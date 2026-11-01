Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро

Повечето зеленчуци и плодове са поевтинели на едро през седмицата, показва анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общият индекс на тържищните цени обаче се повишава с 1,23% – от 2,360 до 2,389 пункта.
„Индексът на тържищните цени отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България“, посочват от комисията.
При зеленчуците най-съществен е спадът при зелените чушки – с 10,68%, до 1,02 евро за килограм. Червените чушки поевтиняват с 3,27%, до 1,30 евро за килограм.
По-ниски са още цените на зелената салата, която се търгува по 0,69 евро за килограм след спад от 7,01%, на морковите – 0,64 евро за килограм, и на зелето – 0,60 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 1,56% до 0,63 евро за килограм, а зрелият лук кромид отчита минимално намаление от 0,33% до 0,60 евро за килограм.
На обратния полюс са тиквичките, чиято цена се увеличава с 11,11% до 1,12 евро за килограм. Краставиците поскъпват със 7,97% до 1,68 евро за килограм, а доматите – с 2,24% до 2,01 евро за килограм.
При плодовете поскъпва единствено гроздето – с 0,91% до 1,33 евро за килограм. Лимоните поевтиняват най-съществено – с 5,05% до 1,43 евро за килограм. Цената на ябълките намалява с 0,92% до 1,08 евро за килограм, а на бананите – с 0,27% до 1,46 евро за килограм.
Сред млечните продукти кравето сирене поевтинява с 2,3% до 5,85 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 1,1% до 9,15 евро за килограм. Киселото мляко с масленост 3 и над 3% поскъпва с 3,4% до 0,79 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко се увеличава с 1,69% до 1,20 евро за литър, а пакетче краве масло от 125 грама достига 1,45 евро след ръст от 5,53%.
Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,35% до 3,50 евро за килограм. При яйцата размер М е отчетено поскъпване от 2,04% до 0,20 евро за брой.
По-високи са и цените на основни сухи храни. Оризът поскъпва с 2,56% до 1,68 евро за килограм, лещата – с 1,88% до 2,06 евро, захарта – с 1,5% до 0,95 евро, зрелият фасул – с 3,07% до 2,08 евро, а брашното тип 500 – с 1,8% до 0,68 евро за килограм. Олиото се търгува по 1,76 евро за литър след увеличение от 0,57%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пецата
08:53 01.11.2026
2 А корабче
08:55 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Но Тенденцията в Магазините !
Честито Избори !
08:56 01.11.2026
5 Като няма консервни заводи
08:57 01.11.2026
6 Капитанката
Коментиран от #8
08:57 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Точно така
До коментар #6 от "Капитанката":Честит Хелоуин 🎃
Коментиран от #12
08:59 01.11.2026
9 предположение
09:04 01.11.2026
10 Така е
09:05 01.11.2026
11 1488
😂😂😂
09:05 01.11.2026
12 Гост
До коментар #8 от "Точно така":Вън сатанизмът от България!
09:07 01.11.2026
13 Живота Не Е !
с 30 Евро Какво по-напред ?
09:09 01.11.2026