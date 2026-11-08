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Пеканов: Еврофондове не се спират заради неспазване на фискална дисциплина

Пеканов: Еврофондове не се спират заради неспазване на фискална дисциплина

8 Ноември, 2026 19:24 760 36

  • еврофондове-
  • бюджет 2027-
  • атанас пеканов-
  • фискална дисциплина-
  • пенсионен стълб

Вицепремиерът коментира бюджета за 2027 г., разходите за сигурност и спора около втория пенсионен стълб

Пеканов: Еврофондове не се спират заради неспазване на фискална дисциплина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма държава, на която еврофондовете да са спрени заради неспазване на фискалната дисциплина. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването „120 минути“ по бТВ.

„Има такива, на които са спрени заради върховенството на закона или защото не са провеждали правилни антикорупционни реформи“, каза Пеканов.

Спира се индексацията в сигурността и отбраната

Коментарът му дойде след публикуването на законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. от Министерството на финансите. По-рано премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха основните параметри на финансовата рамка.

Пеканов определи като най-важна мярка спирането на индексацията в секторите „Отбрана“ и „Сигурност“. По думите му между 2023 и 2025 г. разходите на Министерството на вътрешните работи са се увеличили със 76%, или с 863 млн. евро. В системата на отбраната ръстът е 500 млн. евро, или 62%.

„Това спира“, заяви вицепремиерът, като добави, че ситуацията с публичните финанси е напрегната и това е факт.

Спор за втория пенсионен стълб

Пеканов коментира и обвиненията на „Да, България“ към Гълъб Донев, че е скрил идея част от вноските от втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт.

„Не всяка една мярка, която е минала някъде си на обсъждане на каквото и да било ниво, трябва да ѝ даваме чак такава гласност“, каза Пеканов.

Той заяви, че не разбира защо депутатът Мирчев е избрал този подход, който според него е бил „начертан от г-н Владислав Горанов“. По думите му спорът е бил предизвикан, за да се „нажежи още повече общественото мнение“.

Вицепремиерът посочи, че действителните мерки са заложени във финално публикуваните документи по бюджета. Опозицията междувременно разкритикува финансовата рамка и обвини управляващите в липса на реформи.

Източник: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъжливото

    18 2 Отговор
    шумкарче .

    Коментиран от #6, #20

    19:30 08.11.2026

  • 2 Европеец

    13 4 Отговор
    Не знам тоя младеж на снимката ми е адски противен, още помня какви приказки говореше за еврото, ама се оказа пълна лъжа и обеднаването на народа върви с пълна сила.... За тия 30 години демокрация, минаха много като тоя да не баламосват с евролибералните щуротии...... На мен ми писна и затова е добре да се намери някой да ги измете и да дойде нов девети септември и задължително народен съд за всички управлявали България в тия 37 престъпни години....

    Коментиран от #12

    19:33 08.11.2026

  • 3 Ще Е Добре !

    7 1 Отговор
    Да Го Направят !

    Българина !

    Не Разбира !

    От Друго !

    19:33 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кой полезен идиот от Брюксел

    13 3 Отговор
    взе това сбъркано племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #10, #13

    19:35 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 изПеканов

    11 2 Отговор
    кьорсофри не се спират заради неспазване на фискална дисциплина

    19:41 08.11.2026

  • 9 Ние сме пионери във всяка тАпня

    10 2 Отговор
    Винаги има първи път.
    Кажи за Боташа.

    19:43 08.11.2026

  • 10 барозоу

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    португалец ни взе
    ако не беше той бая време щяхме да чакаме за ес

    19:43 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 1 Отговор
    СИГУРЕН ЛИ СИ ПЕКАНЧО ЧЕ ....................... ЕВРОФОДОВЕТЕ НЕ СЕ СПИРАТ ........................ ПИТАЙ ДОН ВИТО ОРБАН ........................

    19:47 08.11.2026

  • 15 Пепи Волгата

    6 0 Отговор
    Аз избрах еврото.

    19:50 08.11.2026

  • 16 Върви Мунчо и лъже

    12 2 Отговор
    Вървят фатмаците и мажат.

    19:53 08.11.2026

  • 17 само предлагам

    9 0 Отговор
    Да беше ходил в казармата сега щеше да знае какво е ЗКПЧ да прави бюджет Мирно падни стани и бегом до хоризонта и обратно а не като теб до Кремъл и оставаш там да им правиш бюджета

    19:59 08.11.2026

  • 18 Чушкопек,

    7 1 Отговор
    Язък ти за образованието щом пробутваш "икономика и финанси", смърдящи на зелени чорапи!

    Коментиран от #36

    20:00 08.11.2026

  • 19 Ще,ще,пе

    7 1 Отговор
    Канчо.Вие ще сте първите.

    20:00 08.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цвете

    8 1 Отговор
    ЗА ГОДИНИТЕ СИ ,ДОСТА БЪРЗА КАРИЕРА ,КАК СТАВА ТАКА? ПО СТЪЛБАТА НА СМИРНЕНСКИ.🤥✈️😠

    20:16 08.11.2026

  • 25 Ако беше кадърен за нещо

    6 1 Отговор
    нямаше да се навираш при тия посмешища!

    20:21 08.11.2026

  • 26 Мдаа

    8 1 Отговор
    Тоя е пекан, ама на мокра слама, демек яко опушен.

    20:21 08.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нищо Човешко Ли ?

    1 0 Отговор
    ---------------- ?

    Коментиран от #29, #30, #32

    20:41 08.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 да ви спират всичко

    0 0 Отговор
    крадливи некадърници и без туй само прибирате а резултати НИКАКВИ!!!!!

    20:46 08.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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