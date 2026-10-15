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Парламентът реши: Нови правила за оръжията и фойерверките

Парламентът реши: Нови правила за оръжията и фойерверките

15 Октомври, 2026 15:51 1 035 6

  • правила-
  • оръжия-
  • фойерверки

Отпада изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес

Парламентът реши: Нови правила за оръжията и фойерверките - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

В Министерството на вътрешните работи (МВР) се изгражда и поддържа единен автоматизиран електронен регистър за дейностите по този закон, с изключение на производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Регистърът представлява информационен фонд по смисъла на Закона за МВР и съдържа идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, идентификационни данни на взривните вещества и категорията на пиротехническите изделия, включени в издадените разрешения, както и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните, предупредителните и сигнални оръжия.

С днешните промени депутатите добавиха и задължение за деклариране на данни за вида на супресорите (заглушителите – бел. ред.).

Отпада изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес.

Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите в наредба на съответния общински съвет.

Намалява се административната тежест за заявителите чрез отпадане на изискването за предоставяне на определени документи. Въвежда се изискване за посочване единствено на номер и дата на издаване на разрешение за ползване на обектите или копие на друг заместващ го документ, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията, и орган, който го е издал, и/или номер и дата на сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества.

Отпада също така изискването за уведомяване писмено или по електронен път на министерството на икономиката при настъпила промяна на търговската регистрация.

Лицата, които искат да произвеждат взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, трябва да разполагат със собствени или наети мобилни производствени установки (транспортни инсталации) за взривни вещества, проектирани и предназначени за директно зареждане и производство във взривен сондаж и/или взривна дупка, притежаващи сертификат за съответствие, удостоверяващ годността, гласува Народното събрание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въоръжаваме мафията

    2 1 Отговор
    Зависим от мен полицай го правят шеф на Н-ското РПУ. Правя си адресна регистрация в гр. Н, получавам от моя човек разрешение за притежаване на оръжие. След това се дерегистрирам и си отивам някъде другаде. Шефът на местното РПУ въобще не знае, че имам право да нося оръжие. Найс, а?

    16:15 15.10.2026

  • 2 С думи прости

    0 0 Отговор
    търговската регистрация на фирмите за смърт и оръжия става неоткриваема без точен адрес и адресат ...

    16:24 15.10.2026

  • 3 Ку - куууу

    0 0 Отговор
    включени в издадените разрешения, както и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните, предупредителните и сигнални оръжия....

    16:25 15.10.2026

  • 4 Ку - куууу

    0 0 Отговор
    Пълен абсурд ! (мобилна производствена установка за взривни вещества )

    Коментиран от #6

    16:27 15.10.2026

  • 5 Перо

    1 0 Отговор
    Най-големия корупционен модел за придобиване на огнестрелно оръжие е, че след дадени пари и успешно преминаване на всички критерии и процедури в институциите, накрая си зависим от личното решение на началника на РУ на МВР, който трябва да прецени, дали е целесъобразно да имаш оръжие, въпреки положително представените и решени един куп документи! В САЩ оръжие се купува и притежава с шофьорска книжка /без щата NY/!

    16:40 15.10.2026

  • 6 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ку - куууу":

    Трябва да притежаваш БМ 21!

    16:43 15.10.2026

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