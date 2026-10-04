Новини
България »
Руси Чернев: Филипов и Мегеров са били приятели от детството

Руси Чернев: Филипов и Мегеров са били приятели от детството

4 Октомври, 2026 18:55 1 334 26

  • руси чернев-
  • убийство-
  • илиян филипов

Личните ми впечатления за него са за един енергичен човек, с животински инстинкт за бизнес. Ербап човек, който решава сам проблемите си

Руси Чернев: Филипов и Мегеров са били приятели от детството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните години Илиян Филипов е неизменна част от живота в Пловдив, със сериозно присъствие в бизнеса – собственик на голяма компания, която отдавна е надскочила границата на България. Това заяви пред бТВ Руси Чернев, журналист.

„Инвестициите му в жп транспорт го направиха ключов играч в регионален мащаб – той вози товари от Чанаккале до Виена. Лично ми е казвал, че иска да покрие трасето от Техеран до Лондон. Личните ми впечатления за него са за един енергичен човек, с животински инстинкт за бизнес. Ербап човек, който решава сам проблемите си. Като че ли не успя да надмогне момента, в който бизнесът му става много голям, а той – изключително влиятелен и трябва да смени походката“, на мнение е той.

По думите му разрастването на бизнеса на Филипов е било в рамките на 20-25 години.

„След смъртта на Филипов разбрах, че е имал общ бизнес с Мегеров. Знам, че е останал верен на приятелствата си от детство, а двамата се познават от деца“, заяви Чернев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Митьо

    13 1 Отговор
    Пищов не е намерен!Мегеров признал ли е?

    19:01 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Емигрант

    24 1 Отговор
    И двамата са бандити и измамници, но сега удобно този който е плащал на корупцията става невинен, а другия пък убиец, кой вярва на тези корумпирани полицаи и политици ? Пеевски на свобода и под закрила на суверенитет, а САЩ не го искат да стъпва на територията им защото е корумпиран ! Как САЩ разбраха, че е престъпник този измамник, а българската полиция, съд и прокуратура го пазят със суверенитет ? Как да вярва човек колкото и да убеждават политиците, че този Филипов е читав КАК бе КОРУМПЕТА овладели България ? За Тиквата няма да ви давам пример как обра България чрез имитация на магистрали !

    19:07 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Както виждаме обаче

    8 0 Отговор
    Илиян Филипов НЕ е неизменна част от живота в Пловдив нали ? И без него пловдивчани ще оцелеят ... С 1080 служители е просто господин никой реално в обществено икономическият живот. И то с 50% участие във фирмата

    Коментиран от #12

    19:16 04.10.2026

  • 9 Известно е

    4 0 Отговор
    Че нямаш нужда от врагове щом имаш приятели
    Факт

    19:18 04.10.2026

  • 10 Смешки

    8 0 Отговор
    искал да покрие трасето от Техеран до Лондон.... и возил бил товари от Чанаккале до Виена....

    19:19 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Божков

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Както виждаме обаче":

    е имал 50 000 !

    19:21 04.10.2026

  • 13 Смешки

    3 0 Отговор
    Няма влак бре ей !... • Разстояние: 1557 км / Време:16 часа.
    • Маршрут: През Малкара – Чанаккале, България (южната и западната магистрала) и оттам към Сърбия/Унгария/Австрия.... С влак е фантазия !

    19:22 04.10.2026

  • 14 Руския мафиот

    2 1 Отговор
    взел ли е всички пари за Ботев?

    19:22 04.10.2026

  • 15 АКО МЕГЕРОВ Е УБИЕЦА , ЗАЩО Е ВКЪЩИ ?

    2 0 Отговор
    ТАКА ПИШЕ , ЧЕ Е ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ ...... МНОГО ИНТЕРЕСНО СТАВА И ДАЛИ ВЕЧЕ НЯМА УБИЙЦИТЕ ДА СИ КАРАТ ЗАТВОРА ВКЪЩИ ?

    19:23 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Джoоожo пaaаацццyyулaaaaa👋💯👈

    11 3 Отговор
    Според Калина Паскалева олигарсите спонсори на кампанията на ПБ на мунчо кРадев Боташов са дължали милиони на Филипов който е спонсорирал кампанията му с парите от наркотрафик на фонтанил и кокаин.
    Мунчо кРадев Боташов - незабавен арест!

    19:30 04.10.2026

  • 18 Джoоожo пaaаацццyyулaaaaa👋💯👈

    8 3 Отговор
    Според Калина Паскалева олигарсите спонсори на кампанията на ПБ на мунчо кРадев Боташов са дължали милиони на Филипов който е спонсорирал кампанията му с парите от наркотрафик на фонтанил и кокаин.
    Мунчо кРадев Боташов - незабавен арест!

    19:30 04.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 бизнесът му става много голям

    9 0 Отговор
    Ама и дълговете му стават още по големи. Само кредита за терена в Драгалевци му е за над 21 милиона евро главницата

    19:32 04.10.2026

  • 21 БеГемот

    10 0 Отговор
    Голям бизнесмен па се чува за черно тото....колко да е голям...

    19:38 04.10.2026

  • 22 Отстрани

    7 2 Отговор
    В гербаджийската мафиотска държава на Герб големите бандити станаха големи бизнесмени.
    Мутрата Борисов им разчисти терена, за да овладеят всичко до което са могли да се докопат.

    19:41 04.10.2026

  • 23 Биг бизниззмен

    10 0 Отговор
    Много голям бизнесмен, а настанил любовницата си ( при това бременна) в краен квартал. На къра

    19:43 04.10.2026

  • 24 Емигрант

    9 0 Отговор
    Как е "обществена тайна", че камионите на този бизнесмен превозват наркотици за Западна Европа, а същевременно е "следствена тайна" и не се огласява в медиите ? Как така бе, какво се разследва или ПОКРИВА и ПРИКРИВА, този народ защо плаща данъци за да издържа тези държавни служители, да му се съобщава това което се знае от всички и да се работи по ПОКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БИЗНЕСЪТ МУ ? Скъсаха се да хвалят този "бизнесмен" което води до сериозни съмнения за явно криминална дейност ? НАП колко пъти е проверявал началото на забогатяването му, как на 20 и "кусур" години се купуват стотина тира, както Ал Капоне е закупувал уиски ли в младите си години за което и са го осъдили ?

    19:43 04.10.2026

  • 25 ТОЗИ ЖУРНАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Прилича на най-обикновена мутра. Къде ги намирате, бе?

    19:47 04.10.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДУМ ДУМ
    И ОТ ЕРБАП СТАНА НА КЕБАП :)
    ....
    МУТРИТЕ НЕ СА БЕЗСМЪРТНИ :)

    19:56 04.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове