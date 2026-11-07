Булгаргаз и Столична община търсят решение за дълга на „Топлофикация София“

„Булгаргаз“ и Столична община започват регулярни разговори за решаване на проблема със задълженията на „Топлофикация София“. На работна среща, организирана по инициатива на обществения доставчик, са обсъдени финансовото състояние на общинското дружество и необходимите действия за ограничаване на нарастващата му задлъжнялост.

В срещата са участвали кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски и членът на Съвета на директорите на дружеството Велислав Йонев.

Задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ надхвърлят 900 млн. евро. От обществения доставчик очакват общинското дружество да започне редовно погасяване на дълга и да представи конкретни и реалистични мерки за намаляване на задлъжнялостта.

„Топлофикация София“ следва да предприеме реални и последователни действия за погасяване на натрупаните си задължения към обществения доставчик на природен газ

От „Булгаргаз“ посочват, че представяните план-графици за плащания системно не се изпълняват, а необходимата финансова информация не се предоставя. Според дружеството ремонтните дейности не могат постоянно да бъдат основание за отлагане на плащанията и за прехвърляне на финансовата тежест върху обществения доставчик.

„Булгаргаз“ и Столична община са се договорили да продължат разговорите чрез регулярни срещи. Следващата е насрочена за идната седмица, като целта е да бъдат набелязани конкретни действия за погасяване на задълженията и устойчив модел на отношенията между двете дружества.

Въпреки финансовите си затруднения „Булгаргаз“ заявява, че няма да преустанови подаването на природен газ към „Топлофикация София“.

Ден по-рано Столичният общински съвет обсъди състоянието на „Топлофикация София“ на фона на проблемите с парното и топлата вода в различни части на столицата заради аварии и ремонти по топлопреносната мрежа.

Източници: bta.bg