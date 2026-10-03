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Илияна Йотова: Винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но без да се отстъпва от европейската политика

Илияна Йотова: Винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но без да се отстъпва от европейската политика

3 Октомври, 2026 19:54 761 40

  • илияна йотова-
  • северна македония-
  • вмро-дпмне-
  • гордана силяновска-
  • християн мицкоски

Йотова посочи, че не вярва в тази искреност, защото трети месец няма отговор от президента на РСМ Гордана Силяновска, на която тя лично е писала за случая

Илияна Йотова: Винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но без да се отстъпва от европейската политика - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Ние винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път да не приема ценностите и добродетелите на ЕС. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Благоевград, където участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая (днешен Благоевград). Тя отговори на въпрос относно изпратена от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски нота за двустранна среща на външните министри по съвет на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайаен.

Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството на Република Северна Македония (РСМ). Все още не знам подробности от разговора на четири очи между премиера на РСМ Християн Мицкоски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Много се надявам този път тя да е била изключително твърда, каза още Йотова. Тя добави, че до две седмици ще излезе докладът за разглеждане на Европейката комисия за напредването на РСМ за присъединяване към ЕС.

Йотова добави, че за да бъде сериозен този разговор Мицкоски трябва много добре да прочете европейската политика по отношение на разширяването с РСМ и да забрави, че това е двустранен въпрос, както се опитва да го представи. Също аз първо бих искала да се реши въпросът с Ива Михайлова, тъй като ние го отнесохме до възможно най-високите европейски и световни институции, каза още президентът.

Илияна Йотова посочи, че не вярва в тази искреност, защото трети месец няма отговор от президента на РСМ Гордана Силяновска, на която тя лично е писала за случая.

Нека да останем умерени оптимисти. Ще говоря с външния ни министър Велислава Петрова, искам да видя точно и текста на нотата и как е формулирана, каза още Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гнусни

    10 4 Отговор
    Крадливи комунисти

    19:57 03.10.2026

  • 2 Яшар

    9 7 Отговор
    Македонската гражданка Ива Михайлова е увила човек при ПТП ..между другото бил съм в Македония здравеопазването в някой области е на по високо ниво от тук в БГ ...а , ако беше се случило тук това ПТП ...пак ли щеше да я амнистираш и да я пуснеш да се укрива зад граница ...като нарко.барона ?

    Коментиран от #8, #10

    19:59 03.10.2026

  • 3 лицемерка

    6 4 Отговор
    нейния ментор- ген.любен гоцев щеше да я целуне от радост!

    20:00 03.10.2026

  • 4 Да,бе

    10 1 Отговор
    Гърците си прибраха Александър Македонски и им смениха заглавието на бандата,а ние си прибрахме цар Самуил и на регенератите им остана само една сръбска пишеща машина за символ на националната идентичност....Жалка работа...

    20:00 03.10.2026

  • 5 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    9 7 Отговор
    Цирк в парламента.
    Правителстовото удари дъното. Радев се държа безобразно нагло u арогантно. "Изсипа" кoфи с oбиди - битка с глyпocти, хора без елементарна логическа мисъл и други!!!
    Поведението му оставям настрана. Опозицията (без втора и трета партии) неколкократно го уличи в лъжи.
    Две неща могат да се отбележат:
    "Цените у нас не са високи. Цените на горивата са най-ниски. Само в Малта са по-ниски", обяви от трибуната премиерът. Или манипулира, или е неадекватен.
    В Малта минималната заплата е 1000 евро, литър бензин е 1.34, а дизел - 1.21 евро. Рафинерия няма!
    В Швеция заплатите започват от 2900 евро нагоре, а бензинът днес е 1.59 евро. Българската минимална заплата е най-ниската (620 евро). Най-малко гориво може да се купи дори с една средна. Заплатата на Радев е най-висока за премиер в ЕС като съотношение и с най-много привилегии. Само той не си я намали. Унгарският си я намали с 52% и депутатите му с 40%. Храните у нас са едни от най-скъпите в Европа! Факти!
    Официална европейска статистика: България е с най-високият ръст на горивата на годишна база - рекордните 35%. Факти!
    Кого лъже от трибуната Радев? Себе си или нас?
    И второ, няма да споменавам всичките му "биceри" от днес, а само един гигантски:
    Сабрутев му пусна запис с негови думи, отпреди изборите, а Радев отговаря: не е вярно, не съм казал така. Смях! И добавя:
    "Нямаме нито едно неизпълнено обещание от наша страна". Край на цитата!
    Чyвaли, грабежи, чекмеджета, борба с

