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Ново поскъпване на цигарите идва през март 2027 г

Ново поскъпване на цигарите идва през март 2027 г

16 Октомври, 2026 17:42 872 27

  • цигари-
  • акциз-
  • поскъпване-
  • цени-
  • бюджет

Акцизът ще се увеличи до 126 евро за 1000 къса, но точният ръст на цената на кутията ще зависи от производителите и вносителите

Ново поскъпване на цигарите идва през март 2027 г - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цигарите в България се очаква да поскъпнат отново през март 2027 г. Причината е ново увеличение на акциза, което ще влезе в сила от 1 март и ще повиши общата ставка от 120 на 126 евро за 1000 къса.

Според приетите промени специфичният акциз ще нарасне от 77 на 82 евро за 1000 къса. Пропорционалният акциз, който се изчислява като процент от продажната цена, ще бъде намален от 21 на 20,5 процента.

„От 1 март 2027 г. акцизната ставка за цигарите е 126 евро за 1000 къса“, предвижда акцизният календар.

По-високият акциз не означава автоматично еднакво увеличение за всички марки. Според бранша всяка компания ще реши дали да прехвърли целия разход върху купувачите или да компенсира част от него чрез свиване на маржа си. Затова и точната цена на кутията ще зависи от конкретния производител, ценовия сегмент и търговската политика.

Около 12 евроцента повече за кутия

Предварителните оценки, цитирани от bTV, сочат, че увеличението може да се отрази на цената на кутия цигари с около 12 евроцента. Това е ориентировъчна стойност, а не фиксирано поскъпване за всички продукти.

Потребителите няма да усетят промяната непременно в един и същи ден. В търговската мрежа могат да останат количества със стар бандерол, които ще се продават до изчерпването им. Новите цени ще се появяват постепенно с постъпването на партиди с актуализирани бандероли.

Още едно увеличение през 2028 г.

Приетият график предвижда и следваща стъпка от 1 януари 2028 г. Тогава общият акциз за цигарите трябва да достигне 132 евро за 1000 къса. Специфичният компонент ще бъде 87 евро, а пропорционалният ще се установи на 20 процента от продажната цена.

Така поскъпването през март 2027 г. няма да бъде последната планирана промяна. Размерът на крайната цена обаче ще зависи не само от акциза, а и от решенията на производителите, вносителите и търговците.

Източници: btvnovinite.bg, fakti.bg, dv.parliament.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТВА Е КАТО ЕВТАНАЗИЯ НА ЖИВОТНИ

    17 2 Отговор
    ПРИСПИВАТ ГИ С РОЗОВИ СЪНИЩА,ОБЕЩАНИЯ, БАНАНИ И ПОСЛЕ ИМ ПУСКАТ ЦИАНИДА.......

    17:46 16.10.2026

  • 2 Направиха ни на луди

    12 1 Отговор
    Всеки гледа как да те изнуди.
    А един там където е сключвал договори за мантинели
    Се прави на Шменти капели.
    Българските граждани не са толкова луди.
    И това ще ви доведе до......

    17:46 16.10.2026

  • 3 от село

    10 2 Отговор
    Само ракията не пипайте защото ще има всенародни бунтове !!

    17:46 16.10.2026

  • 4 на кутия цигари с около 12 евроцента

    6 5 Отговор
    без пари за разлика с лекарства храни услуги заведения

    барем коминджиите няма да усетят скъпотията като пафкат

    Коментиран от #10

    17:46 16.10.2026

  • 5 Аман , бе.

    16 2 Отговор
    Тука 5% отгоре , там 10% отгоре. И всичко внос. Българинът живее под наем в собствената си държава.

    17:47 16.10.2026

  • 6 Безкрайна реалност

    18 0 Отговор
    Дране ,дране и пак дране . Докато шавате. А до Март някои ще са си заминали въпреки замразените в много хиляди евро заплати. Много Ви станаха повишенията на цените. Вредни сте повече от цигарите . Грабите и тровите живота на хората всекидневно с действия и постоянно присъствие в медиите при това един път не казахте нещо добро за омразният ви народ. Проклети политици.

    17:49 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бойко

    2 0 Отговор
    Пурите поскъпват ли?

    17:51 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цигарите

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "на кутия цигари с около 12 евроцента":

    и без пари да ти ги дават.... един ден излизат много скъпо. Особено тия сегашните, дето са набутани като кренвирши, с какво ли не, само дето тютюнец няма.

    17:55 16.10.2026

  • 11 Прогресивен чорап

    10 1 Отговор
    Ох,че ми е прогресивно,най обичам на всичко да ми вдигат цените след като ми обещаха,че цените ще падат!

    17:57 16.10.2026

  • 12 Лакеите на Пентагона

    5 3 Отговор
    Требе им за бомби

    17:58 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мунчо

    9 0 Отговор
    туй е то новия модел цени и данъци европейски качество и заплати АФРИКАНСКИ!!!

    18:07 16.10.2026

  • 15 Прогресивни съветски шарлатани !

    7 3 Отговор
    Трябва да се изкарват парички за Боташ, за пенсионираните военни и милиционери на служба, за ДАНС, Прокуратура и милиция - да пази властта на шумкарите

    18:11 16.10.2026

  • 16 Цветанка

    4 0 Отговор
    Розовия домат,колко ще е през март?

    18:11 16.10.2026

  • 17 @@@

    8 0 Отговор
    Варят ни качествено, както си му е редът, на бавен огън.Мисля си обаче, че в средата на зимата ще им запари на господа управляващите при тази тактика и стратегия.

    18:13 16.10.2026

  • 18 Истинско обещание 🇮🇷

    5 0 Отговор
    Олигарсите от ДС хунтата на Радев отново ще удря по народа и бедните НО НИКОГА ПП ДС ОЛИГАРХИЧНАТА МАФИЯ НА КРИБ АИКБ БСК И ДОМУСЧИЕВ

    18:17 16.10.2026

  • 19 Румен

    2 0 Отговор
    Вместо да пушите,правете коремни!

    18:17 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това показва

    0 0 Отговор
    логиката!Твърди доказателства няма!

    18:19 16.10.2026

  • 22 вай вай

    1 1 Отговор
    Дреме ми на малкия , пуши ми се - пуша , пие ми се - пия , а когото нямам такива апетити , нито пуша нито пия , та много поздрави на лицемерните либИрастициЙ.

    18:20 16.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 бай Стамен

    2 0 Отговор
    Радев трябва да си подаде оставката,нищо не е направил за народа до момента,живота на хората става все по-тежък от както е взе власта,вдига цените на всичко

    18:24 16.10.2026

  • 25 така така и още ще има

    3 0 Отговор
    Така са решили от Регресивна България , за да си оправдаят името , а честито на всички умньовци дето гласуваха за тях , защото и още поскъпване и дране готвят на народа .

    18:24 16.10.2026

  • 26 Троян

    1 3 Отговор
    Да даваш пари за да се тровиш себе си и околнитете е признак на незнам какво. Те пушачите си го знаят и пари да ми плащатняма да пропуша отново. Преди 20 години ги спрях.

    18:26 16.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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