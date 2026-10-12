Задържаха двама мъже и жена за убийство в Стара Загора

Трима души са задържани във връзка с убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за инцидента е подаден на 11 октомври в 16:10 часа на телефон 112. По информация на полицията 40-годишен мъж съобщил за паднал човек на тротоар на улица в града.

Пристигналите на място полицейски екип и екип на Центъра за спешна медицинска помощ установили тялото на мъж на видима възраст около 60–65 години с прободна рана в областта на гърдите. Самоличността му в последствие е установена.

В резултат на оперативно-издирвателните действия служители на Първо районно управление и сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР - Стара Загора са установили и задържали за срок до 24 часа 48-годишен мъж, заподозрян за извършител на престъплението. При последвалите действия на полицията е установена и съпричастност към деянието на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Двамата също са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс, за умишлено убийство.