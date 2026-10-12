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Задържаха двама мъже и жена за убийство в Стара Загора

Задържаха двама мъже и жена за убийство в Стара Загора

12 Октомври, 2026 11:51 1 613 12

  • убийство-
  • стара загора

Сигналът за инцидента е подаден на 11 октомври в 16:10 часа на телефон 112. По информация на полицията 40-годишен мъж съобщил за паднал човек на тротоар на улица в града

Задържаха двама мъже и жена за убийство в Стара Загора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са задържани във връзка с убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за инцидента е подаден на 11 октомври в 16:10 часа на телефон 112. По информация на полицията 40-годишен мъж съобщил за паднал човек на тротоар на улица в града.

Пристигналите на място полицейски екип и екип на Центъра за спешна медицинска помощ установили тялото на мъж на видима възраст около 60–65 години с прободна рана в областта на гърдите. Самоличността му в последствие е установена.

В резултат на оперативно-издирвателните действия служители на Първо районно управление и сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР - Стара Загора са установили и задържали за срок до 24 часа 48-годишен мъж, заподозрян за извършител на престъплението. При последвалите действия на полицията е установена и съпричастност към деянието на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Двамата също са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс, за умишлено убийство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    20 5 Отговор
    Демонокрацията върлува в България

    11:57 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ачан вече

    11 2 Отговор
    Стига вече с тези убииства,не ви ли омръзна?

    Коментиран от #8

    11:58 12.10.2026

  • 4 Иван Костов

    1 7 Отговор
    Ами ако е виновен?

    Коментиран от #6

    12:01 12.10.2026

  • 5 руслямиски

    1 7 Отговор
    забави

    12:08 12.10.2026

  • 6 Да му вземат апартамента

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Костов":

    Да им го предпише мей би

    12:18 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 123

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ачан вече":

    Опитваме се да изпреварим САЩ и да станем на демократичната държава в света...трябва ни само по едно масово убийство седмично и ставаме люлката на демокрацията:)

    12:31 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уъъ

    5 0 Отговор
    Етноса кажете се мъършииии

    12:38 12.10.2026

  • 12 И ДЕСЕТ ХИЛ ЕВРА ДА,ДААТЕ НА

    1 0 Отговор
    ОПГ ФУРАЖКИТЕ ПАК ША РАБОТЯТ НЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО А ЗА СЕБЕ СИ....

    13:01 12.10.2026

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