Атанас Пеканов: Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала Министерството на финансите

Как функционира политиката в социалните мрежи.

Няколко медии избухват в неделния ден с ШОК! Бомба! – ЕЦБ отхвърли данъка на правителството върху банковия сектор с остра критика!

По някаква причина тези иначе разнородни медии удобно пропускат, че коментират становище на Европейската централна банка от 2024 г., което няма нищо общо с България. Това отбелязва във "Фейсбук" вицепремиерът Атанас Пеканов.

Това становище наистина е критично - отнася се за наложения данък върху приходите от лихви на испанските банки.

Подобна критика на ЕЦБ имаше и за начина на прилагане на данък свръх-печалба върху банковия сектор в Италия. И в Испания, и в Италия данъкът беше приложен и не последва нищо страшно на макроикономическо ниво. Икономиката и финансовият сектор на двете страни продължават да се развиват с добри резултати. В Австрия пък акциите на банковия сектор достигат нови и нови исторически върхове, въпреки наложената еднократна повишена такса солидарност към бюджета през 2025 година.

Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала предложения данък от Министерство на финансите (който всъщност е съобразен и отчита критиката на банката за дизайна на налога в Испания), беше впоследствие подета от няколко анонимни тролски фейсбук страници.

Според техните объркани публикации след банковия данък правителството си е измислило и въвеждането на прогресивно данъчно облагане. Такова всъщност е препоръка на международни институции като МВФ от няколко години.

Така работи, за жалост, политиката днес.