    Коментиран от #27

    20:02 03.10.2026

  • 6 Ами сега

    3 5 Отговор
    Какво стана, нали щяха да ни дадат и скелетите на сина и племенник на Самуила

    20:03 03.10.2026

  • 7 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    5 6 Отговор
    Чyвaли, грабежи, чекмеджета, борба с олигарсите, намаляване на цени, евтини горива, шкода за снимки, по високи доходи и пенсии, ускорено икономическо развитие, неизползваният Боташ, намаляване на данъците (тук се прeкръcтвам).....
    Това е някакво сюреалистично управление. Вече е ясно, че ще го кара само на пропаганда, кражби, лъжи, дългове, мaчкане на хора и обиди.
    Наказателен вот, протести, оставка!

    20:03 03.10.2026

  • 8 Галина Колева

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Ива зМихайлова е попаднала в ситуация на птп не по своя вина .да има жертва ,но не тя е виновна.Сега много финно ще я убият.

    Коментиран от #12

    20:03 03.10.2026

  • 9 От село

    5 1 Отговор
    Автобус, пътуващ в Бургас, посока „Меден Рудник” Възрастна баба внезапно започва да рецитира Омировата „Илиада”: „О, музо, възпей оня гибелен гняв на Атила Пелеев...” и тъй нататък. Не млъква десетина минути. Спира да рецитира чак на третата спирка в комплекса и всички пътници избухват в аплодисменти. Тогава бабата се усмихва смутено и казва: - Ей на, това го помня, ама защо съм в тоз рейс и къде отивам – убийте ма, не знам!

    20:05 03.10.2026

  • 10 Яшар

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Да поясня , като пиша против тази ант.ика ( но не невина ) не хейтя и и не плуа ..днес най добре го каза харпанцумян ..тази е остатък от някакво минало не толко приятно, с тежко бреме ,алкохол и орги ...трябват ни млади и нови лица ..нищо да сбъркат ще хейтим и тях ...те тия като тази ни разбиха бъдещето на 50-60 г ,опропастиха и децата ни ,сега и внуците Няма да дадем !

    20:05 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор
    Стига сте замесвали Европа, Сърбия и Русия. Между България и Македония е същата скрита война като вътрешната война в България. Като се разрешат вътрешните войни и в двете държави, те ще се споразумеят.

    20:12 03.10.2026

  • 14 Много

    7 2 Отговор
    гнусно същество е това на снимката. Нагла лицемерка.

    20:20 03.10.2026

  • 15 НА ТАМПЛИЕРКАТА ЧУЖДОПОКЛОННИЧКА

    4 0 Отговор
    И остава още малко.

    20:22 03.10.2026

  • 16 Роки

    4 1 Отговор
    Особено ако става въпрос за продажба на кокаин, помилване на наркодилъри и продажба на българско гражданство за по 5000 евро паспорта през легендарната тьотка Райна Манджукова.

    20:22 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    Вие - "нашите" политици винаги сте в поза партер и омекнали китки, когато става въпрос за тази ни югозападна провинция.
    Вие принуждавате с поведението си българите да се честват унизен и пренебрегнати.
    Още ли сме под господството на Коминтерна ???

    20:23 03.10.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Най-добре би било да се обединим с Македония. Като по-голяма държава думата ни ще тежи повече и ще бъдем уважавани. Отделно и футбола ни ще стане по-добър. Кво делим с тях , не знам. Едни кокали ли са проблемът.

    Коментиран от #29

    20:23 03.10.2026

  • 20 ДОКАЗАН ФАКТ !!!!

    4 2 Отговор
    ЙОТОВА НЕ СТАВА ЗА НИЩО !!!

    20:24 03.10.2026

  • 21 Също

    2 3 Отговор
    като Путин с Украйна!Винаги е готов да преговаря,но няма да отстъпи!

