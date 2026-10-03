Илияна Йотова: Винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но без да се отстъпва от европейската политика

Ние винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път да не приема ценностите и добродетелите на ЕС. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Благоевград, където участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая (днешен Благоевград). Тя отговори на въпрос относно изпратена от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски нота за двустранна среща на външните министри по съвет на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайаен.
Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството на Република Северна Македония (РСМ). Все още не знам подробности от разговора на четири очи между премиера на РСМ Християн Мицкоски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Много се надявам този път тя да е била изключително твърда, каза още Йотова. Тя добави, че до две седмици ще излезе докладът за разглеждане на Европейката комисия за напредването на РСМ за присъединяване към ЕС.
Йотова добави, че за да бъде сериозен този разговор Мицкоски трябва много добре да прочете европейската политика по отношение на разширяването с РСМ и да забрави, че това е двустранен въпрос, както се опитва да го представи. Също аз първо бих искала да се реши въпросът с Ива Михайлова, тъй като ние го отнесохме до възможно най-високите европейски и световни институции, каза още президентът.
Илияна Йотова посочи, че не вярва в тази искреност, защото трети месец няма отговор от президента на РСМ Гордана Силяновска, на която тя лично е писала за случая.
Нека да останем умерени оптимисти. Ще говоря с външния ни министър Велислава Петрова, искам да видя точно и текста на нотата и как е формулирана, каза още Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гнусни
19:57 03.10.2026
2 Яшар
Коментиран от #8, #10
19:59 03.10.2026
3 лицемерка
20:00 03.10.2026
4 Да,бе
20:00 03.10.2026
5 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Правителстовото удари дъното. Радев се държа безобразно нагло u арогантно. "Изсипа" кoфи с oбиди - битка с глyпocти, хора без елементарна логическа мисъл и други!!!
Поведението му оставям настрана. Опозицията (без втора и трета партии) неколкократно го уличи в лъжи.
Две неща могат да се отбележат:
"Цените у нас не са високи. Цените на горивата са най-ниски. Само в Малта са по-ниски", обяви от трибуната премиерът. Или манипулира, или е неадекватен.
В Малта минималната заплата е 1000 евро, литър бензин е 1.34, а дизел - 1.21 евро. Рафинерия няма!
В Швеция заплатите започват от 2900 евро нагоре, а бензинът днес е 1.59 евро. Българската минимална заплата е най-ниската (620 евро). Най-малко гориво може да се купи дори с една средна. Заплатата на Радев е най-висока за премиер в ЕС като съотношение и с най-много привилегии. Само той не си я намали. Унгарският си я намали с 52% и депутатите му с 40%. Храните у нас са едни от най-скъпите в Европа! Факти!
Официална европейска статистика: България е с най-високият ръст на горивата на годишна база - рекордните 35%. Факти!
Кого лъже от трибуната Радев? Себе си или нас?
И второ, няма да споменавам всичките му "биceри" от днес, а само един гигантски:
Сабрутев му пусна запис с негови думи, отпреди изборите, а Радев отговаря: не е вярно, не съм казал така. Смях! И добавя:
"Нямаме нито едно неизпълнено обещание от наша страна". Край на цитата!
Чyвaли, грабежи, чекмеджета, борба с
Коментиран от #27
20:02 03.10.2026
6 Ами сега
20:03 03.10.2026
7 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Това е някакво сюреалистично управление. Вече е ясно, че ще го кара само на пропаганда, кражби, лъжи, дългове, мaчкане на хора и обиди.
Наказателен вот, протести, оставка!
20:03 03.10.2026
8 Галина Колева
До коментар #2 от "Яшар":Ива зМихайлова е попаднала в ситуация на птп не по своя вина .да има жертва ,но не тя е виновна.Сега много финно ще я убият.
