесохме до възможно най-високите европейски и световни институции, каза още президентът.

Илияна Йотова посочи, че не вярва в тази искреност, защото трети месец няма отговор от президента на РСМ Гордана Силяновска, на която тя лично е писала за случая.

Нека да останем умерени оптимисти. Ще говоря с външния ни министър Велислава Петрова, искам да видя точно и текста на нотата и как е формулирана, каза още Йотова.