Цветан Цветанов поиска прокуратурата да извърши нова проверка по случая „Медузите“, след като Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно мандата на кмета Благомир Коцев. Бившият министър на вътрешните работи свърза старото разследване с твърденията на Коцев, че зад отстраняването му стоят Даниел Славов – Дънката и ТИМ.

Операция „Медузите“ беше проведена през 2010 г. Тогава бяха задържани Славов и Борислав Гуцанов, който по това време беше председател на Общинския съвет във Варна. Разследването беше свързано с купуването на употребявани автобуси от Франция за общината.

Цветанов написа, че са били анализирани парични потоци от Варна към френски фирми. По думите му част от средствата са постъпвали по сметката на фирмата, свързана с покупката на автобусите, а други суми са били насочвани към офшорни сметки, свързвани със Славов и Гуцанов.

„Обществото има право да знае какво се е случило с тези пари и защо разследването не стигна до съдебен процес“, заяви Цветанов.

Според него делото е прекратено през 2013 г., тъй като не е била предоставена необходимата информация по съдебно-следствената поръчка за офшорните сметки. Той припомни и скандала „Панамските досиета“ от 2016 г., при който отново са били обсъждани офшорни финансови структури и публично известни връзки с Дънката и Гуцанов.

Призив за действия на прокуратурата

Цветанов поиска прокуратурата да провери материалите, получени от Франция, свидетелските показания и документите по старото разследване. Той посочи, че трябва да бъде преценено дали има законови основания за възобновяване на производството или за предприемане на други процесуални действия.

Бившият вътрешен министър отправи и политически критики към Бойко Борисов. По думите му след 2019 г. лидерът на ГЕРБ е разчитал във Варна на политическото и бизнес влиянието на Даниел Славов. Цветанов свърза това твърдение с твърдението си за 10 000 преференции, получени от кандидат на ГЕРБ през 2023 г.

Коментарът му дойде, след като Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна и се разграничи от гласуването по казуса с Коцев. Цветанов попита защо те не са били сменени по-рано, ако към тях е имало съмнения.

„Не може години наред да носиш политическа отговорност за подбора и действията на своите представители, а когато техните решения предизвикат обществен скандал, изведнъж да се окажеш страничен наблюдател“, написа той.

Цветанов заяви, че решението на ОИК – Варна трябва да бъде разгледано от Административния съд във Варна. Благомир Коцев вече е подал жалба срещу прекратяването на мандата си и е поискал спиране на предварителното изпълнение на решението.

Източници: novini.bg