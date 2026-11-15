Еюп Темиз: Множество твърдения на Ваня Червенкова не отговарят на истината

Право на отговор от Еюп Темиз, предоставено чрез неговия адвокат по силата на Закона за радио и телевизия, по повод участието на Ваня Червенкова в "120 минути" миналата неделя.

Ето какво заявява той:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ,

Преди всичко искам да изкажа своите съболезнования към семейството на г-н Бинев - неговата съпруга, деца и внуци.

Личността ми бе засегната (името ми бе споменато) в предаването “120 минути” на 8/11/2026 г., в което Вие интервюирахте лицето Ваня Димитрова Червенкова.

С настоящето писмо се възползвам от възможността, дадена ми от разпоредбата на чл. 18 от Закона за радио и телевизия и в законоустановения 7-дневен срок Ви предоставям и моля да разпространите настоящия писмен отговор.

В излъченото пред многочислената Ви телевизионна и радио аудитория, а впоследствие публикувано и на интернет страницата на БТВ МЕДИЯ ГРУП интервю с лицето Ваня Червенкова бяха изложени множество твърдения, които категорично не отговарят на обективната действителност.

1.Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова, че същата е била мой бивш съдружник. Обстоятелството, че никога не никога не съм имал общо дружество или съдружие под каквато и да е форма нито в България, нита в Турция с това лице с определено съмнителна репутация лесно може да бъде установено от съответните публични регистри.

2. Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова, че съм лежал в затвора в Турция. Аз съм с чисто съдебно минало, никога не съм бил осъждан и не съм излежавал каквато и да било присъда в Турция. За тези обстоятелства също има документи, които предоставям на Вашето внимание. Срещу мен не се водят наказателни дела.

3. Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова, че посоченият от нея като „Ведат“ г-н Юсуф Ведат Тугул, се познава с

нея лично, че са били заедно с нея многократно в Турция и че ѝ е оказвал каквато и да е помощ. Познавайки добре г-н Тугул, смея да твърдя, че той държи на добрата хигиена в личните си и професионални контакти, което изключва поддържането на отношения с интервюираното лице.

4. Не отговаря на истината твърдението на Ваня Червенкова за придобиване на недвижими имоти на арх. Калин Тихолов от съпругата ми Ния Темиз с „генерално пълномощно“. Такова пълномощно не съществува, а още по - малко съпругата ми е придобивала негови имоти, като тези обстоятелства отново са лесно установими при справка в съответните публични регистри. В случая се касае за дружествен спор, който ще бъде разрешен от съда по съответния законов ред пред граждански съд. Тепърва ще стане известно за разпоредителни действия, извършени еднолично от г-н Тихолов по отношение активи на техни общи дружества с трети лица, по които юристите са предприели стъпки за сезиране на компетентните органи.

5. Не отговарят на истината твърденията и внушенията на Ваня Червенкова за бягство или укриване от страна на моята съпруга Ния Темиз. Семейството ми напусна страната единствено поради реалната опасност, която считам, че съществува за живота и здравето на мен и семейството ми, която беше налице още преди случилата се трагедия на 24/10/2026 г., като са уведоми компетентните прокурорски и дипломатически служби на република Турция и са посочени съответните координати за контакт. Психо-емоционалното състояние на съпругата ми Ния Темиз, която е жертва на престъпление от Особената част на НК, Глава V. раздел VI, не ѝ позволява към момента да участва в действия по разследването.

Няма как да зная дали даването на гласност на данни от разследването ще доведе до реализиране на наказателна отговорност спрямо интервюираната, но за разгласяването пред Вашата многобройна аудитория на невярна информация, с която се злепоставят честта, достойнството или доброто име на мен и семейството ми, срещу лицето Ваня Червенкова ще бъдат предприети съответните законови действия.

Предвид търпяната от мен мярка за процесуална принуда „Задържане под стража“ и собственото ми тежко нервно-психично състояние, към момента няма как да участвам в телевизионно интервю. Дори и това да бе възможно, то съм на мнение, че изнасянето пред обществото на данни от разследването е от естество да попречи на провеждането на ефективно разследване по случая.

Очаквам редакционният екип да представи тази позиция в предаването и в свързаните с интервюто публикации на БТВ МЕДИЯ ГРУП със съпоставима видимост, като отрази дословно възражения ми. Зрителите трябва да чуят и другата гледна точка.

При всякакви въпроси, оставам на Ваше разположение.

Прилагам:

1.Свидетелство за съдимост от Република Турция - копие;

2.Свидетелство за съдимост от Република България - копие;

3.Удостоверение от Прокуратурата на Република България за липса на повдигнати обвинения и неприключени наказателни производства - копие;

град София, 13/11/2026 г.