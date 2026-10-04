Руси Чернев: Филипов и Мегеров са били приятели от детството

През последните години Илиян Филипов е неизменна част от живота в Пловдив, със сериозно присъствие в бизнеса – собственик на голяма компания, която отдавна е надскочила границата на България. Това заяви пред бТВ Руси Чернев, журналист.

„Инвестициите му в жп транспорт го направиха ключов играч в регионален мащаб – той вози товари от Чанаккале до Виена. Лично ми е казвал, че иска да покрие трасето от Техеран до Лондон. Личните ми впечатления за него са за един енергичен човек, с животински инстинкт за бизнес. Ербап човек, който решава сам проблемите си. Като че ли не успя да надмогне момента, в който бизнесът му става много голям, а той – изключително влиятелен и трябва да смени походката“, на мнение е той.

По думите му разрастването на бизнеса на Филипов е било в рамките на 20-25 години.

„След смъртта на Филипов разбрах, че е имал общ бизнес с Мегеров. Знам, че е останал верен на приятелствата си от детство, а двамата се познават от деца“, заяви Чернев.