    20:24 03.10.2026

  • 22 Дебелата тьотка с мустаците

    4 2 Отговор
    Мата-Космата ИдиЙотова си мисли, че е празидент на европа.

    20:25 03.10.2026

  • 23 Баба казваше

    2 0 Отговор
    По-големия и умен,отстъпва!

    20:27 03.10.2026

  • 24 Путин

    0 0 Отговор
    Направете севео!

    20:29 03.10.2026

  • 25 От село

    1 1 Отговор
    Това драги е истината за "крепоста Ключ",а всичко друго е пошла националистична "поезия"

    Никога и никъде не е имало построена от Самоил,каквато и да е крепост !

    Няма такава даже на бандитското му убежище на Преспанските острови !

    В т.ч.и при село Ключ ,където во време оно ,тоест преди злощастната дата - 29 юли 1014 г. -е имало построена само......... т.н."дема" .

    Това ще рече ВРЕМЕННА преградна стена за отбрана на някоя теснина изградена от подръчни материали -повечето дървении(отсечени дървета и шубраци) и по-малко камъни ,наредени как и да е и без никакъв свързващ материал-даже не хоросан ,но и обикновена кал.

    Това е заповядал да се направи при Ключ Самоил,това и са направили войсководците му .

    И трябва да признаем-,ако (изрично акцентирам -АКО !),изграждането на тази дема е НАИСТИНА инициатива ЕДИНСТВЕНО на Самоил,а не предложение от някой от войсководците му(уви,няма данни никакви по въпроса) ,то това би било и ЕДИСТВЕНИЯ ПРОБЛЯСЪК на що годе приемлива стратегема от страна на иначе фалиралия военоначалник Самоил.

    Лично обаче, аз се съмнявам ,че именно Самоил е измудрил тази великолепна идея !

    20:30 03.10.2026

  • 26 Феникс

    0 0 Отговор
    Ще се кланяте по сатаниснки на костите на човек наречен българоубиец, за да могат да набутат макетата в ЕС и да ги накарат да слушкат! Бонуса е че даваме над 40 исторически и християнски ценности! Най забавното е че Самуи има еврейски корени както и мистър моше с кривият нос!

    20:30 03.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЦК на БКП

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    За тези ти думи Гошо Тарабата би те пратил в Белене !!!
    Колко напъни бяха от негова страна да отреже живо месо от България и с окърв.авени ръце да го поднесе на тепсия на другарот Тито

    20:34 03.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 От село

    0 1 Отговор
    Малко обяснение

    1) Защо се съмнявам ?

    Защото НЕ МОЖЕ един умен и качествен пълководец ,да е разбиван ДВА пъти по ЕДИН И СЪЩИ начин както Самоил - при Сперхей(996) и при р.Вардар (1003) и който граби панаира край Одрин на 15 август 1002 г.,когато византийци и угри обсаждат Видин ,вместо да помогне на героично отбраняващия се Видински гарнизон,като нападне в тил обсаждащите крепоста неприятели.

    20:42 03.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Муцунски

    0 0 Отговор
    Кога се отвори..

    20:44 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Госпожата

    1 0 Отговор
    Така и не разбира, че едно огромно НИЩО.
    Йотова, как да ти го кажа???ще ти го кажа така: Ти си всичко, което Факти биха изтрили и то с право!
    Оставам на вашето въображение. Колкото по колоритен фолклор, толкова по близо до истината.

    20:52 03.10.2026

  • 39 Има един

    1 0 Отговор
    дебил, който се провикна: македонияяая! Вече никой не му слуша изцепките. Щеще да изпраща македонец в космоса.
    И ти плякаш същата дъвка, а Боташовото се е отдало на космогония. Пращайте македонеца в космоса и да се свършва тая мъка.
    Не ставаш за президент, по зле си и от чехльо!

    20:54 03.10.2026

  • 40 А, не!

    0 0 Отговор
    Вие започнахте да триете и самата Йотовска фатмашка слугиня! Внимавайте в картинката, ей, модераторит! Защо триете истинат, която фтгтмашката слугиня казва за себе си! Да, тя винаги е била "отворена"! Много "отворена"! Че как иначе от некадърна репортерка в БНТ ще ситгне до президентския сол, как? Ами, отваряла се е другарката, това е!

    21:00 03.10.2026

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