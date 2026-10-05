ЦИК обучава три районни комисии в София за изборите

Централната избирателна комисия ще проведе информационно-обучителна среща с членовете на три районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-а РИК. Срещата е посветена на подготовката на предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

Основният фокус ще бъде организацията на вота, насрочен за 25 октомври. В обучението ще участват членовете на комисиите, които ще отговарят за подготовката и провеждането на изборите в съответните райони на столицата.

Информационно-обучителната среща е част от подготовката на изборната администрация преди президентския вот. Допълнителни подробности за обсъжданите въпроси и за взетите решения не са посочени.

Източници: БНР