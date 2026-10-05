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Атанас Пеканов: Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала Министерството на финансите

Атанас Пеканов: Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала Министерството на финансите

5 Октомври, 2026 16:11 519 6

  • атанас пеканов-
  • ецб-
  • данък-
  • свръхпечалба

Как функционира политиката в социалните мрежи

Атанас Пеканов: Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала Министерството на финансите - 1
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Как функционира политиката в социалните мрежи.
Няколко медии избухват в неделния ден с ШОК! Бомба! – ЕЦБ отхвърли данъка на правителството върху банковия сектор с остра критика!

По някаква причина тези иначе разнородни медии удобно пропускат, че коментират становище на Европейската централна банка от 2024 г., което няма нищо общо с България. Това отбелязва във "Фейсбук" вицепремиерът Атанас Пеканов.

Това становище наистина е критично - отнася се за наложения данък върху приходите от лихви на испанските банки.

Подобна критика на ЕЦБ имаше и за начина на прилагане на данък свръх-печалба върху банковия сектор в Италия. И в Испания, и в Италия данъкът беше приложен и не последва нищо страшно на макроикономическо ниво. Икономиката и финансовият сектор на двете страни продължават да се развиват с добри резултати. В Австрия пък акциите на банковия сектор достигат нови и нови исторически върхове, въпреки наложената еднократна повишена такса солидарност към бюджета през 2025 година.

Невярната опорка, че ЕЦБ е критикувала предложения данък от Министерство на финансите (който всъщност е съобразен и отчита критиката на банката за дизайна на налога в Испания), беше впоследствие подета от няколко анонимни тролски фейсбук страници.

Според техните объркани публикации след банковия данък правителството си е измислило и въвеждането на прогресивно данъчно облагане. Такова всъщност е препоръка на международни институции като МВФ от няколко години.
Така работи, за жалост, политиката днес.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 2 Отговор
    ЕЦБ не критикува министерството, а критикува гражданите, понеже не спазват бюджетна дисциплина.

    16:15 05.10.2026

  • 2 Майора

    5 0 Отговор
    По-добре даси беше стоял в Австрия и да преподаваш , отколкото да даваш акъл! Ти и без това искаше с просто Киро закриването на ТЕЦ , а сега се хвалиш с парите по ПВУ! Видяхме как работите с непрекъснатото взимане на заеми и по високи данъци и такси , а нищо не се знае какво сторихте и с “Боташ”!

    16:25 05.10.2026

  • 3 Да бе

    5 0 Отговор
    но сикаджииската герб магнитска мутра ту тууууу се кани да дойде пак да вдига възрастта за пенсиониране без да се увеличават по швейцарското както правеше -ужас

    16:39 05.10.2026

  • 4 Като е невярно и като е опорка

    3 1 Отговор
    защо се нервиш? В социалните мрежи хората изразяват мнения, не особено ласкави за теб. И "опорка" някак не си приляга с "невярна", то не е като невярна любовница. Пеканче запеканче, излагаш се с тия радки!

    16:40 05.10.2026

  • 5 Мдаа

    2 0 Отговор
    Дебелите милиционерски заплати вече бият на очи и в ЕЦБ и МВФ, тежко му на правителството

    16:57 05.10.2026

  • 6 избирател

    0 0 Отговор
    сигурно е така щом го казва другаря пеканов тои е пекан по всички въпржоси и не може да не е така не случаино другаря радев му гласува толкова голямо доверие умно ни е момчето

    17:06 05.10.2026

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