Коментиран от #12
20:03 03.10.2026
9 От село
20:05 03.10.2026
10 Яшар
До коментар #2 от "Яшар":Да поясня , като пиша против тази ант.ика ( но не невина ) не хейтя и и не плуа ..днес най добре го каза харпанцумян ..тази е остатък от някакво минало не толко приятно, с тежко бреме ,алкохол и орги ...трябват ни млади и нови лица ..нищо да сбъркат ще хейтим и тях ...те тия като тази ни разбиха бъдещето на 50-60 г ,опропастиха и децата ни ,сега и внуците Няма да дадем !
20:05 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дзак
20:12 03.10.2026
14 Много
20:20 03.10.2026
15 НА ТАМПЛИЕРКАТА ЧУЖДОПОКЛОННИЧКА
20:22 03.10.2026
16 Роки
20:22 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АГАТ а Кристи
Вие принуждавате с поведението си българите да се честват унизен и пренебрегнати.
Още ли сме под господството на Коминтерна ???
20:23 03.10.2026
19 РЕАЛИСТ
Коментиран от #29
20:23 03.10.2026
20 ДОКАЗАН ФАКТ !!!!
20:24 03.10.2026
21 Също
20:24 03.10.2026
22 Дебелата тьотка с мустаците
20:25 03.10.2026
23 Баба казваше
20:27 03.10.2026
24 Путин
20:29 03.10.2026
25 От село
Никога и никъде не е имало построена от Самоил,каквато и да е крепост !
Няма такава даже на бандитското му убежище на Преспанските острови !
В т.ч.и при село Ключ ,където во време оно ,тоест преди злощастната дата - 29 юли 1014 г. -е имало построена само......... т.н."дема" .
Това ще рече ВРЕМЕННА преградна стена за отбрана на някоя теснина изградена от подръчни материали -повечето дървении(отсечени дървета и шубраци) и по-малко камъни ,наредени как и да е и без никакъв свързващ материал-даже не хоросан ,но и обикновена кал.
Това е заповядал да се направи при Ключ Самоил,това и са направили войсководците му .
И трябва да признаем-,ако (изрично акцентирам -АКО !),изграждането на тази дема е НАИСТИНА инициатива ЕДИНСТВЕНО на Самоил,а не предложение от някой от войсководците му(уви,няма данни никакви по въпроса) ,то това би било и ЕДИСТВЕНИЯ ПРОБЛЯСЪК на що годе приемлива стратегема от страна на иначе фалиралия военоначалник Самоил.
Лично обаче, аз се съмнявам ,че именно Самоил е измудрил тази великолепна идея !
20:30 03.10.2026
26 Феникс
20:30 03.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЦК на БКП
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":За тези ти думи Гошо Тарабата би те пратил в Белене !!!
Колко напъни бяха от негова страна да отреже живо месо от България и с окърв.авени ръце да го поднесе на тепсия на другарот Тито
20:34 03.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 От село
1) Защо се съмнявам ?
Защото НЕ МОЖЕ един умен и качествен пълководец ,да е разбиван ДВА пъти по ЕДИН И СЪЩИ начин както Самоил - при Сперхей(996) и при р.Вардар (1003) и който граби панаира край Одрин на 15 август 1002 г.,когато византийци и угри обсаждат Видин ,вместо да помогне на героично отбраняващия се Видински гарнизон,като нападне в тил обсаждащите крепоста неприятели.
20:42 03.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Муцунски
20:44 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Госпожата
Йотова, как да ти го кажа???ще ти го кажа така: Ти си всичко, което Факти биха изтрили и то с право!
Оставам на вашето въображение. Колкото по колоритен фолклор, толкова по близо до истината.
20:52 03.10.2026
39 Има един
И ти плякаш същата дъвка, а Боташовото се е отдало на космогония. Пращайте македонеца в космоса и да се свършва тая мъка.
Не ставаш за президент, по зле си и от чехльо!
20:54 03.10.2026
40 А, не!
21:00 03.10.2026