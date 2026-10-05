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Митничари са задържали 9 пъти повече оръжия през последните четири месеца в сравнение с цялата 2025 г.

Митничари са задържали 9 пъти повече оръжия през последните четири месеца в сравнение с цялата 2025 г.

5 Октомври, 2026 13:13 310 2

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56,7 милиона къса нелегални цигари са задържани за периода януари – септември, което е с 12% повече от задържаното количество за цялата минала година

Митничари са задържали 9 пъти повече оръжия през последните четири месеца в сравнение с цялата 2025 г. - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Девет пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митническите служители през последните четири месеца на 2026 г. в сравнение с цялата 2025 г. Летните месеци са резултатни и при задържането на злато във вид на бижута и кюлчета. Операциите на служителите от отделите за разузнаване и разследване и за борба с наркотрафика водят до ръст на задържаните течности за вейпове, както и до хиляди пратки със синтетични и полусинтетични канабиноиди, синтетиани катинони, бензодиазепими, синтетични опиоиди, екстази, метамфетамини, ГБЛ, кратом и ДМТ.

По близо 5000 случая на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления е работила Агенция „Митници“ през деветте месеца на настоящата година. Образувани са 4600 административнонаказателни производства и 260 досъдебни производства. По-голямата част от производствата – над 55%, са образувани след встъпване на новото правителство и ръководство на Агенция „Митници“.

479 огнестрелни оръжия са задържани при опит за контрабанда през последните девет месеца, като това количество е над 9 пъти повече от резултата, реализиран за цялата 2025 г. 95% или 457 броя от оръжията са установени от края на май досега.

56,7 милиона къса нелегални цигари са задържани за периода януари – септември, което е с 12% повече от задържаното количество за цялата минала година (50,7 млн. къса). От задържаните през деветмесечието на 2026 г. количества нелегални цигари над 29 милиона къса са установени при съвместни операции с други партньорски служби, проведени съответно през февруари и март. Останалите над 27 млн. къса цигари са пряк резултат от дейността на митническото и акцизно разузнаване и разследване, като от тях около 10 милиона къса са задържанията, реализирани през първата половина от периода, а 17 млн. къса през втората половина от края на май до края на септември.

През 2026 г. са задържани и сериозни количества течности за електронни цигари. Общото количество на установените в нарушение на акцизното законодателство течности е 422 460 мл. Основната част от количество е задържана през месеците от юни до септември вкл. – близо 358 000 мл.

През деветмесечието са задържани близо 30 кг златни изделия, над 15 кг сребърни изделия и 1,66 кг златни кюлчета, които представляват високоликвидно платежно средство. Най-големи количества от златните изделия и кюлчета са задържани през летните месеци – юни, юли и август. Тогава са установени над 13,7 кг от задържаните златни изделия и златно кюлче с тегло един килограм.

Над 6,6 милиона фалшиви стоки са задържани от митническите служители през деветте месеца на годината. От отчетените 724 случая, 520 или близо 72% са задържани в периода от края на май до септември. Тенденцията е към раздробяване на пратките на по-малки количества с цел минимизиране на риска и затрудняване на проверките.

Продължава и активната работа по предотвратяване на трафика на малки лодки, като тази година има 32 задържани лодки, всички установени през периода юни – септември.

Над 3600 кг наркотични вещества и прекурсори са задържани от Агенция „Митници“ през последните 9 месеца в 268 случая, като по-голям брой пратки са установени през периода от края на май до момента. Сред тях най-голямо количество са канабис продуктите. Най-голям е броят на случаите на задържани наркотични вещества в пощенски и куриерски пратки, като при продължаващата операция „Хидра“ през последните четири месеца са отчетени повече от 200 случая с над 3800 пратки, установени от края на май до момента. Най-често съдържаните в пратките наркотични вещества са синтетични и полусинтетични канабиноиди, синтетиани катинони, бензодиазепими, синтетични опиоиди, екстази, метамфетамини, ГБЛ, кратом и ДМТ. В над 38% от общия брой случаи са задържани повече от едно наркотично вещество.

През отчетния период митническите служители са предотвратили 11 случая на контрабанда на наркотични вещества съвместно с други правоприлагащи органи – ГДБОП и ГД „Гранична полиция“ на МВР, ДАНС и др. партньорски служби.


България
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