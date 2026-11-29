Части от източните квартали на София са без парно или топла вода заради множество аварии и ремонти по топлопреносната мрежа. В публикувания списък на „Топлофикация София“ няма съобщение за авария в самата ТЕЦ „София-изток“, но има десетки прекъсвания в районите, които се захранват от нея.

Днес обаче беше съобщено, че токов удар на територията на ТЕЦ „София“ е предизвикал сериозен пробив по топлопреносната мрежа, в резултат на който абонатите в районите, обслужвани от ТР „София“, включително централната градска част на столицата, са усетили влошено топлоподаване.

Пробивът е на ул. "Кирил и Методий" между ул. "Вашингтон" и бул. Мария Луиза".

В същото време живеещите в източните квартали на София се оплакват в социалните мрежи за слабо парно.

Най-новите обявени аварии засягат части от „Дианабад“, „Изток“, „Младост 3“, „Дружба 1“ и „Христо Смирненски“. В „Дианабад“ са посочени блокове 14, 15, 16 и 17, както и блокове 41, 42 и 42А. В „Изток“ са засегнати отделни адреси по улиците „Асен Пейков“, „Самоков“, „Димитър Гичев“, „Люлякова градина“, „Александър П. Чехов“ и „Фредерик Жолио-Кюри“.

Списъкът включва още блокове 324, 324А и 325А в „Младост 3“, блок 125, блокове 21 и 22 и блок 63 в „Дружба 1“, както и блокове 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 47Б и 28Б в района на „Христо Смирненски“. В „Младост 4“ са посочени блокове 416, 419 и 423.

По-старите, но все още активни записи засягат части от „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Витоша“, „Гео Милев“, „Дружба 2“ и „Лозенец“. За отделни адреси са обявени срокове за възстановяване между 30 ноември и 13 декември, а за някои участъци и по-късно.

Ниското налягане е отделен проблем

Проблемите не се изчерпват с локалните аварии. На среща с представители на Столичната община, висши училища и „Топлофикация София“ беше съобщено, че около ТЕЦ „София-изток“ няма достатъчно налягане, за да достигне нормално топлоподаване до студентските общежития. По данни на БНР в София са регистрирани около 500 аварии, а по отстраняването им работят над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация.

„Към настоящия момент са засегнати около 2% от потребителите на дружеството. В останалите части всички имат качествена услуга“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Това означава, че не всички квартали в обхвата на ТЕЦ „София-изток“ са без парно. Засегнати са отделни сгради, карета и участъци от топлопреносната мрежа, като състоянието може да се различава дори между съседни блокове.

Какво казва кметът

Васил Терзиев публично призна мащаба на проблема и заяви, че има реална опасност части от София да останат без парно и топла вода през цялата зима. Пред bTV той посочи, че по същото време през предходната година са били отчетени 118 аварии, докато през тази година броят им е около 500. Кметът каза още, че над 90–95% от мрежата в района на ТЕЦ „Изток“ не е подменяна през последните 50–60 години.

По тази причина към момента няма потвърждение на твърдението, че кметът крие авария в самата централа. Публично обявените данни сочат към съчетание от остаряла мрежа, локални повреди и недостатъчно налягане, а не към един официално необявен срив на ТЕЦ „София-изток“.

Кризисен щаб с участието на Столичната община, Столичния общински съвет, „Топлофикация София“ и висшите училища следи ремонтите. Дружеството пое ангажимент да публикува и зоните, в които ниското налягане пречи на нормалното топлоподаване.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, vesti.bg