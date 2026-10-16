Ново поскъпване на цигарите идва през март 2027 г

Цигарите в България се очаква да поскъпнат отново през март 2027 г. Причината е ново увеличение на акциза, което ще влезе в сила от 1 март и ще повиши общата ставка от 120 на 126 евро за 1000 къса.

Според приетите промени специфичният акциз ще нарасне от 77 на 82 евро за 1000 къса. Пропорционалният акциз, който се изчислява като процент от продажната цена, ще бъде намален от 21 на 20,5 процента.

„От 1 март 2027 г. акцизната ставка за цигарите е 126 евро за 1000 къса“, предвижда акцизният календар.

По-високият акциз не означава автоматично еднакво увеличение за всички марки. Според бранша всяка компания ще реши дали да прехвърли целия разход върху купувачите или да компенсира част от него чрез свиване на маржа си. Затова и точната цена на кутията ще зависи от конкретния производител, ценовия сегмент и търговската политика.

Около 12 евроцента повече за кутия

Предварителните оценки, цитирани от bTV, сочат, че увеличението може да се отрази на цената на кутия цигари с около 12 евроцента. Това е ориентировъчна стойност, а не фиксирано поскъпване за всички продукти.

Потребителите няма да усетят промяната непременно в един и същи ден. В търговската мрежа могат да останат количества със стар бандерол, които ще се продават до изчерпването им. Новите цени ще се появяват постепенно с постъпването на партиди с актуализирани бандероли.

Още едно увеличение през 2028 г.

Приетият график предвижда и следваща стъпка от 1 януари 2028 г. Тогава общият акциз за цигарите трябва да достигне 132 евро за 1000 къса. Специфичният компонент ще бъде 87 евро, а пропорционалният ще се установи на 20 процента от продажната цена.

Така поскъпването през март 2027 г. няма да бъде последната планирана промяна. Размерът на крайната цена обаче ще зависи не само от акциза, а и от решенията на производителите, вносителите и търговците.

Източници: btvnovinite.bg, fakti.bg, dv.parliament.bg