Ново поскъпване на борсите: Зеленчуците с най-сериозен ръст

Нова вълна на поскъпване се вижда по стоковите борси и тържищата у нас, като най-сериозният натиск тази седмица идва от зеленчуците. В същото време най-голямата борса у нас – тази край пловдивското село Първенец отбелязва сериозно свиване на потреблението.

Пазарът на плодове и зеленчуци се свива в момент, когато традиционно би трябвало да е сред най-силните за годината. Българската и вносната продукция вече се предлагат на близки цени. Фактор за изравняването са разходите за горива и транспорт. Освен това, с напредването на сезона, цените на много плодове и зеленчуци започват да се покачват. Сериозно повишение има при чушките, картофите и ябълките, както и при доматите и краставиците.

Най-засегнати са производителите на грозде, сред които е и Димитър Марков. От сутринта той е застанал на входа на борсата с надежда да продаде набраната продукция, но купувачи няма, оплаква се той. „Плачевна ситуация. След малко си тръгвам. За какво да стоя, като няма никой? Празно е. Стоката връщам обратно. Ще го правя на вино. Нямам избор“, твърди производителят на грозде Димитър Марков.

Вносът на грозде в момента подбива цената на родното производство, обяснява пенсионираната начална учителка от село Марково, която отглежда 14 декара лозови масиви. „Днес съм продала една касетка. А имам още декари да бера. Кажете ми как? Каква е съдбата нашата? Вижте го – избрано, кехлибарено грозде. Грозде, което не мога да продам на едно евро. Не мога да го продам. Търговците не взимат от нас. Взимат от турското, гръцкото, македонското - отвън. По-евтино го давали. Не знам колко го дават. По-хубаво било, по-сладко било, а хората казват, че то не е вкусно и не са доволни, и го дават три пъти по-скъпо. Сега съдбата на това грозде е някъде в дерето да иде“, заяви друг производител на грозде Любка Григорова.

Подобна е съдбата и на производителите на чушки. Цената им в края на сезона гони 1,30 евро за килограм на едро. „Миналата година бяха 1,50 лева. Сега в еврото – двойно, и затова не купуват хората. Хората взимат 300 евро пенсии, ще дойде да вземе чушки. Един кашон чушки – 30 евро. Изравни се левът с еврото. И затова стана така“, обяснява търговецът на борсата в Първенец Иван Димитров.