Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро

Повечето зеленчуци и плодове са поевтинели на едро през седмицата, показва анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общият индекс на тържищните цени обаче се повишава с 1,23% – от 2,360 до 2,389 пункта.

„Индексът на тържищните цени отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България“, посочват от комисията.

При зеленчуците най-съществен е спадът при зелените чушки – с 10,68%, до 1,02 евро за килограм. Червените чушки поевтиняват с 3,27%, до 1,30 евро за килограм.

По-ниски са още цените на зелената салата, която се търгува по 0,69 евро за килограм след спад от 7,01%, на морковите – 0,64 евро за килограм, и на зелето – 0,60 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 1,56% до 0,63 евро за килограм, а зрелият лук кромид отчита минимално намаление от 0,33% до 0,60 евро за килограм.

На обратния полюс са тиквичките, чиято цена се увеличава с 11,11% до 1,12 евро за килограм. Краставиците поскъпват със 7,97% до 1,68 евро за килограм, а доматите – с 2,24% до 2,01 евро за килограм.

При плодовете поскъпва единствено гроздето – с 0,91% до 1,33 евро за килограм. Лимоните поевтиняват най-съществено – с 5,05% до 1,43 евро за килограм. Цената на ябълките намалява с 0,92% до 1,08 евро за килограм, а на бананите – с 0,27% до 1,46 евро за килограм.

Сред млечните продукти кравето сирене поевтинява с 2,3% до 5,85 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 1,1% до 9,15 евро за килограм. Киселото мляко с масленост 3 и над 3% поскъпва с 3,4% до 0,79 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко се увеличава с 1,69% до 1,20 евро за литър, а пакетче краве масло от 125 грама достига 1,45 евро след ръст от 5,53%.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,35% до 3,50 евро за килограм. При яйцата размер М е отчетено поскъпване от 2,04% до 0,20 евро за брой.

По-високи са и цените на основни сухи храни. Оризът поскъпва с 2,56% до 1,68 евро за килограм, лещата – с 1,88% до 2,06 евро, захарта – с 1,5% до 0,95 евро, зрелият фасул – с 3,07% до 2,08 евро, а брашното тип 500 – с 1,8% до 0,68 евро за килограм. Олиото се търгува по 1,76 евро за литър след увеличение от 0,57%.