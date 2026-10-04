Новини
България »
Цветан Цветанов: Ако убийството на Илиян Филипов е поръчково, едва ли щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител

Цветан Цветанов: Ако убийството на Илиян Филипов е поръчково, едва ли щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител

4 Октомври, 2026 11:50 1 156 38

  • цветан цветанов-
  • убийство-
  • илиян филипов

Престъплението е извършено близо до дома на жена, може да става дума за любовен триъгълник, каза той

Цветан Цветанов: Ако убийството на Илиян Филипов е поръчково, едва ли щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите съобщиха, че са задържали извършителя на убийството на Илиян Филипов. Към този момент няма друга алтернатива на обявеното, защото казаха, че разполагат с достатъчно материал. Прокуратурата заяви, че за престъплението има личен мотив, а е важно той да бъде „разплетен”. Това каза бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в „Събуди се”

„Ако приемем, че това е финансовата част е важно да се разбере по какъв начин те са имали толкова сериозни отношения. Дали тук вече не излизат някакви финансови потоци, генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или друг тип от официалните дейности на Филипов”, посочи Цветанов.

Той каза още, че другата версия – за любовен триъгълник – също не трябва да се изключва, тъй като убийството е извършено „близо до дома на една дама, която разбрахме, че е в напреднала бременност и Филипов е имал отношения с нея”. „Говори се в Пловдив, че и Мегеров е имал отношения с нея”, каза още Цветанов.

По думите му обаче най-вероятно става дума за неуредени финансови отношения, но е важно на каква основа са - "дали е от престъпна дейност". Цветанов е на мнение, че убийството не е планирано дълго време, има достатъчно слабости, за което говори и бързото му задържане.

Цветанов каза, че при разследването на случая трябва да се вземе предвид всичко и дали около Мегеров има някакво обкръжение, което да е довело до фаталния случай.

Бившият вътрешен министър твърди, че ако е имало поръчково убийство, едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител. Той отбеляза още, че не е установено оръжието, с което е извършено престъплението, но това е въпрос на разследване.

Цветанов отбеляза, че трябва да се осигури необходимата защита на Мегеров, за да се предприеме самият той действия срещу себе си.

Цветанов коментира и случая с двойното убийство, за което близките вече чакат 12 години справедливост, а делото започва от ново. Той посочи, че липсва адекватно и навременно правораздаване. „Няма как съдебната система да не е наясно, че на първа инстанция, ако има процесуално нарушение, няма как пред върховните съдии това да бъде прието. Но всичко според мен е режисирано”, твърди Цветанов. По думите му при такова отлагане могат да изчезнат доказателства, които са важни за процеса.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    16 7 Отговор
    Преди американската мечта беше да имаш всичко: кола, жилище, яхта и т.н. А сега американската мечта е да изкараш месеца без да фалираш... 😀😀

    Коментиран от #17

    11:51 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Физическия

    5 7 Отговор
    щеше след час да е мъртав!Любовен триъгълник!

    11:54 04.10.2026

  • 4 Цецо Ухото

    18 0 Отговор
    познат още като Физкултурника и Петте апартамента...

    Коментиран от #7, #34

    11:55 04.10.2026

  • 5 Предложение

    19 2 Отговор
    Цецо Ухото да каже какво знае за Мис Гащи и Барселона.

    Коментиран от #11

    11:55 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Седем

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цецо Ухото":

    бяха!Пет от тъста учител!

    11:56 04.10.2026

  • 8 Майне гюте

    13 1 Отговор
    Този заподозрян "извършител" е много удобен за стръв на мисирките, ако все пак имат желание да разследват на спокойствие. Пъпеша не е много умен.

    11:56 04.10.2026

  • 9 При

    14 1 Отговор
    него и Боко колко бяха убийствата ?

    Коментиран от #26, #29

    11:58 04.10.2026

  • 10 Цецо

    6 1 Отговор
    в килия ли е?

    12:00 04.10.2026

  • 11 Цецо Ухото

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Предложение":

    Нищо не знам за Мис Гащи и къщата в Барселона. Бойко Борисов не го познавам. Познавам само Веско Маринов.

    12:00 04.10.2026

  • 12 Остави

    6 0 Отговор
    любовните триъгълници , кажи нещо за гранатометите !

    12:02 04.10.2026

  • 13 Лама

    5 2 Отговор
    Илиян отказа да се самоубие...

    12:03 04.10.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Гну Сен

    12:03 04.10.2026

  • 15 Даа!

