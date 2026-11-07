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Булгаргаз и Столична община търсят решение за дълга на „Топлофикация София“
  Тема: Топлофикация

Булгаргаз и Столична община търсят решение за дълга на „Топлофикация София“

7 Ноември, 2026 03:56 444 7

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Задълженията на дружеството към обществения доставчик надхвърлят 900 млн. евро. Следващата среща по темата ще бъде през идната седмица

Булгаргаз и Столична община търсят решение за дълга на „Топлофикация София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

„Булгаргаз“ и Столична община започват регулярни разговори за решаване на проблема със задълженията на „Топлофикация София“. На работна среща, организирана по инициатива на обществения доставчик, са обсъдени финансовото състояние на общинското дружество и необходимите действия за ограничаване на нарастващата му задлъжнялост.

В срещата са участвали кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски и членът на Съвета на директорите на дружеството Велислав Йонев.

Задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ надхвърлят 900 млн. евро. От обществения доставчик очакват общинското дружество да започне редовно погасяване на дълга и да представи конкретни и реалистични мерки за намаляване на задлъжнялостта.

„Топлофикация София“ следва да предприеме реални и последователни действия за погасяване на натрупаните си задължения към обществения доставчик на природен газ

От „Булгаргаз“ посочват, че представяните план-графици за плащания системно не се изпълняват, а необходимата финансова информация не се предоставя. Според дружеството ремонтните дейности не могат постоянно да бъдат основание за отлагане на плащанията и за прехвърляне на финансовата тежест върху обществения доставчик.

„Булгаргаз“ и Столична община са се договорили да продължат разговорите чрез регулярни срещи. Следващата е насрочена за идната седмица, като целта е да бъдат набелязани конкретни действия за погасяване на задълженията и устойчив модел на отношенията между двете дружества.

Въпреки финансовите си затруднения „Булгаргаз“ заявява, че няма да преустанови подаването на природен газ към „Топлофикация София“.

Ден по-рано Столичният общински съвет обсъди състоянието на „Топлофикация София“ на фона на проблемите с парното и топлата вода в различни части на столицата заради аварии и ремонти по топлопреносната мрежа.

Източници: bta.bg


София / България
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  • 1 Горски

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    Подземното газохранилище (ПГХ) „Чирен“ е създадено и пуснато в експлоатация през август 1974 г,т.е. построено от народа на НРБ и принадлежи на народа а не на някаква куха структура като Булгаргаз.

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  • 6 Решението е едно

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  • 7 Незаконната СИ

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    Всички сгради са изключили отопление на стълбищни площадки, няма тръби на ВЪНШНИ СТЕНИ, всички коридори са ВЪТРЕШНИ СТЕНИ.
    Топла вода, изравнителни сметки НЕ ПИШЕ в КУБИЦИ цена подгряване, а в МЕГАВАТЧАСОВЕ, само че ВОДОМЕР ТОПЛА ВОДА не е в МЕГАВАТЧАСОВЕ, а в КУБИЦИ.
    Задължете всички СЧЕТОВОДНИ фирми, да пишат по месеци цена на подгряване вода в КУБИЦИ.

    04:26 07.11.2026

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