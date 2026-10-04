Руси Чернев: Филипов и Мегеров са били приятели от детството

През последните години Илиян Филипов е неизменна част от живота в Пловдив, със сериозно присъствие в бизнеса – собственик на голяма компания, която отдавна е надскочила границата на България. Това заяви пред бТВ Руси Чернев, журналист.
„Инвестициите му в жп транспорт го направиха ключов играч в регионален мащаб – той вози товари от Чанаккале до Виена. Лично ми е казвал, че иска да покрие трасето от Техеран до Лондон. Личните ми впечатления за него са за един енергичен човек, с животински инстинкт за бизнес. Ербап човек, който решава сам проблемите си. Като че ли не успя да надмогне момента, в който бизнесът му става много голям, а той – изключително влиятелен и трябва да смени походката“, на мнение е той.
По думите му разрастването на бизнеса на Филипов е било в рамките на 20-25 години.
„След смъртта на Филипов разбрах, че е имал общ бизнес с Мегеров. Знам, че е останал верен на приятелствата си от детство, а двамата се познават от деца“, заяви Чернев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Митьо
19:01 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Емигрант
19:07 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Както виждаме обаче
Коментиран от #12
19:16 04.10.2026
9 Известно е
Факт
19:18 04.10.2026
10 Смешки
19:19 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Божков
До коментар #8 от "Както виждаме обаче":е имал 50 000 !
19:21 04.10.2026
13 Смешки
• Маршрут: През Малкара – Чанаккале, България (южната и западната магистрала) и оттам към Сърбия/Унгария/Австрия.... С влак е фантазия !
19:22 04.10.2026
14 Руския мафиот
19:22 04.10.2026
15 АКО МЕГЕРОВ Е УБИЕЦА , ЗАЩО Е ВКЪЩИ ?
19:23 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Джoоожo пaaаацццyyулaaaaa👋💯👈
Мунчо кРадев Боташов - незабавен арест!
19:30 04.10.2026
18 Джoоожo пaaаацццyyулaaaaa👋💯👈
Мунчо кРадев Боташов - незабавен арест!
19:30 04.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 бизнесът му става много голям
19:32 04.10.2026
21 БеГемот
19:38 04.10.2026
22 Отстрани
Мутрата Борисов им разчисти терена, за да овладеят всичко до което са могли да се докопат.
19:41 04.10.2026
23 Биг бизниззмен
19:43 04.10.2026
24 Емигрант
19:43 04.10.2026
25 ТОЗИ ЖУРНАЛИСТ
19:47 04.10.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ОТ ЕРБАП СТАНА НА КЕБАП :)
....
МУТРИТЕ НЕ СА БЕЗСМЪРТНИ :)
19:56 04.10.2026