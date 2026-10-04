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Ново поскъпване на борсите: Зеленчуците с най-сериозен ръст

Ново поскъпване на борсите: Зеленчуците с най-сериозен ръст

4 Октомври, 2026 13:50 746 34

  • поскъпване-
  • борси-
  • зеленчуци

Пазарът на плодове и зеленчуци се свива в момент, когато традиционно би трябвало да е сред най-силните за годината

Ново поскъпване на борсите: Зеленчуците с най-сериозен ръст - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова вълна на поскъпване се вижда по стоковите борси и тържищата у нас, като най-сериозният натиск тази седмица идва от зеленчуците. В същото време най-голямата борса у нас – тази край пловдивското село Първенец отбелязва сериозно свиване на потреблението.

Пазарът на плодове и зеленчуци се свива в момент, когато традиционно би трябвало да е сред най-силните за годината. Българската и вносната продукция вече се предлагат на близки цени. Фактор за изравняването са разходите за горива и транспорт. Освен това, с напредването на сезона, цените на много плодове и зеленчуци започват да се покачват. Сериозно повишение има при чушките, картофите и ябълките, както и при доматите и краставиците.

Най-засегнати са производителите на грозде, сред които е и Димитър Марков. От сутринта той е застанал на входа на борсата с надежда да продаде набраната продукция, но купувачи няма, оплаква се той. „Плачевна ситуация. След малко си тръгвам. За какво да стоя, като няма никой? Празно е. Стоката връщам обратно. Ще го правя на вино. Нямам избор“, твърди производителят на грозде Димитър Марков.

Вносът на грозде в момента подбива цената на родното производство, обяснява пенсионираната начална учителка от село Марково, която отглежда 14 декара лозови масиви. „Днес съм продала една касетка. А имам още декари да бера. Кажете ми как? Каква е съдбата нашата? Вижте го – избрано, кехлибарено грозде. Грозде, което не мога да продам на едно евро. Не мога да го продам. Търговците не взимат от нас. Взимат от турското, гръцкото, македонското - отвън. По-евтино го давали. Не знам колко го дават. По-хубаво било, по-сладко било, а хората казват, че то не е вкусно и не са доволни, и го дават три пъти по-скъпо. Сега съдбата на това грозде е някъде в дерето да иде“, заяви друг производител на грозде Любка Григорова.

Подобна е съдбата и на производителите на чушки. Цената им в края на сезона гони 1,30 евро за килограм на едро. „Миналата година бяха 1,50 лева. Сега в еврото – двойно, и затова не купуват хората. Хората взимат 300 евро пенсии, ще дойде да вземе чушки. Един кашон чушки – 30 евро. Изравни се левът с еврото. И затова стана така“, обяснява търговецът на борсата в Първенец Иван Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Нямаме собствено производство.Дотациите ни са три пъти по малко от тези на Гърция.

    Коментиран от #24

    13:52 04.10.2026

  • 2 Честито

    6 4 Отговор
    Господин Премиер.

    13:53 04.10.2026

  • 3 Табелите с цените по магазините.

    16 0 Отговор
    За курса които е 2лв за 1евро трябва да се върнат. Особено по магазини , аптеки където лекарство за 3лв стана 4,5 евро. Спекула от всякъде.

    Коментиран от #8

    13:58 04.10.2026

  • 4 Факт

    15 0 Отговор
    Не ни баламосвате с репички и праз!
    Държавата ни обира най-здраво с +30% на данък сгради.

    13:59 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кина

    7 0 Отговор
    Мършите още не искат да кажат че през зимата режим на тока..!

    14:02 04.10.2026

  • 7 Борсата

    6 0 Отговор
    Едрите търговци питай те а не дребните производители

    14:04 04.10.2026

  • 8 Факт

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Табелите с цените по магазините.":

    Държавата толерира високите цени. Прибира повече пари от ДДС.

    14:04 04.10.2026

  • 9 Тия борси трябва да се продава стока

    6 0 Отговор
    До определена фиксирана цена , който вдига цената и иска да взима много няма място на борсата. Да ходи да си продава стоката по пазарите.

    Коментиран от #28

    14:10 04.10.2026

  • 10 Сатана Z

    0 6 Отговор
    Никой не задължава Българете да ядат скъпи зеленчуци.Например в Македония всяка сутрин хората се отправят благодарствена молитва ,че не са се родили в България.

    14:19 04.10.2026

  • 11 Цена на домати

    8 0 Отговор
    При социализма: 1kg български кръгли домати за салата със срок на годност 48 часа — под 20 стотинки. Продълговати домати за готвене и консерви — под 12 стотинки. През 1960-те и 1970-те България заема първо място в Европа на глава от населението, по производство и износ на домати.
    При демокрацията: 1kg вносни домати със срок на годност 1 месец (третирани с антибиотици и консерванти) — 2 лева.

    Коментиран от #33

    14:19 04.10.2026

  • 12 Перо

    7 1 Отговор
    Това е резултата, когато престъпността и спекулантите се борят с призиви и молби! Малодушно и некадърно правителство!