    4 1 Отговор
    Ако е той,как е успял да стигне до него,по кое време,вижда се портал,охрана няма ли,нито една камера в нова сграда,хората слагат по няколко камери в едно обикновено кафене,дори магазинче за цигари и алкохол.Логочно е, извършителя да има подробна информация ,за придвижването, навиците, контактите на жертвата.Това означава умения от особена категория.Ако той ги протежава,няма толкова лесно да допусне залавянето му, буквално часове след убийството.

    Коментиран от #27

    12:05 04.10.2026

  • 16 А Бе ! Доказателства !

    6 0 Отговор
    Българската Съдебна Система !

    Не Разчита На Доказателства !

    А На Нечии !

    Становища !

    Закона !

    Няма Значение !

    12:05 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    6 1 Отговор
    КАКВИ ТРИГЪЛНИЦИ ЦВЕТАНОВ? В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКО Е КИНТИТЕ И ТИ МНОГО ДОБРЕ ГО ЗНАЕШ ОТ ОПИТА ТИ, КАТО ЗАЕМАЩ ПОСТА ОТ ГЕРБ, НАЛИ? АЙДЕ СТИГА ДОГАДКИ.ДА ДЕЙСТВАТ И ДА ВИДИМ ,КОЙ ЩЕ СЕ ОБЛАЖИ ОТ ТОЗИ МИЛИАРД? 🤦‍♂️🚔👺

    Коментиран от #23

    12:14 04.10.2026

  • 20 Държавата

    5 0 Отговор
    е осъдена за много милиони,заради арестите на Цецо!Народа плаща!

    12:15 04.10.2026

  • 21 часовници

    4 0 Отговор
    Това във ВИФ ли го е научил?

    12:15 04.10.2026

  • 22 попопо

    4 1 Отговор
    Ако убийството на Илиян Филипов е поръчково, едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител, освен ако това не е физическия извършител, което и слепите вече го видяха.
    Но, щом от МВР казва, че е така...и ако ви кажа, че е ден в 22 ч., пак ще трябва да вярвате. Вервайте им!

    12:16 04.10.2026

  • 23 Парите

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    водят към прогреса!

    12:21 04.10.2026

  • 24 Ако убийството беше на обикновен човек

    2 1 Отговор
    едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител

    12:22 04.10.2026

  • 25 По скоро

    1 0 Отговор
    е трапец!

    12:23 04.10.2026

  • 26 При Костов и при Царя

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "При":

    убийствата бяха най-много. Освен това убитите не караха Ролс Ройси.

    12:25 04.10.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Даа!":

    Какъв портал, каква охрана, бе? Това е бил апартамента на любовницата. Имението му е в Марково, а не в Смирненски.

    12:25 04.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "При":

    Около 180 според Американска медия и Европейски и Японски инвеститори никакви ги няма. А аз не съм чул за доказателства - арестувания е само заподозрян, интересно е че е имало опит да се откраднат фирми на убития но това не се обсъжда.

    12:32 04.10.2026

  • 30 Физкултурникът боюв!

    4 0 Отговор
    Даже и той ти би шута!

    12:35 04.10.2026

  • 31 Туин Пийкс

    4 0 Отговор
    Совите не са това, което са. Задържаният не е това, което е.

    12:45 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Физкултурник експерт

    4 0 Отговор
    по всичко

    12:50 04.10.2026

  • 34 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цецо Ухото":

    А също и като "повелителят на асансьорите"!

    Да интервюират управляващата бг мафия (бивша и настояща) за текущите казуси в държавата, е все едно да вземат интервю от мустакатият чичак от всв по темата с ивицата Газа (или избомбеното девическо училище в Иран)! Т.е. пълен оксиморон!

    Цецо асансьора, заедно с боко, шишо, бсп, ппдб, пб и всички останали марионетки на световната мафия, моментално трябва да бъдат тикнати зад решетките!
    А не да ми се изявяват като "експерти" ни лук яли ни мирисали (докато крадоха и опоскваха държавата ни) по медиите!

    12:53 04.10.2026

  • 35 Чичак

    3 0 Отговор
    Освидетелствай се преди да ръсиш мозък

    13:01 04.10.2026

  • 36 Какво казва това лице няма значение.

    2 0 Отговор
    Но съществено значение има кой и защо дава трибуна на доказано некомпетентен калъф.

    13:04 04.10.2026

  • 37 Ганю Балкански

    2 1 Отговор
    Търси жената! -правило номер 2 в криминалистиката. Ако пък е и ....бременна- кой е щастливеца- правило 3.
    Ако пък има и " втори" в кревата- той ще "яде хурката"- правило 4

    13:04 04.10.2026

  • 38 Стадиона

    1 0 Отговор
    Не е тайна че много фенове употребяват наркотици....

    13:31 04.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове