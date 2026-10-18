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При две проверки: Митничари задържаха над 1600 литра ракия без акцизни документи

При две проверки: Митничари задържаха над 1600 литра ракия без акцизни документи

18 Октомври, 2026 14:01 776 9

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  • акцизни документи

При единия от случаите общо 431 литра ракия, отбелязана като „кайсиева“, „гроздова“ и „сливова“, е открита от митническите служители зад бара на ресторант, в други помещения от същия туристически комплекс, както и в складово помещение на комплекса.

При две проверки: Митничари задържаха над 1600 литра ракия без акцизни документи - 1
Снимка: Агенция Митници
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Митнически служители задържаха 1606 литра високоградусов алкохол без доказан произход и качество, както и без български бандерол и документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) при две отделни проверки на територията на ТД „Митница Варна“, съобщават от Агенция „Митници“.

В периода 14 – 17 октомври 2026 г. митнически мобилни екипи на Централно митническо управление са извършили засилени проверки в района на Митница Варна, включително областите Варна и Шумен, с цел установяване на нарушения на акцизното законодателство при съхранение, производство и търговия с алкохолни продукти. Извършени са общо четири проверки в различни типове обекти – данъчни складове, туристически обекти и частни имоти. Две от проверките са завършили с констатации, при които са задържани общо 1606 литра алкохол (ракия) без доказан произход и качество.
При единия от случаите общо 431 литра ракия, отбелязана като „кайсиева“, „гроздова“ и „сливова“, е открита от митническите служители зад бара на ресторант, в други помещения от същия туристически комплекс, както и в складово помещение на комплекса. Алкохолът е съхраняван в пластмасови туби от вода. В менюто на заведението е бил включен наливен алкохол, наречен „домашна ракия“. По случая предстои съставяне на акт по ЗАДС.

При другия случай 1175 литра алкохол са открити в два частни имота. Установено е, че алкохолът е притежание на физическо лице, което в началото на проверката е продало на проверяващия екип от Централно митническо управление и ГД „Фискален контрол“ на НАП наливен алкохол – ракия, без български бандерол. На място са открити и съоръжения за изваряване, които в момента не са били в режим на работа, както и множество празни пластмасови туби. Производството по случая продължава. В обекта е установена липса на фискално устройство, което е нарушение на чл. 7 от Наредба Н-18/2006г. във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, за което е съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение.

Според експерти подобни констатации не са изолирани случаи. От началото на годината митническите служители са извършили над 1000 проверки, свързани с алкохол и алкохолни продукти, което представлява една трета от проверките по ЗАДС. В около 20 на сто от случаите е установен алкохол с неясен произход.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    9 0 Отговор
    Това са някакви ментаци спирт и ароматизатори, никой не продава в такива количества и то в кръчми и хотели истинска плодова ракия😉

    14:10 18.10.2026

  • 2 Ами

    6 0 Отговор
    Това са някакви ментаци спирт и ароматизатори, никой не продава в такива количества и то в кръчми и хотели истинска плодова ракия😉

    14:10 18.10.2026

  • 3 457687564

    6 0 Отговор
    за един детски рожден ден ги беше приготвил човекът - с плодове , да е полезно ....

    14:16 18.10.2026

  • 4 хей Х

    6 3 Отговор
    оставете хората припечелят нещо
    престанете с тези соц приоми

    14:17 18.10.2026

  • 5 Добър

    6 0 Отговор
    Какво ли ще каже по въпроса Р. Алибегов? Или може би така трябва да се развива ресторантьорския бранш.

    14:25 18.10.2026

  • 6 Митьо джибрата

    2 1 Отговор
    Браво бре...
    Ще кандидатствам за служба в тази ,,Агенция" дори без... ЗАПЛАТА...

    14:26 18.10.2026

  • 7 Вместо да се занимават с ракията, да

    5 5 Отговор
    изловят руските подривници в България.
    Ракията менте ще е тръшне няколко пияндета, а руските агенти се целят в целокупния наред.

    Коментиран от #8

    14:26 18.10.2026

  • 8 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вместо да се занимават с ракията, да":

    Ти проверявай редовно в гардероба и под леглото. Там се крият.

    14:37 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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