    14:19 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 От януари

    2 0 Отговор
    Еврото загуби поне 30% в цяла Европа

    14:21 04.10.2026

  • 15 Цени на риба и месо:

    3 0 Отговор
    Цена на 1kg риба Цаца (Копърка)
    При социализма: — 60 стотинки.
    При демокрацията: — 3 лева.
    Цена на 1kg риба Скумрия
    При социализма: — 1,60 лева.
    При демокрацията: — 7 лева.
    Цена на 1kg риба Сафрид
    При социализма: — 1,40 лева.
    При демокрацията: — 7 лева.
    Цена на 1kg риба Мерлуза
    При социализма: — 1,20 лева.
    При демокрацията: —
    Цена на 1kg свинско с кости (котлет)
    При социализма: — 2,60 лева. (Телешко месо в СССР през 1988 год. струва 2 рубли = почти 2 лева)
    При демокрацията: — 8 лева.

    Коментиран от #23

    14:22 04.10.2026

  • 16 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    2 2 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    14:22 04.10.2026

  • 17 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    8 1 Отговор
    Явно в клуба на богатите, не сте за да станете богати..., но пък мажете да рипате кат майнуни и на воля врякате "кой не скача е червен"

    14:24 04.10.2026

  • 18 И как е възможно

    7 0 Отговор
    Вносът от държави без субсидии в момента да подбива цената на родното производство ?

    14:24 04.10.2026

  • 19 50% за НАТЮ и Украйна

    6 0 Отговор
    За тва .....

    14:27 04.10.2026

  • 20 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    На 70 и кусур години съм Отглеждам си зеленчук, плодове и грозде за мен. Такава богата реколта не съм виждал досега. Прибрах всичко , но крушите ги оставих да гният. Не се изяжда това
    Защо не намалят цените? След ден,два ,седмица ще се развали.

    Коментиран от #22

    14:31 04.10.2026

  • 21 Пенсионер

    2 0 Отговор
    Ами няма да ям плодове и зеленчуци, много просто! Леп и кисело млеко.

    Коментиран от #25

    14:32 04.10.2026

  • 22 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хасковски каунь":

    Раздавах на познати плодове, но и те не искат повече, а крушите и ябълките са зимни

    14:33 04.10.2026

  • 23 Пешо от панелката

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Цени на риба и месо:":

    Заплата през соца 120-150 лв. в демокрацията 1200-1500 евро

    14:37 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НАЧИ тебе скоро ща откажат

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пенсионер":

    И ДА ЯДЕЖ ..

    14:40 04.10.2026

  • 26 Пешо от панелката

    1 2 Отговор
    Всеки има село или вила,но малко сме които си гледаме градина.На двора имам всичко и цените не ме интересуват.

    14:40 04.10.2026

  • 27 До 1860 г

    1 1 Отговор
    Никой в България домат или чушка не е бил виждал. И без тях хората са живеели. Някакъв там от с. Куртово Конаре вкарва първото семе за домат и пипер ... и става масов чак през 1937 г.

    Коментиран от #32

    14:41 04.10.2026

  • 28 Мегаум

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тия борси трябва да се продава стока":

    И кой ще определя цената?Ти ли?

    14:43 04.10.2026

  • 29 Четете ли еврозонци?

    5 0 Отговор
    (Хората взимат 300 евро пенсии, ще дойде да вземе чушки. Един кашон чушки – 30 евро. Изравни се левът с еврото. И затова стана така“, обяснява търговецът на борсата в Първенец Иван Димитров...)

    14:43 04.10.2026

  • 30 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Няма държава! И то не от вчера или онзи ден, а от 37 години! И да не забравите да идете да гласувате? 🤣

    14:56 04.10.2026

  • 31 Вътрешен човек

    1 0 Отговор
    Собственици и управители на зеленчуковите борси са лица свързани директно с върхушката на ППДБ ,които си разделиха каналите за внос на селскостопанска продукция

    15:01 04.10.2026

  • 32 До Втората световна война

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "До 1860 г":

    България е произвеждала толкова много чушки, че сме диктували цената на червения пипер на световния пазар. Даже БКП не са смеели да го отрекат през годините. Чети повече!

    15:05 04.10.2026

  • 33 Живков

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цена на домати":

    Даже и руснаците да ни крадяха по цели композиции и пълни трюмове ,по партийна линия ,за България пак имаше предостатъчно ,,консервните предприятия работеха на пълни обороти...

    15:08 04.10.2026

  • 34 Производител

    1 0 Отговор
    Така става в държава,управлявана от ченгета . Те са научени как да репресират хората с всички възможни средства. 37 години не разрешават да има пазарна икономика,за да могат само те да командват всичко и с нашите пари да си купуват яхти,коли, къщи,хотели, вили по света и у нас и да пълним гушите и на любовниците им. Съсипаха земеделието на България, защото всички трябва да се храним и няма по-голям тормоз от това да държиш храната като заложник.Питате ли се защо в България е най-скъпа храната в същите вериги в ЕС? Не забравяйте какво каза ДС-КГБ мафиота Илия Павлов, Мултигруп,преди да го убият преди 25 години- ние ще ИМ определяме цените, защото ние ги храним, т.е. ченгетата мафиоти, а ние сме безжличния народ. Като искаш народе да те лъжат и крадат,избирай ги.

    15:18 04.10.2026

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