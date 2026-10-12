Задържаха двама мъже и жена за убийство в Стара Загора

Трима души са задържани във връзка с убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.
Сигналът за инцидента е подаден на 11 октомври в 16:10 часа на телефон 112. По информация на полицията 40-годишен мъж съобщил за паднал човек на тротоар на улица в града.
Пристигналите на място полицейски екип и екип на Центъра за спешна медицинска помощ установили тялото на мъж на видима възраст около 60–65 години с прободна рана в областта на гърдите. Самоличността му в последствие е установена.
В резултат на оперативно-издирвателните действия служители на Първо районно управление и сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР - Стара Загора са установили и задържали за срок до 24 часа 48-годишен мъж, заподозрян за извършител на престъплението. При последвалите действия на полицията е установена и съпричастност към деянието на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Двамата също са задържани за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс, за умишлено убийство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
11:57 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ачан вече
Коментиран от #8
11:58 12.10.2026
4 Иван Костов
Коментиран от #6
12:01 12.10.2026
5 руслямиски
12:08 12.10.2026
6 Да му вземат апартамента
До коментар #4 от "Иван Костов":Да им го предпише мей би
12:18 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 123
До коментар #3 от "Ачан вече":Опитваме се да изпреварим САЩ и да станем на демократичната държава в света...трябва ни само по едно масово убийство седмично и ставаме люлката на демокрацията:)
12:31 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уъъ
12:38 12.10.2026
12 И ДЕСЕТ ХИЛ ЕВРА ДА,ДААТЕ НА
13:01 12.10.2026