Васил Терзиев: Възложихме за облагородяване над 200 междублокови пространства в кварталите на София

„Промяната в София се реализира както в големите инфраструктурни проекти, така и в местата, през които преминаваме всеки ден, излизайки от домовете си. Затова през последните три години облагородяваме междублоковите пространства с много по-сериозно темпо, осигурявайки подреденост, чист въздух и удобство за гражданите“, заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев.

С години пространствата между блоковете в столицата бяха оставени в компрометирано състояние - с кал през зимните месеци и запрашаване през лятото. Хаотичното паркиране върху затревените площи и липсата на изградена квартална инфраструктура затрудняваха пешеходното придвижване от входовете до уличната мрежа.

„Всички познаваме междублоковите пространства, които дълго време изглеждаха по този начин. Затова поставихме ясен приоритет за тяхното постепенно обновяване. Само през настоящата година осигурихме близо 12 милиона евро за изпълнението на тези обекти в жилищните комплекси“, посочи столичният кмет.

От 2024 г. до момента Столичната община е възложила за облагородяване над 200 междублокови пространства в столицата. Проектите се реализират поетапно, като част от терените са напълно завършени, по други се извършват строителни дейности, а за останалите текат заложените обществени и градоустройствени процедури. При финализирането на всички тези обекти софиянци ще разполагат с общо над 3300 нови регламентирани паркоместа, а новата растителност включва над 500 дървета и близо 10 000 декоративни храста.

„Където условията позволяват, използваме решетъчни бетонови паркинг елементи с тревна фуга, така че дъждовната вода да попива естествено в почвата. Чрез този урбанистичен подход подреждаме паркирането и осигуряваме свободни пространства за пешеходците“, допълни кметът на София.

Преобразяването на необлагородените площи има пряко отношение към подобряването на екологичната среда в кварталите. Полагането на водопропускливи настилки и разширяването на зелените площи предотвратява образуването на кал и улавя праховите частици в приземния слой.

„Необлагородените пространства между блоковете са източник на прах. Превръщането им в подредени зони с нормална настилка и растителност ограничава количеството прах във въздуха. Това е част от по-голямата ни системна работа за по-чист въздух в София, благодарение на която броят на дните с превишения на нормите за фини прахови частици спадна с 88% спрямо миналата година“, подчерта Васил Терзиев.