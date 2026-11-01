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Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро

Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро

1 Ноември, 2026 08:50 383 13

  • цени на едро-
  • плодове-
  • зеленчуци-
  • хранителни стоки-
  • дксбт

Спад има при чушките, лимоните, салатата и морковите. Индексът на тържищните цени обаче се повишава с 1,23%

Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повечето зеленчуци и плодове са поевтинели на едро през седмицата, показва анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общият индекс на тържищните цени обаче се повишава с 1,23% – от 2,360 до 2,389 пункта.

„Индексът на тържищните цени отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България“, посочват от комисията.

При зеленчуците най-съществен е спадът при зелените чушки – с 10,68%, до 1,02 евро за килограм. Червените чушки поевтиняват с 3,27%, до 1,30 евро за килограм.

По-ниски са още цените на зелената салата, която се търгува по 0,69 евро за килограм след спад от 7,01%, на морковите – 0,64 евро за килограм, и на зелето – 0,60 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 1,56% до 0,63 евро за килограм, а зрелият лук кромид отчита минимално намаление от 0,33% до 0,60 евро за килограм.

На обратния полюс са тиквичките, чиято цена се увеличава с 11,11% до 1,12 евро за килограм. Краставиците поскъпват със 7,97% до 1,68 евро за килограм, а доматите – с 2,24% до 2,01 евро за килограм.

При плодовете поскъпва единствено гроздето – с 0,91% до 1,33 евро за килограм. Лимоните поевтиняват най-съществено – с 5,05% до 1,43 евро за килограм. Цената на ябълките намалява с 0,92% до 1,08 евро за килограм, а на бананите – с 0,27% до 1,46 евро за килограм.

Сред млечните продукти кравето сирене поевтинява с 2,3% до 5,85 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 1,1% до 9,15 евро за килограм. Киселото мляко с масленост 3 и над 3% поскъпва с 3,4% до 0,79 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко се увеличава с 1,69% до 1,20 евро за литър, а пакетче краве масло от 125 грама достига 1,45 евро след ръст от 5,53%.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,35% до 3,50 евро за килограм. При яйцата размер М е отчетено поскъпване от 2,04% до 0,20 евро за брой.

По-високи са и цените на основни сухи храни. Оризът поскъпва с 2,56% до 1,68 евро за килограм, лещата – с 1,88% до 2,06 евро, захарта – с 1,5% до 0,95 евро, зрелият фасул – с 3,07% до 2,08 евро, а брашното тип 500 – с 1,8% до 0,68 евро за килограм. Олиото се търгува по 1,76 евро за литър след увеличение от 0,57%.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    7 0 Отговор
    Зеленчуците са важни разбираш ли щото за ракиата освен яка музика требва и салата 🤣

    08:53 01.11.2026

  • 2 А корабче

    8 0 Отговор
    плува ли? Не легитимирайте българоубийците.

    08:55 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Но Тенденцията в Магазините !

    4 0 Отговор
    Е Обратна !

    Честито Избори !

    08:56 01.11.2026

  • 5 Като няма консервни заводи

    4 0 Отговор
    Ще се хвърлят плодове и зеленчуци

    08:57 01.11.2026

  • 6 Капитанката

    3 0 Отговор
    В денят на народните будители дано се събуди и този народ заспал и най-накрая и да сбъднем заедно мечтите на дедите ни и да превърнем България в по-добро място за живеене. Честит празник българи!

    Коментиран от #8

    08:57 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Капитанката":

    Честит Хелоуин 🎃

    Коментиран от #12

    08:59 01.11.2026

  • 9 предположение

    3 0 Отговор
    На дребно цените ще си вървят нагоре, защото иначе няма пазарна логика, пък и ние вече си свикнахме. Постоянно ме убеждават по телевизиите, че пазарната икономика всъщност е дране на народа. Затова почнах да си мисля, че в клуба на богатите, цените винаги вървят нагоре. Със заплатите не стигнахме европейците, но с цените даже ги предварихме, т.е. ставаме все повече европейци.

    09:04 01.11.2026

  • 10 Така е

    1 0 Отговор
    Всичко масово поевтинява, а заплатите растат и не спират. Чудим се в коя швейцарска банка да си вложим пенсиите.

    09:05 01.11.2026

  • 11 1488

    0 0 Отговор
    тука има един боклукДетоВсеТриеИбанва
    😂😂😂

    09:05 01.11.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така":

    Вън сатанизмът от България!

    09:07 01.11.2026

  • 13 Живота Не Е !

    0 0 Отговор
    Само Домати и Краставици !

    с 30 Евро Какво по-напред ?

    09:09 01.11.2026

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