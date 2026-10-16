Важните новини във ФАКТИ на 16.10.2026 г.

Радан Кънев: Русия извършва държавен тероризъм в Черно море

Атаките срещу мирни плавателни съдове в Черно море са целенасочени терористични действия на руските сили, а България трябва да укрепи отбранителните си способности. Това заяви председателят на ДСБ и евродепутат Радан Кънев в интервю за bTV.

96% от българите искат нулева толерантност на пътя

96% от българите подкрепят нулева търпимост към шофирането след употреба на алкохол или наркотици. Това показва национално представително проучване на БНТ и агенция „Мяра“, посветено на мерките срещу войната по пътищата. Над 90% от анкетираните настояват за безкомпромисни действия, строг контрол и тежки наказания за нарушителите.

Експерт: Палежът край Плана може да ограничи Starlink трафика

Палежът на антени, свързани със сателитната система Starlink, край София може да е опит за ограничаване на европейския интернет трафик. Това коментира експертът по киберсигурност Станислав Атанасов в ефира на Euronews България, като подчерта, че причините за инцидента трябва да бъдат установени от разследването.

Костадин Костадинов: Срещите ни са на открито, за да можем да разговаряме даже с тези, които не ни харесват

Кандидатът за президент на “Възраждане”, Костадин Костадинов, беше гост в предаването “Още от деня”, където сподели, че той и Петър Волгин провеждат един различен разговор с избирателите, за да намерят заедно това, което обединява всички нас.

Илияна Йотова: Време е институциите да работим заедно, за да преведем България през кризите

Време е в България да бъдем заедно, време е за обединение. Време, в което с целия си кураж, с енергията и потенциала на българския народ да решаваме проблемите, заедно всички институции да преведем България през кризите, в съгласие да търсим добрите решения. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към симпатизанти във Враца.

Бивши премиери призоваха Радев да осъди Русия

Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков призоваха правителството на Румен Радев да осъди недвусмислено Русия за ескалацията на войната в Черно море. Апелът е отправен и към Европейския съюз и НАТО.

България участва в обща покупка на ракети за IRIS-T

България участва в европейско проектно предложение за съвместно закупуване на ракети за зенитно-ракетните системи IRIS-T SLM. Водеща държава е Германия, а очакваното безвъзмездно финансиране от Европейската комисия е около 19 милиона евро общо за участващите страни. Средствата все още не са окончателно одобрени.

Андрей Новаков иска мисия на ЕС в Черно море

Европейският съюз да обсъди военноморска мисия в Черно море за защита на търговските кораби предложи евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков. По думите му операцията може да бъде организирана по подобие на мисията на ЕС в Червено море, насочена към сигурността на търговското корабоплаване.

Ива Михайлова остава в „Пирогов“ поне още седмица

Ива Михайлова ще остане в „Пирогов“ поне още една седмица, докато лекарите извършат необходимите изследвания и преценят как да продължи лечението на гръбнака ѝ. Тя е настанена в отделението по неврохирургия на болницата.

Александър Пулев в Балтимор: Българските компании имат потенциал за стратегически партньорства с американския бизнес

България е отворена за американски инвестиции и има силна политическа воля да изведе двустранните отношения на следващо ниво чрез дългосрочни партньорства и индустриално сътрудничество в области от взаимен интерес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който посети Балтимор, щата Мериленд, САЩ.

Ново поскъпване на цигарите идва през март 2027 г

Цигарите в България се очаква да поскъпнат отново през март 2027 г. Причината е ново увеличение на акциза, което ще влезе в сила от 1 март и ще повиши общата ставка от 120 на 126 евро за 1000 къса.

Костадин Костадинов: Направете различен избор в името на България, на нейната свобода и независимост

Кандидатът за президент на „Възраждане“, Костадин Костадинов, посети Плевен за срещна с граждани, състояла се на предизборен пункт, разположен пред Параклис-мавзолея в центъра на града. Той сподели, че предизборната кампания на кандидатпрезидентската двойка Костадинов - Волгин протича със срещи не в зали, а на открито на площадите в много населени места.

Нито партия, нито комитет изпрати представител за кода

Нито един представител на партия, коалиция или инициативен комитет не се отзова на поканата за публичен преглед на изходния код на системите, които ще обработват данните от гласуването на президентските избори на 25 октомври. Демонстрацията на Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ се проведе в Народното събрание.

Министър Пеев даде 2 седмици срок за подготовката на БДЖ и „Ивкони Експрес“ за жп превозите от 13 декември

Пет работни групи ще изготвят конкретни решения по ключовите въпроси, свързани с предоставянето на железопътната услуга от 13 декември 2026 г. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев даде двуседмичен срок за финализиране на работата по подготовката за предоставянето на железопътна пътническа услуга от държавен и от частен превозвач. В началото на 2026 г. беше сключен договор, с който „Ивкони Експрес“ ще поеме 25% от пътническите железопътни превози.

България е втора в еврозоната по годишна инфлация

България е втора в еврозоната по годишна инфлация през септември с 5,6%, показват данните на Евростат. По-висок ръст на потребителските цени е отчетен единствено в Литва – 6,1%. Кипър и Люксембург заемат следващите позиции с по 5,2%.

Рашков за помилванията: Президентството не е болница, а президентът и вицепрезидентът не са медсестри

Президентството не е болница, нито президентът и вицепрезидентът са медицински сестри да проявяват милосърдие, това заяви бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков по повод случая с Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар" и помилванията.