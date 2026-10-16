Ново поскъпване на цигарите идва през март 2027 г

Цигарите в България се очаква да поскъпнат отново през март 2027 г. Причината е ново увеличение на акциза, което ще влезе в сила от 1 март и ще повиши общата ставка от 120 на 126 евро за 1000 къса.
Според приетите промени специфичният акциз ще нарасне от 77 на 82 евро за 1000 къса. Пропорционалният акциз, който се изчислява като процент от продажната цена, ще бъде намален от 21 на 20,5 процента.„От 1 март 2027 г. акцизната ставка за цигарите е 126 евро за 1000 къса“, предвижда акцизният календар.
По-високият акциз не означава автоматично еднакво увеличение за всички марки. Според бранша всяка компания ще реши дали да прехвърли целия разход върху купувачите или да компенсира част от него чрез свиване на маржа си. Затова и точната цена на кутията ще зависи от конкретния производител, ценовия сегмент и търговската политика.
Около 12 евроцента повече за кутия
Предварителните оценки, цитирани от bTV, сочат, че увеличението може да се отрази на цената на кутия цигари с около 12 евроцента. Това е ориентировъчна стойност, а не фиксирано поскъпване за всички продукти.
Потребителите няма да усетят промяната непременно в един и същи ден. В търговската мрежа могат да останат количества със стар бандерол, които ще се продават до изчерпването им. Новите цени ще се появяват постепенно с постъпването на партиди с актуализирани бандероли.
Още едно увеличение през 2028 г.
Приетият график предвижда и следваща стъпка от 1 януари 2028 г. Тогава общият акциз за цигарите трябва да достигне 132 евро за 1000 къса. Специфичният компонент ще бъде 87 евро, а пропорционалният ще се установи на 20 процента от продажната цена.
Така поскъпването през март 2027 г. няма да бъде последната планирана промяна. Размерът на крайната цена обаче ще зависи не само от акциза, а и от решенията на производителите, вносителите и търговците.
Източници: btvnovinite.bg, fakti.bg, dv.parliament.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТВА Е КАТО ЕВТАНАЗИЯ НА ЖИВОТНИ
17:46 16.10.2026
2 Направиха ни на луди
А един там където е сключвал договори за мантинели
Се прави на Шменти капели.
Българските граждани не са толкова луди.
И това ще ви доведе до......
17:46 16.10.2026
3 от село
17:46 16.10.2026
4 на кутия цигари с около 12 евроцента
барем коминджиите няма да усетят скъпотията като пафкат
Коментиран от #10
17:46 16.10.2026
5 Аман , бе.
17:47 16.10.2026
6 Безкрайна реалност
17:49 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бойко
17:51 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цигарите
До коментар #4 от "на кутия цигари с около 12 евроцента":и без пари да ти ги дават.... един ден излизат много скъпо. Особено тия сегашните, дето са набутани като кренвирши, с какво ли не, само дето тютюнец няма.
17:55 16.10.2026
11 Прогресивен чорап
17:57 16.10.2026
12 Лакеите на Пентагона
17:58 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мунчо
18:07 16.10.2026
15 Прогресивни съветски шарлатани !
18:11 16.10.2026
16 Цветанка
18:11 16.10.2026
17 @@@
18:13 16.10.2026
18 Истинско обещание 🇮🇷
18:17 16.10.2026
19 Румен
18:17 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това показва
18:19 16.10.2026
22 вай вай
18:20 16.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 бай Стамен
18:24 16.10.2026
25 така така и още ще има
18:24 16.10.2026
26 Троян
18:26 16.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.