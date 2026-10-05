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Васил Терзиев: Възложихме за облагородяване над 200 междублокови пространства в кварталите на София

Васил Терзиев: Възложихме за облагородяване над 200 междублокови пространства в кварталите на София

5 Октомври, 2026 11:31 708 15

  • васил терзиев-
  • квартали-
  • междублокови пространства

Със завършването на последните проекти, за софиянци ще бъдат осигурени общо над 3300 паркоместа, както и повече от 500 дръвчета и 10 000 храста

Васил Терзиев: Възложихме за облагородяване над 200 междублокови пространства в кварталите на София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Промяната в София се реализира както в големите инфраструктурни проекти, така и в местата, през които преминаваме всеки ден, излизайки от домовете си. Затова през последните три години облагородяваме междублоковите пространства с много по-сериозно темпо, осигурявайки подреденост, чист въздух и удобство за гражданите“, заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев.

С години пространствата между блоковете в столицата бяха оставени в компрометирано състояние - с кал през зимните месеци и запрашаване през лятото. Хаотичното паркиране върху затревените площи и липсата на изградена квартална инфраструктура затрудняваха пешеходното придвижване от входовете до уличната мрежа.

„Всички познаваме междублоковите пространства, които дълго време изглеждаха по този начин. Затова поставихме ясен приоритет за тяхното постепенно обновяване. Само през настоящата година осигурихме близо 12 милиона евро за изпълнението на тези обекти в жилищните комплекси“, посочи столичният кмет.

От 2024 г. до момента Столичната община е възложила за облагородяване над 200 междублокови пространства в столицата. Проектите се реализират поетапно, като част от терените са напълно завършени, по други се извършват строителни дейности, а за останалите текат заложените обществени и градоустройствени процедури. При финализирането на всички тези обекти софиянци ще разполагат с общо над 3300 нови регламентирани паркоместа, а новата растителност включва над 500 дървета и близо 10 000 декоративни храста.

„Където условията позволяват, използваме решетъчни бетонови паркинг елементи с тревна фуга, така че дъждовната вода да попива естествено в почвата. Чрез този урбанистичен подход подреждаме паркирането и осигуряваме свободни пространства за пешеходците“, допълни кметът на София.

Преобразяването на необлагородените площи има пряко отношение към подобряването на екологичната среда в кварталите. Полагането на водопропускливи настилки и разширяването на зелените площи предотвратява образуването на кал и улавя праховите частици в приземния слой.

„Необлагородените пространства между блоковете са източник на прах. Превръщането им в подредени зони с нормална настилка и растителност ограничава количеството прах във въздуха. Това е част от по-голямата ни системна работа за по-чист въздух в София, благодарение на която броят на дните с превишения на нормите за фини прахови частици спадна с 88% спрямо миналата година“, подчерта Васил Терзиев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    10 0 Отговор
    Феноменална простотия
    То бива некомпетентност но това минава всякакви граници

    Коментиран от #6

    11:36 05.10.2026

  • 2 честен ционитс

    10 0 Отговор
    Васик превърна цяла София в една кална точка.

    11:41 05.10.2026

  • 3 Абе

    6 0 Отговор
    Педроханците немат спиранье.

    11:43 05.10.2026

  • 4 Лама Калуш

    8 0 Отговор
    Как ли една кална точка се облагородява / прави духовно извисена?

    11:43 05.10.2026

  • 5 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Неможачът от ДС пак клати въздуха с въздушни обещания!
    Само за протокола - в началото на април тази година започна шумно обявения ремонт за Дебърската градина в центъра на София. Миналия месец / шест месеца работа по едно пространство от ....3 дка.../ тържествено я пуснаха в експлоатация.
    Без да са я озеленили!
    Озеленяването - догодина!
    Това е нивото, дами и господа, подземно, в укритията на ДС😂😂😂

    11:44 05.10.2026

  • 6 няма ли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    някое лявоориентирано НПО да вземе междублоковите пространства за охрана и ремонт?

    Коментиран от #7, #15

    11:44 05.10.2026

  • 7 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "няма ли":

    Не задавайте реторични въпроси, моля 😉😂

    11:46 05.10.2026

  • 8 Фъндък 2

    1 0 Отговор
    Та и по зле.

    12:01 05.10.2026

  • 9 Терзийски

    7 0 Отговор
    Идеята е да бъдат облагородени със сини и зелени зони , 2 -3 пъти по-скъпи от останалите !

    12:03 05.10.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Дайте ги на хората, те ще си ги стопанисват!!!

    12:10 05.10.2026

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор
    За жалост Кметът на Окръжния ми град в който живея няма как да облагороди пространството между нашето и съседното 4-етажни Блокчета в Абсолютния център защото Дворовете са ЧАСТНИ и всеки си знае мястото за паркиране.А за да не влизат външни навлеци с колите си които обикалят като гладни кучета с надежда да намерят място за паркиране,има поставена Електронна бариера която се вдига с Телефона чийто номер е кодиран в паметта й.Естествено ако искам мога да отстраня Асфалта на мойто паркомясто и да засея някакви цветя с които Напролет да се ЗАКИЧВАМ ЗАД УХОТО,но пък ще трябва да паркирам БМВ-то си в Междублоковите пространсва на крайните квартали...

    12:14 05.10.2026

  • 12 Пепи

    0 0 Отговор
    Васко, паркинга пред нашия блок не е мит от 35 години. Това включено ли е в облагородяването?

    12:15 05.10.2026

  • 13 предложение

    0 0 Отговор
    Някой да му каже че трябва да облагородява "ТОПЛОФИКАЦИЯ" . За девет месеца до сега малко повече от един месец нямаме топла вода. Така е още в няколко района. Гледам шест човека управители и надзорници и няма кой да свърши нещо полезно освен да се борят за увеличаване цената на топлото. Безхаберието е голямо и високоплатено.

    12:57 05.10.2026

  • 14 Анонимен

    2 1 Отговор
    До каквото и да са се докоснали отпадъците от ПП и ДБ, всичко е тотал щета!

    12:59 05.10.2026

  • 15 Напролет

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "няма ли":

    Почват ленинските съботници. Ха ха ха.

    13:17 05.10.2026

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