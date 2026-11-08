Пеканов: Еврофондове не се спират заради неспазване на фискална дисциплина

Няма държава, на която еврофондовете да са спрени заради неспазване на фискалната дисциплина. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването „120 минути“ по бТВ.
„Има такива, на които са спрени заради върховенството на закона или защото не са провеждали правилни антикорупционни реформи“, каза Пеканов.
Спира се индексацията в сигурността и отбраната
Коментарът му дойде след публикуването на законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. от Министерството на финансите. По-рано премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха основните параметри на финансовата рамка.
Пеканов определи като най-важна мярка спирането на индексацията в секторите „Отбрана“ и „Сигурност“. По думите му между 2023 и 2025 г. разходите на Министерството на вътрешните работи са се увеличили със 76%, или с 863 млн. евро. В системата на отбраната ръстът е 500 млн. евро, или 62%.
„Това спира“, заяви вицепремиерът, като добави, че ситуацията с публичните финанси е напрегната и това е факт.
Спор за втория пенсионен стълб
Пеканов коментира и обвиненията на „Да, България“ към Гълъб Донев, че е скрил идея част от вноските от втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт.
„Не всяка една мярка, която е минала някъде си на обсъждане на каквото и да било ниво, трябва да ѝ даваме чак такава гласност“, каза Пеканов.
Той заяви, че не разбира защо депутатът Мирчев е избрал този подход, който според него е бил „начертан от г-н Владислав Горанов“. По думите му спорът е бил предизвикан, за да се „нажежи още повече общественото мнение“.
Вицепремиерът посочи, че действителните мерки са заложени във финално публикуваните документи по бюджета. Опозицията междувременно разкритикува финансовата рамка и обвини управляващите в липса на реформи.
Източник: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжливото
Коментиран от #6, #20
19:30 08.11.2026
2 Европеец
Коментиран от #12
19:33 08.11.2026
3 Ще Е Добре !
Българина !
Не Разбира !
От Друго !
19:33 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кой полезен идиот от Брюксел
Коментиран от #10, #13
19:35 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 изПеканов
19:41 08.11.2026
9 Ние сме пионери във всяка тАпня
Кажи за Боташа.
19:43 08.11.2026
10 барозоу
До коментар #5 от "Кой полезен идиот от Брюксел":португалец ни взе
ако не беше той бая време щяхме да чакаме за ес
19:43 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЕДГАР КЕЙСИ
19:47 08.11.2026
15 Пепи Волгата
19:50 08.11.2026
16 Върви Мунчо и лъже
19:53 08.11.2026
17 само предлагам
19:59 08.11.2026
18 Чушкопек,
Коментиран от #36
20:00 08.11.2026
19 Ще,ще,пе
20:00 08.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цвете
20:16 08.11.2026
25 Ако беше кадърен за нещо
20:21 08.11.2026
26 Мдаа
20:21 08.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нищо Човешко Ли ?
Коментиран от #29, #30, #32
20:41 08.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 да ви спират всичко
20:46 08.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.