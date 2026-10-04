Ново поскъпване на борсите: Зеленчуците с най-сериозен ръст

Нова вълна на поскъпване се вижда по стоковите борси и тържищата у нас, като най-сериозният натиск тази седмица идва от зеленчуците. В същото време най-голямата борса у нас – тази край пловдивското село Първенец отбелязва сериозно свиване на потреблението.
Пазарът на плодове и зеленчуци се свива в момент, когато традиционно би трябвало да е сред най-силните за годината. Българската и вносната продукция вече се предлагат на близки цени. Фактор за изравняването са разходите за горива и транспорт. Освен това, с напредването на сезона, цените на много плодове и зеленчуци започват да се покачват. Сериозно повишение има при чушките, картофите и ябълките, както и при доматите и краставиците.
Най-засегнати са производителите на грозде, сред които е и Димитър Марков. От сутринта той е застанал на входа на борсата с надежда да продаде набраната продукция, но купувачи няма, оплаква се той. „Плачевна ситуация. След малко си тръгвам. За какво да стоя, като няма никой? Празно е. Стоката връщам обратно. Ще го правя на вино. Нямам избор“, твърди производителят на грозде Димитър Марков.
Вносът на грозде в момента подбива цената на родното производство, обяснява пенсионираната начална учителка от село Марково, която отглежда 14 декара лозови масиви. „Днес съм продала една касетка. А имам още декари да бера. Кажете ми как? Каква е съдбата нашата? Вижте го – избрано, кехлибарено грозде. Грозде, което не мога да продам на едно евро. Не мога да го продам. Търговците не взимат от нас. Взимат от турското, гръцкото, македонското - отвън. По-евтино го давали. Не знам колко го дават. По-хубаво било, по-сладко било, а хората казват, че то не е вкусно и не са доволни, и го дават три пъти по-скъпо. Сега съдбата на това грозде е някъде в дерето да иде“, заяви друг производител на грозде Любка Григорова.
Подобна е съдбата и на производителите на чушки. Цената им в края на сезона гони 1,30 евро за килограм на едро. „Миналата година бяха 1,50 лева. Сега в еврото – двойно, и затова не купуват хората. Хората взимат 300 евро пенсии, ще дойде да вземе чушки. Един кашон чушки – 30 евро. Изравни се левът с еврото. И затова стана така“, обяснява търговецът на борсата в Първенец Иван Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
13:52 04.10.2026
2 Честито
13:53 04.10.2026
3 Табелите с цените по магазините.
Коментиран от #8
13:58 04.10.2026
4 Факт
Държавата ни обира най-здраво с +30% на данък сгради.
13:59 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 кина
14:02 04.10.2026
7 Борсата
14:04 04.10.2026
8 Факт
До коментар #3 от "Табелите с цените по магазините.":Държавата толерира високите цени. Прибира повече пари от ДДС.
14:04 04.10.2026
9 Тия борси трябва да се продава стока
Коментиран от #28
14:10 04.10.2026
10 Сатана Z
14:19 04.10.2026
11 Цена на домати
При демокрацията: 1kg вносни домати със срок на годност 1 месец (третирани с антибиотици и консерванти) — 2 лева.
Коментиран от #33
14:19 04.10.2026
12 Перо
14:19 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 От януари
14:21 04.10.2026
15 Цени на риба и месо:
При социализма: — 60 стотинки.
При демокрацията: — 3 лева.
Цена на 1kg риба Скумрия
При социализма: — 1,60 лева.
При демокрацията: — 7 лева.
Цена на 1kg риба Сафрид
При социализма: — 1,40 лева.
При демокрацията: — 7 лева.
Цена на 1kg риба Мерлуза
При социализма: — 1,20 лева.
При демокрацията: —
Цена на 1kg свинско с кости (котлет)
При социализма: — 2,60 лева. (Телешко месо в СССР през 1988 год. струва 2 рубли = почти 2 лева)
При демокрацията: — 8 лева.
Коментиран от #23
14:22 04.10.2026
16 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
14:22 04.10.2026
17 Добре дошли в еврозоната глупаци!
14:24 04.10.2026
18 И как е възможно
14:24 04.10.2026
19 50% за НАТЮ и Украйна
14:27 04.10.2026
20 Хасковски каунь
Защо не намалят цените? След ден,два ,седмица ще се развали.
Коментиран от #22
14:31 04.10.2026
21 Пенсионер
Коментиран от #25
14:32 04.10.2026
22 Хасковски каунь
До коментар #20 от "Хасковски каунь":Раздавах на познати плодове, но и те не искат повече, а крушите и ябълките са зимни
14:33 04.10.2026
23 Пешо от панелката
До коментар #15 от "Цени на риба и месо:":Заплата през соца 120-150 лв. в демокрацията 1200-1500 евро
14:37 04.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 НАЧИ тебе скоро ща откажат
До коментар #21 от "Пенсионер":И ДА ЯДЕЖ ..
14:40 04.10.2026
26 Пешо от панелката
14:40 04.10.2026
27 До 1860 г
Коментиран от #32
14:41 04.10.2026
28 Мегаум
До коментар #9 от "Тия борси трябва да се продава стока":И кой ще определя цената?Ти ли?
14:43 04.10.2026
29 Четете ли еврозонци?
14:43 04.10.2026
30 Ъъъ
14:56 04.10.2026
31 Вътрешен човек
15:01 04.10.2026
32 До Втората световна война
До коментар #27 от "До 1860 г":България е произвеждала толкова много чушки, че сме диктували цената на червения пипер на световния пазар. Даже БКП не са смеели да го отрекат през годините. Чети повече!
15:05 04.10.2026
33 Живков
До коментар #11 от "Цена на домати":Даже и руснаците да ни крадяха по цели композиции и пълни трюмове ,по партийна линия ,за България пак имаше предостатъчно ,,консервните предприятия работеха на пълни обороти...
15:08 04.10.2026
34 Производител
15:18 04.10.2026