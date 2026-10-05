Атанас Пеканов: Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала Министерството на финансите

Как функционира политиката в социалните мрежи.
Няколко медии избухват в неделния ден с ШОК! Бомба! – ЕЦБ отхвърли данъка на правителството върху банковия сектор с остра критика!
По някаква причина тези иначе разнородни медии удобно пропускат, че коментират становище на Европейската централна банка от 2024 г., което няма нищо общо с България. Това отбелязва във "Фейсбук" вицепремиерът Атанас Пеканов.
Това становище наистина е критично - отнася се за наложения данък върху приходите от лихви на испанските банки.
Подобна критика на ЕЦБ имаше и за начина на прилагане на данък свръх-печалба върху банковия сектор в Италия. И в Испания, и в Италия данъкът беше приложен и не последва нищо страшно на макроикономическо ниво. Икономиката и финансовият сектор на двете страни продължават да се развиват с добри резултати. В Австрия пък акциите на банковия сектор достигат нови и нови исторически върхове, въпреки наложената еднократна повишена такса солидарност към бюджета през 2025 година.
Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала предложения данък от Министерство на финансите (който всъщност е съобразен и отчита критиката на банката за дизайна на налога в Испания), беше впоследствие подета от няколко анонимни тролски фейсбук страници.
Според техните объркани публикации след банковия данък правителството си е измислило и въвеждането на прогресивно данъчно облагане. Такова всъщност е препоръка на международни институции като МВФ от няколко години.
Така работи, за жалост, политиката днес.
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1 Трол
16:15 05.10.2026
2 Майора
16:25 05.10.2026
3 Да бе
16:39 05.10.2026
4 Като е невярно и като е опорка
16:40 05.10.2026
5 Мдаа
16:57 05.10.2026
6 избирател
17:06 05.10.2026