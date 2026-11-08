Пеканов: Еврофондове не се спират заради неспазване на фискална дисциплина

Няма държава, на която еврофондовете да са спрени заради неспазване на фискалната дисциплина. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването „120 минути“ по бТВ.

„Има такива, на които са спрени заради върховенството на закона или защото не са провеждали правилни антикорупционни реформи“, каза Пеканов.

Спира се индексацията в сигурността и отбраната

Коментарът му дойде след публикуването на законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. от Министерството на финансите. По-рано премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха основните параметри на финансовата рамка.

Пеканов определи като най-важна мярка спирането на индексацията в секторите „Отбрана“ и „Сигурност“. По думите му между 2023 и 2025 г. разходите на Министерството на вътрешните работи са се увеличили със 76%, или с 863 млн. евро. В системата на отбраната ръстът е 500 млн. евро, или 62%.

„Това спира“, заяви вицепремиерът, като добави, че ситуацията с публичните финанси е напрегната и това е факт.

Спор за втория пенсионен стълб

Пеканов коментира и обвиненията на „Да, България“ към Гълъб Донев, че е скрил идея част от вноските от втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт.

„Не всяка една мярка, която е минала някъде си на обсъждане на каквото и да било ниво, трябва да ѝ даваме чак такава гласност“, каза Пеканов.

Той заяви, че не разбира защо депутатът Мирчев е избрал този подход, който според него е бил „начертан от г-н Владислав Горанов“. По думите му спорът е бил предизвикан, за да се „нажежи още повече общественото мнение“.

Вицепремиерът посочи, че действителните мерки са заложени във финално публикуваните документи по бюджета. Опозицията междувременно разкритикува финансовата рамка и обвини управляващите в липса на реформи.

Източник: bta.bg